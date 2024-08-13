Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. В лучшем случае выразят озабоченность, а в худшем солидаризируются с Киевом. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.0 комментариев
Захарова призвала бить в набат из-за решения Берлина чтить память офицеров Вермахта
Захарова призвала мир очнуться из-за из-за решения Берлина чтить память офицеров Вермахта
Мировое сообщество обязано отреагировать на решение немецких властей включить немецких военных времен Адольфа Гитлера в список тех, кто должен служить примером воинской доблести, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Бывшие нацисты вновь стали «героями» Германии. Мы должны бить в набат, чтобы планета очнулась», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат отметила, что среди этих фигур оказался бригадный генерал Хайнц Карст, награжденный Железным крестом за участие в боевых действиях на Восточном фронте, и полковник Эрих Хартманн, один из летчиков Люфтваффе, на счету которого сотни сбитых советских самолетов. Также в список вошел контр-адмирал Эрих Топп, член нацистской партии и СС.
Захарова добавила, что подобное решение немецкого военного ведомства указывает на попытку реабилитации нацистского прошлого и вызывает серьезные опасения в связи с возможным возрождением неонацистских идей в Германии и других странах Европы.
Таким образом дипломат прокомментировала издание Минобороны Германии уточнений для директивы, которые расширяют составленный в 2018 году «указ о традициях»: в список включили некоторых военных, связанных с СС и НСДАП.