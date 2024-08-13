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    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. В лучшем случае выразят озабоченность, а в худшем солидаризируются с Киевом. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В церемонии закрытия Олимпиады даже обсуждать нечего

    После краткого концерта на сцену выперлись чиновники Бах и Эстанге и давай благодарить лично товарища Макрона. И группа натовцев начала спускать флаг Олимпиады. Я что-то подумал про Сочи – какой бы визг стоял, если бы флаг спускали люди в русской военной форме.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Победа требует долгой воли

    События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.

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    13 августа 2024, 11:18 • Новости дня

    Захарова призвала бить в набат из-за решения Берлина чтить память офицеров Вермахта

    Захарова призвала мир очнуться из-за из-за решения Берлина чтить память офицеров Вермахта

    Захарова призвала бить в набат из-за решения Берлина чтить память офицеров Вермахта
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Мировое сообщество обязано отреагировать на решение немецких властей включить немецких военных времен Адольфа Гитлера в список тех, кто должен служить примером воинской доблести, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Бывшие нацисты вновь стали «героями» Германии. Мы должны бить в набат, чтобы планета очнулась», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат отметила, что среди этих фигур оказался бригадный генерал Хайнц Карст, награжденный Железным крестом за участие в боевых действиях на Восточном фронте, и полковник Эрих Хартманн, один из летчиков Люфтваффе, на счету которого сотни сбитых советских самолетов. Также в список вошел контр-адмирал Эрих Топп, член нацистской партии и СС.

    Захарова добавила, что подобное решение немецкого военного ведомства указывает на попытку реабилитации нацистского прошлого и вызывает серьезные опасения в связи с возможным возрождением неонацистских идей в Германии и других странах Европы.

    Таким образом дипломат прокомментировала издание Минобороны Германии уточнений для директивы, которые расширяют составленный в 2018 году «указ о традициях»: в список включили некоторых военных, связанных с СС и НСДАП.

    11 августа 2024, 14:35 • Новости дня
    В Германии предупредили о возможной войне с Россией через пять лет

    Командующий бундесвера призвал готовиться к возможной через пять лет войне с Россией

    В Германии предупредили о возможной войне с Россией через пять лет
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия должна быть готова к прямому военному конфликту с Россией, который может разразиться в течение ближайших пяти лет, заявил начальник регионального командования бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс.

    Как указал Гисс в беседе с Welt, его военный опыт подсказывает, что ФРГ необходимо предпринять срочные меры для укрепления своей обороноспособности. Он подчеркнул, что вся страна, включая политиков, военных, бизнес и гражданское общество, должна осознать серьезность угрозы и принять участие в подготовке к возможной войне, передает Газета.Ru.

    Командующий бундесвером отметил, что социальная стабильность страны является одним из ключевых факторов, обеспечивающих успешное противодействие внешней агрессии.

    Ранее обозреватель Драголюб Боснич в статье для портала InfoBRICS сообщил, что ЕС во главе с Германией готовится вступить в вооруженный конфликт с Россией, на это указывает план Берлина перебросить сотни тысяч солдат западных стран к российской границе.

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    10 августа 2024, 14:45 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ в Курской области

    Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области

    Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВС России нанесли высокоточный удар по командному пункту украинской 22-й отдельной механизированной бригады в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Удар был нанесен расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по предварительно разведанным целям, сообщило ведомство и опубликовало видео поражения командного пункта, передает ТАСС.

    По информации Минобороны, в результате были ликвидированы 15 украинских военнослужащих.

    Ранее Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по силам ВСУ в Курской области.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    10 августа 2024, 12:02 • Новости дня
    Военкор сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области

    Военкор Коц сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области

    Военкор сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска отказались от боев в Судже и Коренево в Курской области и перешли к маневренным действиям, пытаясь обойти российские позиции с флангов, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    «Противник, похоже, решил не зацикливаться на городских боях в Судже и Коренево и пытается их обойти с флангов. Пока им это сделать не удается», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    По словам военкора, малые маневровые группы выходят на дороги, ведущие к селам, чтобы обозначить свое присутствие. При этом «основные силы за ними пока не идут», заявил он.

    Со ссылкой на волонтеров Коц также сообщил, что в Коренево ВСУ нет, но город «тоже пытаются обойти».

    «ВСУ рвутся на трассу, ведущую из Курска в Рыльск. Некоторые ее участки уже в зоне досягаемости дронов. Но пока машины на дороге не атакуют», – добавил он.

    Ранее российские танкисты заняли позиции для ликвидации бронегрупп ВСУ в Курской области.

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    10 августа 2024, 13:20 • Новости дня
    «Калашников» представил новый ручной пулемет РПЛ-20
    «Калашников» представил новый ручной пулемет РПЛ-20
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концерн «Калашников» презентовал новый ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм, предназначенный для вооружения российских войск.

    Кроме того, в ходе мероприятия в демоцентре концерна был представлен подствольный гранатометный комплекс ГП-46 для пулемета РПЛ-20, передает ТАСС.

    Главный конструктор концерна Сергей Уржумцев отметил, что первая партия пулеметов РПЛ-20 готова для передачи в войска.

    По его словам, российские бойцы испытали автомат в зоне СВО, отметили высокую кучность, интенсивность огня. Кроме того, пулемет имеет в штатной комплектации прибор малошумной стрельбы.

    Он добавил, что сейчас рассматривается возможность модификации пулемета РПЛ-20 под калибры НАТО. На данный момент он выпускается с длинным стволом и коротким.

    Ранее глава концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал о применении нейросетей в БПЛА-камикадзе.

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    12 августа 2024, 12:25 • Новости дня
    Стало известно о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области

    Военкор Коц рассказал о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области

    Стало известно о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе атаки на МАПП «Колотиловка» в Красняружском районе в Белгородской области на погранпереход выехали несколько танков и пара БТР украинских военных, танк стрелял в течение пяти-шести минут, получил «ответку» и откатился назад, рассказал военкор Александр Коц.

    В своем Telegram-канале он отметил, что не было замечено никаких танковых колонн.

    «Выехали на погранпереход танк и пара БТР, танк начал разбирать МАПП, стрелял в течение пяти-шести минут. Потом полетела ответка», – написал Коц.

    По словам военкора, похожая попытка прорваться в Безыменно Грайворонского района, где противнику сожгли БТР, после чего он отошел.

    «Щупают границу, ищут, где тонко, чтобы порвать. Подразделения прикрытия госграницы встречают с «хлебом-солью», – указал он.

    Ранее Коц рассказал про «тероборону здорового человека» в Курской области.

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    12 августа 2024, 14:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил сложность ударов по логистике ВСУ в Сумской области

    Военный аналитик Онуфринко: Авиация и артиллерия не могут полностью нарушить логистику ВСУ в Сумской области

    Эксперт объяснил сложность ударов по логистике ВСУ в Сумской области
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Логистические возможности ВСУ в Сумской области значительно выше, чем в Запорожской области или Донбассе. Это обуславливается разветвленной сетью дорог и широкой лесополосой. Силы российской авиации или артиллерии в данном случае ограничены, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Напомним, ВСУ продолжают атаки на приграничные регионы России.

    «Военная логистика ВСУ в Сумской области развита достаточно хорошо. В регионе имеется разветвленная сеть автодорог, созданная еще в советское время. При этом сохраняется прямая трасса до города Суджи. По ней и ведется основное снабжение сил противника», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Села в этой области связаны небольшими дорогами. По ним может передвигаться как гусеничная, так и колесная техника. Кроме того, регион покрыт густыми лесами. Украинская армия активно пользуется данной особенностью местности, скрывая передвижение небольших групп в зарослях деревьев», – отмечает он.

    «В принципе, инфраструктурные и топографические характеристики Сумской области можно оценить значительно выше, чем, например, в Запорожской области или Донбассе. Помешать логистике противника крайне непросто. В настоящий момент мы работаем по необходимым целям с помощью авиации и артиллерии, но их возможности ограничены», – подчеркивает собеседник.

    «В настоящий момент Россия может ослабить противника в Сумской области лишь активизацией боевых действий на других участках фронта. Любое усиление давления, скажем, на Харьковском направлении, поставит ВСУ перед необходимостью перебрасывать часть сил из приграничья на наиболее востребованный участок», – заключил Онуфриенко.

    Напомним, ВСУ продолжают атаки на российское приграничье. По данным Министерства обороны, за минувшие сутки активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов отражены семь атак штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево.

    Кроме того, в районе Каучук пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории. Авиацией и ракетными войсками поражались резервы ВСУ в районах Мирополья и Могрицы на территории Сумской области.

    За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих и 31 единица бронетехники, в то числе три танка. Всего с момента активизации боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка и другую технику.

    Между тем издание The Economist сообщает о значительных потерях противника в рамках операции в российском приграничье. Раненые солдаты, проходящие лечение в городе Сумы, жалуются на большое количество смертей в результате ударов авиации. Отмечается, что в атаку были направлены элитные части ВСУ.

    Первые результаты начатой операции газета оценивает как «неубедительные». «Россия перебросила войска с Харьковского направления, но гораздо меньше солдат ушло с жизненно важного участка в Донбассе», – пишет издание. По словам одного из раненых, Москва переводит подразделения в приграничье «не так быстро, как хотелось бы Украине».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о реакции западных СМИ на действия противника в российском приграничье. Издания подчеркивают, что операция украинской армии носит рискованный характер, при этом многие не понимают истинных целей офиса Зеленского.

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    10 августа 2024, 12:17 • Новости дня
    Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией
    Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией
    @ Николай Петров/БелТА/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусская ПВО в пятницу уничтожила несколько целей над территорией республики, предположительно, это были ударные беспилотники, прилетевшие с Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «На высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. <…> Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины», – приводит слова белорусского лидера агентство БелТА. Другую часть сбила российская ПВО, добавил он.

    По словам Лукашенко, изначально объекты летели в сторону Смоленска, но потом изменили траекторию и направились в район Ярославля, где и были уничтожены.

    В связи с этим силы ВВС и войск ПВО Белоруссии переводились в повышенную боевую готовность, сообщил президент Белоруссии.

    Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО России за ночь сбили 32 беспилотника над Курской и Ярославской областями.

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    12 августа 2024, 08:21 • Новости дня
    ВСУ активизировались на границе Краснояружского района Белгородской области
    ВСУ активизировались на границе Краснояружского района Белгородской области
    @ Евгений Мартынов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении активности ВСУ на границе Краснояружского района и начале эвакуации местных жителей в безопасные места.

    В своем Telegram-канале он указал, что ситуация на границе с Украиной обострилась. В связи с этим принято решение о временной эвакуации жителей Краснояружского района.

    Гладков подчеркнул, что данная мера направлена на обеспечение безопасности граждан. Транспорт для перевозки людей направлен в район, а на местах ведется согласование процесса вывоза.

    Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что жителям Колотиловки рекомендовали покинуть село из-за участившихся ударов со стороны ВСУ.

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    12 августа 2024, 21:50 • Новости дня
    Бундесвер решил чтить память бывших нацистов
    Бундесвер решил чтить память бывших нацистов
    @ Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минобороны Германии обновило список офицеров Вермахта, который посвящен воинской традиции, теперь он включает некоторых военных, связанных с СС и НСДАП.

    Их имена теперь будут служить примером воинской доблести для бундесвера, сообщил представитель ведомства Арне Коллац, передает РИА «Новости». «Это дополнение к действующему постановлению о традициях, которое действует в неизменном виде», – отметил Коллац на брифинге правительства в понедельник.

    Он также подтвердил, что в указе впервые будет отмечаться память некоторых членов Вермахта, которые после падения Третьего рейха принимали участие в создании новой армии ФРГ и открыто дистанцировались от своего прошлого наряду с участниками сопротивления нацистскому режиму.

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    10 августа 2024, 12:32 • Новости дня
    Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по силам ВСУ в Курской области
    Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по силам ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские истребители Су-30СМ и Су-35С ночью нанесли удар по скоплению живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Для нанесения удара были использованы авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    «Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», – отметили в Минобороны.

    Ранее бомбардировщик Су-34 выполнил удар по силам ВСУ в приграничной зоне Курской области.

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    10 августа 2024, 15:30 • Новости дня
    Захарова: Москва потрясена израильским ударом по школе в Газе
    Захарова: Москва потрясена израильским ударом по школе в Газе
    @ Hadi Daoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона глубоко потрясена атакой Израиля на школу «Эт-Табиин» в секторе Газа, в результате которой погибли более 100 человек и десятки пострадали, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «В Москве глубоко потрясены произошедшим. Выражаем искренние соболезнования родственникам погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – сказала дипломат, передает ТАСС.

    Москва призывает Тель-Авив воздерживаться от атак на гражданские объекты в Газе, поскольку подобные действия подрывают усилия по урегулированию ситуации и обмену удерживаемыми лицами, им «нет и не может оправдания», заявила Захарова.

    Ссылаясь на данные палестинской стороны, дипломат подчеркнула, что только за последний месяц были атакованы 13 центров для переселенцев.

    Напомним, в результате израильского удара по школе в секторе Газа погибли не менее 100 человек.

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    10 августа 2024, 15:53 • Новости дня
    Германия подняла в небо истребители из-за российского Ил-20М

    ВВС Германии сообщило о поднятых в небо истребителях НАТО из-за российского Ил-20М

    Германия подняла в небо истребители из-за российского Ил-20М
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребители НАТО были подняты в небо по тревоге из-за российского самолета Ил-20М, который якобы двигался в зоне Балтийского моря не в соответствии с планом полетов и не контактировал с авиадиспетчерскими службами, заявили Военно-воздушные силы Германии.

    Поднятые в небо истребители из Лаге (федеральная земля Мекленбург на севере ФРГ), Швеции и миссии НАТО сопроводили российский патрульный самолет морской авиации Ил-20М, заявили ВВС ФРГ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    По данным телеканала NTV, самолет находился в международном воздушном пространстве рядом с островом Рюген.

    В прошлом году из-за российских ракетоносцев Ту-95МС у Аляски в небо подняли истребители NORAD.

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    12 августа 2024, 09:02 • Новости дня
    Градирня ЗАЭС серьезно повреждена после атак украинских беспилотников
    Градирня ЗАЭС серьезно повреждена после атак украинских беспилотников
    @ zaes_energoatom

    Tекст: Александра Юдина

    В результате повторных атак беспилотников на Запорожскую АЭС была существенно повреждена одна из градирен станции, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

    По ее словам, градирня выгорела изнутри, точные сроки восстановления объекта будут определены после проведения тщательной оценки масштабов ущерба, передает РИА «Новости».

    Яшина отметила, что повреждение градирни вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку эти сооружения играют важную роль в охлаждении ядерного реактора. Их выход из строя может негативно сказаться на безопасности работы станции.

    Директор по коммуникациям станции добавила, что ВСУ за ночь не предпринимали попыток повторного удара по ЗАЭС и Энергодару.

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что украинские власти «принялись за ядерный террор континента».

    Напомним, в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовано.

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    10 августа 2024, 15:15 • Новости дня
    Welt: ВСУ начали операцию в Курской области, чтобы скрыть крах в Донбассе
    Welt: ВСУ начали операцию в Курской области, чтобы скрыть крах в Донбассе
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска напали на Курскую область с целью отвлечь внимание от Донбасса, где ситуация для ВСУ складывается тяжелейшим образом, заявил журналист Кристоф Ваннер.

    В репортаже для немецкого телеканала Welt Ваннер отметил, что российские войска ежедневно продвигаются в Донбассе, там проходят сложные бои, передает РИА «Новости».

    Журналист подчеркнул, что многие считают действия ВСУ в Курской области попыткой поддержать свой образ в глазах союзников. По его мнению, украинским войскам не хватит сил, чтобы добиться успехов на Курском направлении.

    Ранее Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории.

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    13 августа 2024, 09:02 • Новости дня
    Кнайсль раскритиковала немецкие власти за танки в Курской области

    Экс-глава МИД Германии Кнайсль раскритиковала немецкие власти за танки в Курской области

    Кнайсль раскритиковала немецкие власти за танки в Курской области
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Согласие немецких властей на использование военной техники на российской территории в Курской области указывает на полное непонимание российского общества, заявила в интервью для Flavio von Witzleben экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    По ее словам, наличие немецкой техники на российской территории вызывает у россиян справедливую ярость, передает РИА «Новости».

    «Насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство», – подчеркнула Кнайсль.

    Также она отметила, что значимую роль в жизни россиян играет история и память о предках, это сильно отличает русских от немцев, остающихся не чувствительными к подобным периодам истории родной страны.

    «В каждом селе России есть памятник погибшим», – добавила политик.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине в ответ на статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.

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    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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