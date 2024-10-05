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    Игры в выборы
    5 октября 2024, 12:10 Мнение

    Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин

    политолог

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    «Несмотря на то, что в прошлом году все крупные политические партии договорились отложить выборы до окончания войны, Зеленский, как говорят, рассматривает возможность назначения президентских выборов в следующем году, чтобы укрепить свою власть», – пишет The Economist.  «Политический процесс определенно начался», – ссылаются авторы статьи на экс-премьера Юлию Тимошенко,

    «Как говорят» – это, конечно, аргумент, как и ссылка на давно вышедшую в тираж политика. Вот только из этой статьи совсем не ясно, кого будут выбирать, где будут выбирать и как будут выбирать.

    Выборы на Украине – хоть президента, хоть депутатов Верховной рады (и у того, и у других истёк срок годности), хоть местного самоуправления (мэрам и местным советам придёт срок осенью 2025 года) – не могут считаться легитимными. И вот почему.

    Допуски и посадки

    Многие аналитики рассматривают ситуацию на Украине как политтехнологи и пытаются увидеть то, что уже давно ушло или потеряло первоначальный смысл.

    Лет двенадцать и более назад, в мирное время, когда все участники игры в украинскую политику почти точно соблюдали писаные и неписаные правила поведения, политтехнологический подход работал, и был полезен в целом, хотя и грешил некоторыми мелкими допусками. Например, социологические службы, желавшие публиковать результаты исследований в газете «Зеркало недели», приписывали несуществующие проценты поддержки зятю и мужу руководителей издания Мостовых Анатолию Гриценко (теперь – их сыну и внуку, экс-спикеру Дмитрию Разумкову). Но простим мелкий подхалимаж, без него в этом деле никак.

    А вот постановка вопроса в духе героини Фаины Раневской в фильме «Подкидыш» («Девочка, что ты хочешь, чтобы тебе оторвали голову, или ехать на дачу?») – это уже не столь невинно, как желание не платить за размещение материалов по высоким расценкам. И, замечу, в те добрые травоядные времена этим не сильно злоупотребляли. Разве что, когда на западные гранты проводили опросы на тему вступления в ЕС или Таможенный Союз с Россией.

    Сейчас же такого рода вопросы у украинских социологических служб задаются постоянно, и «отрывает голову» в них, конечно же, Россия. Многие респонденты справедливо задают вопрос: «Это действительно социологи спрашивают или под прикрытием уважаемого в прошлом института работает СБУ (Служба безопасности Украины, пока не внесена РФ в список экстремистов и террористов), выполняя план по посадкам «коллаборантов»?» Огромное количество опрашиваемых, иногда более трети, отказывается участвовать в таких подставах. Многие другие знают, как надо «правильно» заполнять анкеты, чтобы не было неприятностей, и дают ответы по шаблону. В результате уровень погрешности таких опросов намного выше допустимого.

    При проведении избирательной кампании и голосования в условиях военного положения, что само по себе нонсенс, ни выдвижение, ни агитация не могут считаться свободными.

    А если учесть фактор мобилизации, при котором представители военкоматов наверняка будут дежурить на избирательных участках явно не в качестве членов комиссий и наблюдателей, показатели явки таких выборов будут далёкими от реального волеизъявления населения.

    Кроме того, из-за массового отъезда за границу и не менее массовых перемещений людей с востока на запад Украины «чистоту эксперимента» обеспечить невозможно, то есть отследить реальные настроения находящихся и временно (?) отсутствующих по месту регистрации, а не всех подвернувшихся под руку. А если эту проблему переформулировать на этап выборов, то как эти люди смогут проголосовать и сколько из них будут считать себя гражданами Украины на момент гипотетического голосования? Ведь речь идёт о 6-7 млн обладателей паспортов с трезубцем на февраль 2022 года, а это число, сами понимаете, не может считаться статистической погрешностью.

    «Волкодав – прав, людоед – нет»

    Важнейшей частью политтехнологического подхода является презентация персоналий и партий. А это ещё то уравнение со многими неизвестными!

    Вместо того, чтобы разбираться в сути политического режима и предлагать способы лечения повреждённого общественного сознания, вынужденно бездельничающие политтехнологи в контексте будущих или возможных украинских выборов пытаются, типа, просчитать, сколько получит та или иная партия, которая может появиться под конкретный социальный запрос или под сумму денег, которую готовы вложить в раскрутку конкретной фигуры. Ну, будет кто-то от Зеленского, выставятся, как всегда, Порошенко и Тимошенко, будут и «химически чистые» бандеровцы. И обязательно появится ещё кто-то, кто заявит о себе в последний момент. Но этот перечень никак не решает ни одного вопроса.

    А ещё скучающие адепты политтехнологического подхода рассуждают о том, насколько может подняться или опуститься чей-то рейтинг. О том, что добросовестно вычислить это невозможно, уже говорилось выше.

    И, после всего произошедшего за последние годы, некоторые адепты такого подхода в России надеются разглядеть там адекватных партнёров для будущих переговоров. А вот это уже то, что более века назад сформулирововал Павел Николаевич Милюков: «Что это – глупость или измена?»

    Тут уже игра посложнее, чем результаты опросов «на коленке» редактировать.

    В данное время всеядность и пониженная брезгливость прошлых лет уже не срабатывают. Да, можно было «отмыть» в глазах избирателей вороватого чиновника или нечистого на руку бизнесмена. Можно было и уподобиться французскому политтехнологу Жаку Сегела, который подпилил клыки Франсуа Миттерану, или просто отучить кандидата материться в общественных местах. В конце концов, на украинских персоналиях до 2014 года не было крови, а тех, кто был уж слишком сильно замаран, но при этом нужен партии в Раде, легко можно было спрятать в партийном списке и не засвечивать публично. Разумеется, о выдвижении таких персонажей в президенты речь вообще не шла.

    Но вот людоеда, как ни одевай в брендовые костюмы и сколько ни рассказывай о его тяжёлом детстве, отмывать бесполезно. Понимая это, нужно рассматривать любого украинского деятеля в контексте качества режима и его идеологии. Без денацификации и наказания хотя бы палачей и наиболее активных разжигателей ненависти проводить выборы на территории Украины бессмысленно. Так что использование политтехнологического подхода в данной ситуации – просто попустительство людоедству.

    И, стало быть, россиян вообще не должно интересовать, будут выборы в стране-противнике под украинскими флагами или нет. Ну, разве что для выбора целей для ракет и беспилотников.

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      Игры в выборы

      Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

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