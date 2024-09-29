Беглый украинский диссидент показал будущее украинской политики

Tекст: Василий Стоякин

С Украины бегут люди. Ежедневно появляются новости о попытках пересечь границу «по безвизу» в непредназначенных для этого местах. И ладно бы бежали только обычные граждане – бегут даже депутаты парламента. Один из них, обладатель роскошной бороды Артем Дмитрук всплыл не так давно в Лондоне.

Случай Дмитрука очень показателен, поскольку дает представление о существовании другой Украины – не русофобской, но и не пророссийской. К сожалению, в России ее существование иногда сложно заметить. Но ведь после достижения целей СВО иметь дело придется, скорее всего, именно с ней.

Артем Геннадьевич Дмитрук, украинский спортсмен (пауэрлифтер – это современное название тяжелоатлета), предприниматель и, волею Майдана и Зеленского, украинский политик. Родился он в 1993 году в Казатине Винницкой области, а с 2006 года живет в Одессе. Приехал в город самостоятельно, некоторое время бомжевал, но смог каким-то образом заработать себе на жизнь и даже получить образование – окончил юридический колледж при Одесской юридической академии по специальности «правовед».

Учитывая, что с детства Дмитрук занимался спортом, причем не только атлетикой (в этой сфере он мастер спорта международного класса), но и единоборствами (глава Федерации профессионального бокса Одессы и Одесской области), а также его исключительную религиозность, возникает впечатление, что секрет его выживания – глубокая интегрированность в одно из местных преступных сообществ. Это, однако, только впечатление. Свидетельства его причастности к какой-то преступной деятельности (хотя бы на уровне слухов) отсутствуют.

С 2017 года Дмитрук занимается предпринимательством в родной для него спортивной сфере – он выступил основателем двух спортивных клубов, а в 2021 году основал свой фонд.

В 2019 году был избрал народным депутатом Украины при поддержке партии «Слуга народа» в 133-м округе Одессы. Округ относился к числу рекордсменов – там выдвигалось 50 (!) кандидатов, в том числе – два Артема Дмитрука. Впрочем, учитывая общую атмосферу выборов, сама по себе эта ситуация гарантировала его победу – избиратель ориентировался на субъект выдвижения.

Во фракции в Верховной раде он, однако, оказался диссидентом, причем диссидентом многократным.

Во-первых, во время эпидемии коронавируса он выступал против вакцинации. Мотивировал это правами человека: «Сегодня принудительная вакцинация, а завтра принудительным может быть что-то совершенно другое. Первое, что должно нас беспокоить – право выбора человека, он должен определяться сам» (на самом деле он выражал позицию православной церкви, критически настроенной к вакцинации).

Что характерно – кругом был прав. С точки зрения прав человека на смену принудительной вакцинации пришла принудительная мобилизация. Даже предсказал как это будет: «на улицах мы не видели, чтобы кого-то хватали за руку, бросали в автомобильные мобильные бригады»… Сейчас в интернете полно таких картинок. С точки зрения общественного здоровья западные вакцины, использовавшиеся на Украине, как уже признано, были опасны для пациентов.

Во-вторых, он был одним из немногих депутатов, не поддержавших отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной рады, а потом вошедший в его межфракционное объединение «Разумная политика». В ноябре 2021 года его исключили из фракции «Слуга народа» со странной формулировкой «за не всегда коллегиальное поведение».

В-третьих, Дмитрук – последовательный борец за права Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

До начала СВО это не имело особого значения, поскольку сам Зеленский не религиозен и конфликты между тремя православными церквями Украины его не особенно интересовали. Но в 2022 году кто-то убедил Зеленского, что православная церковь является российской агентурой и ее надо ликвидировать. И в этот момент Дмитрук оказался дважды диссидентом, причем без всякой задней мысли со своей стороны.

В России принято считать, что сторонники УПЦ – «пророссийские». Это неверно хотя бы с чисто исторической точки зрения: один из самых значительных спонсоров православной церкви в истории Украины – гетман Иван Мазепа… Тем более, что сейчас УПЦ пытается оторваться от РПЦ, даже ценой утраты каноничности. Пока что этому мешает только то, что Московский патриархат с пониманием относится к проблемам своих украинских епархий и не делает оргвыводов из майского, 2022 года, «Собора» УПЦ, на котором фактически было принято решение о неканонической автокефалии.

Православие, тем более – находящееся в единстве с Московским патриархатом, является все же одной из скреп, позволяющих рассчитывать на единство России и Украины в будущем. В этом смысле Дмитрук – союзник России.

В-четвертых, в начале этого года Дмитрук выступил против нового закона о мобилизации и не голосовал за него (если вспомнить его позицию по вакцинации, то надо признать последовательность).

В пятый раз Дмитрук стал диссидентом в июле этого года, выступив за скорейшее начало переговоров с Россией: «Для меня сохранение украинских жизней и сохранение Украины – это самое главное. Потому, конечно, я выступаю исключительно за окончание войны. Для меня окончание войны – это уже будет победа, потому что перестанут гибнуть наши военные и перестанет страдать наша страна. И после этого мы сможем снова восстанавливаться во всех сферах».

Неудивительно, что уже 19 августа Дмитрук пожаловался на подготовку против него покушения, а государственные органы Украины на угрозу его жизни не реагировали. А уже 24 августа он был обнаружен в Молдавии. Как туда попал – неизвестно, но, судя по всему, выехал в штатном порядке – по дороге, а не вплавь по реке или через кукурузное поле.

Уже на следующий день украинский генпрокурор заявил, что Дмитруку инкриминируется нападение на полицейского в Одессе и на военнослужащего в Киеве. Случаи эти, видимо, действительно имели место (Дмитрук все отрицает), но в публичное пространство их вытащили для дискредитации Дмитрука. Далее за дело взялось Государственное бюро расследований, соорудившее дело о незаконном пересечении границы и получившее заочное решение суда об аресте. 9 сентября офис генерального прокурора сообщил, что направил в ряд стран запрос о задержании, аресте и экстрадиции Дмитрука.

18 сентября Дмитрук заявил, что СБУ пыталось его ликвидировать, но относилось это событие к марту 2022 года. Также он напомнил, что перед бегством «получил огромное количество угроз убийства от конкретных организованных преступных, псевдовоенных групп» (не думаем, что ошибемся, если предположим, что речь идет об общественной организации «Уличный фронт» одесского нациста Демьяна Ганула).

24 сентября Дмитрук был задержан в Лондоне. Британский суд, однако, отказался брать его под стражу, хотя вопрос о его экстрадиции будет разбираться далее. Дмитрук выбрал очень странное место, чтобы прятаться – вероятность выдачи из Британии особенно высока, пожалуй, находиться в любой из стран ЕС было бы безопаснее. Нет и информации о том, чтобы у него было какое-то имущество в Лондоне. Вероятно, что направление эвакуации было выбрано с учетом контактов с кем-то из украинских бизнесменов, имеющих интересы в Великобритании (Ахметов, Веревский, да мало ли их?).

Повторимся еще раз – Дмитрук не считает себя пророссийским политиком (хотя мы, с учетом его позиции, можем так считать). Он не выступал и, надо думать, не будет выступать с заявлениями, оправдывающими СВО или признающими Крым российским.

Однако именно такого рода политики, скорее всего, будут определять политический курс Украины и позволяют надеяться на «грузинизацию» украинской политики в будущем.

Естественным образом возникает вопрос – нет ли тут преувеличения? Действительно ли Дмитрук является представителем какой-то группы или просто одиночка? Одиночкой он выглядит сугубо в силу личных качеств, в результате которых он не побоялся многократно оказаться в оппозиции к «генеральной линии» Зеленского-Ермака. А по отдельности каждая занятая им позиция пользовалась поддержкой в том числе и в парламенте.

Например, фракция «Слуга народа» отдала за закон, фактически запрещающий УПЦ, 173 голоса. Но первоначально-то во фракцию входило 254 депутата. Разумеется, кто-то отсутствовал по уважительным причинам, да и против закона голосовали всего трое, но так или иначе 81 депутат правящей фракции растворились в пространстве. Можно не сомневаться – потом многие из проголосовавших депутатов будут говорить, что делали это с чувством глубокого отвращения или пребывая в бессознательном состоянии.

Не стоит забывать, например, о том, что в Верховной Раде уже больше года действует осадное положение – в наличии целая очередь желающих отказаться от депутатских полномочий. И их буквально насильно держат – не выпускают. Так что сторонников Дмитрука даже в правящей партии достаточно. Поэтому побег Артема Дмитрука в Лондон еще может иметь далеко идущее продолжение, в том числе с точки зрения интересов России.