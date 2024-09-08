Перспективу украинской ПВО Запад обнаружил в С-300

Эксперты: Западная замена С-300 для Киева – это сборная солянка из различных ЗРК

Tекст: Олег Исайченко

США вместе с партнерами из ЕС и Украиной разрабатывают замену для зенитно-ракетного комплекса С-300 и управляемых ракет класса «воздух – воздух» средней дальности Р-27, которые стоят на вооружении ВСУ. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ, передает ТАСС.

При этом ранее западные СМИ неоднократно сообщали о том, что ВСУ так и не удалось заменить ЗРК советского производства западными комплексами ввиду их дороговизны и особенностей эксплуатации. Параллельно с этим страны Запада практически исчерпали запасы советских комплексов и ракет к ним, что ставит ВСУ в затруднительное положение.

Что же касается ракеты Р-27, которыми по-прежнему пользуются ВСУ, то и они являются советским наследием. На Украине их производством занимается компания «Артем», чьи заводские мощности размещены прежде всего в Киеве на Лукьяновке. Время от времени эти объекты становятся целью для ВС России.

Напомним, зенитно-ракетная система С-300 носит название «Фаворит», а в классификации Североатлантического альянса она представлена как Grumble – «Ворчун». Как писала газета ВЗГЛЯД, первые установки появились в советских войсках в 1978 году и с тех пор выросло широкое семейство их модификаций, которые несут службу в составе войск ПВО, ВМФ и Сухопутных войск.

И хотя в наше время уже существуют средства ПВО нового поколения, С-300 остается одной из наиболее мощных систем в мире. Комплектация обычно включает: командный пункт; радиолокатор подсвета и наведения; пусковые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), имеющие в боекомплекте управляемые ракеты класса «земля – воздух». КП автоматически распределяет цели между боевыми машинами, а один дивизион содержит 6–12 пусковых установок.

«Какую можно придумать замену украинским С-300? Только другой зенитно-ракетный комплекс (ЗРК). – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Гарнов. – Его нужно где-то взять или произвести. Но слова Ллойда можно понять таким образом, что Запад и Украина намерены совместно разработать некие новые ЗРК. Это тоже возможно, но это дело долгое».

«Либо это будет эрзац-ЗРК: сборная солянка из разных радиолокационных станций (РЛС), ракет, транспортных средств», – добавил собеседник. Однако для этого также необходимо длительное проектирование и испытание систем, в том числе РЛС, зенитных управляемых ракет, командного пункта, а также цифрового сопряжения с вышестоящим командным пунктом и средствами обнаружения.

«А на Украине сейчас мешанина из бывших советских и относительно новых западных РЛС и средств автоматизации управления. Комплекс нужно испытать и произвести – это тоже годы. Например, ЗРК MIM-104 PATRIOT разрабатывался 13 лет, IRIS-T – 10 лет, да и сам С-300 начали разрабатывать в 1969 году, а первый полк заступил на боевое дежурство только в 1979 году. К ракете Р-27 это относится в той же мере», – пояснил эксперт.

«Конечно, по нынешним временам есть хорошо развитые системы CAD – автоматизированного проектирования, программное обеспечение для математического моделирования, виртуальных аэродинамических продувок и испытаний еще не родившегося «в железе» оборудования, – добавил он. – В наличии любые электронные компоненты и высокоавтоматизированные механические, электронные производства».

«Однако все это вряд ли позволит ударным капиталистическим трудом создать новый ЗРК или ракету класса «воздух-воздух» за пару лет, не говоря уже о поставках «до осени», как просил Зеленский на последней встрече в Рамштайне. Судя по всему, Ллойд Остин говорил о перспективе. Они же намерены воевать с нами долго. До последнего украинца», – предположил эксперт.

Генерал авиации Владимир Попов также допускает, что «заменой» комплексов С-300 станет «сборная солянка» из советских и западных ЗРК. «Например, в Patriot они могут добавить простенький разгонный блок, чтобы тем самым удешевить производство комплекса», – указал собеседник.

«Возможно, они решает использовать какие-то разработки харьковских научно-технических институтов, которые по тем или иным причинам не пошли в серию. Причем, внешне аналог С-300 останется похожим на искомый комплекс с его пусковыми установками. Также может быть перенята система наведения и командный пункт», – отметил он.

«Но, в любом случае, комплекс появится не завтра. Оценочно, это займет 5-10 лет – от идеи до постановки на вооружение.

Запад работает на перспективу. Не исключено, что таким образом они захотят «бортануть» Россию на рынке вооружений. Они удешевят производство и будут демпинговать цены, предлагая аналоги С-300 как альтернативу оригинальным комплексам», – допустил спикер.

«Что касается авиационных ракет Р-27, то для их замены западные специалисты могут взять управляемую ракету «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder для использования в самолетах советского производства – Су-25, Су-27, МиГ-29, которых на Украине еще достаточно много», – напомнил аналитик.

«У Sidewinder есть варианты ракет с тепловыми и радиолокационными головками самонаведения. Американцы адаптируют ракету к узлам подвески самолетов, приспособят штекера для подсоединения электропитания, модернизируют комплекс навигации. И таких ракет у них тоже хватает», – пояснил Попов.