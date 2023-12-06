Зенитно-ракетный комплекс С-300: «Фаворит» морей и суши

Рождение «Фаворита»



В 1955 году в советские войска впервые поступил зенитный ракетный комплекс. То был С-25, предназначавшийся для обороны Москвы от воздушных атак потенциального противника. Дебютный ЗРК был стационарным. Но еще двумя годами ранее было решено создать мобильную систему противовоздушной обороны. И уже в 1957 году Советская армия получила подвижный комплекс СА-75 «Двина». Нормативное время развертывания этого ЗРК из походного состояния в боевое составляло шесть часов, позже оно было уменьшено до четырех, а в 1960-х – до двух часов двадцати минут.



Однако и это время было непростительно долгим. В 1960-х в период вооруженных конфликтов во Вьетнаме и на Ближнем Востоке практика показала, насколько мал временной промежуток от момента получения сигнала о воздушной опасности до вылета цели из эффективной зоны поражения. Также была выявлена необходимость быстрой смены боевой позиции после серии стрельб, чтобы противник, разведавший координаты расположения комплекса, не успел его уничтожить.



Любое промедление на войне уносит жизни солдат и боевую технику… Существующие в тот период ЗРС не соответствовали новым реалиям – Вооруженные силы СССР нуждались в системе с гораздо меньшим временем перехода из походного и дежурного состояний в боевую готовность и наоборот. Поэтому в 1969 году стартовали работы по созданию новой зенитно-ракетной системы С-300 (или иначе «Фаворит»). Над ней трудились ученые Москвы и Подмосковья, Ленинграда и Свердловска, Йошкар-Олы и других городов.



Изначально планировалось сконструировать систему средней дальности, единую для Войск ПВО, ВМФ и Сухопутных войск, и унифицированные управляемые ракеты к ней.

Но в процессе разработок ученые отказались от этой идеи в связи с разной спецификой данных видов войск. В результате были спроектированы три типа ЗРС: «ПВО страны» – С-300П, «Войсковая» – С-300В, «Флотская» – С-300Ф. Каждая из этих систем впоследствии имела ряд модификаций, разросшихся в большое семейство С-300.



Раньше всех на конвейер была поставлена С-300ПТ («Т» в названии системы – «транспортируемая»), предназначенная для Войск противоракетной и противовоздушной обороны. Ее серийное производство стартовало в 1975-м. Спустя три года – в 1978-м – после окончания испытаний ЗРС начала поставляться в армию. В 1983 году на вооружение зенитно-ракетных подразделений Сухопутных войск была частично принята система С-300В, в 1988-м – в полном составе. В 1984 году Военно-морской флот получил С-300Ф.



Предназначение и комплектация С-300



Миссия ЗРС «Фаворит» заключается в обороне военных баз, командных пунктов, значимых объектов промышленного и административного характера от вражеских воздушно-космических атак. Пусковые установки поражают самолеты противника даже при использовании ими технологии малозаметности, а также баллистические и крылатые ракеты, движущиеся на гиперзвуковых скоростях. С-300 адаптируется к помеховой обстановке и подавляет уводящие помехи.



Комплектация ЗРС обычно включает: командный пункт (пункт управления и радиолокатор обнаружения); радиолокатор подсвета и наведения; пусковые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), имеющие в боекомплекте управляемые ракеты класса «земля – воздух»; возможно применение вышек на 25–39 м. КП автоматически распределяет цели между боевыми машинами (дивизион содержит 6–12 пусковых установок).

Чтобы не дать противнику уйти или нанести удар, командный пункт вводит в бой новые ЗРК, находящиеся ближе к цели, и выводит отработавшие.

Разные модификации способны работать в единстве, хотя их совместимость ограничена. Под управлением вышестоящих командных пунктов ЗРС могут объединяться в батареи, состоящие из разных модификаций ЗРК, разного их количества и местоположения, действовать совместно с иными средствами ПВО. Благодаря режимам коллективной деятельности, данные с отдельных радиолокаторов автоматически поступают в единый пункт управления, в котором из разрозненных сведений формируется полная картина данных.



«Родственные гены» в семействе «Фаворитов»



С-300 имеет много модифицированных вариантов, но все они имеют некоторые общие черты. Именно «Фаворит» стал первой ЗРС, имеющей автоматизацию всех боевых процессов. Система сама сравнивает данные радаров, обнаруживает цели, отфильтровывает ложные цели, осуществляет сопровождение, указание и захват цели, наводит боевые орудия, а затем оценивает результативность стрельбы. Оператор осуществляет контроль работы системы и производит пуск ракет. В тяжелой ситуации он способен вручную управлять боевым процессом.



Кроме того, «Фаворит» стал первой многоканальной ЗРС: система единовременно сопровождала до шесть объектов и наводила на каждый из них до двух ракет (совокупно – до 12). Позже в новых модификациях количество обрабатываемых целей увеличилось. В сухопутных ЗРК ракеты размещаются в пусковых контейнерах, транспортируемых в горизонтальном положении. При переходе в боеготовность пусковая установка ставится вертикально (в морском варианте С-300Ф – всегда вертикальное положение).





Установка не требует разворота в направлении цели. Это позволяет, не тратя времени на перемещение орудия, создавать эффект неожиданности, направляя ракеты из одного положения в разные стороны. Благодаря этому компоненты ЗРС можно располагать в укромных местах, скрывающих их от вражеских средств обнаружения и поражения: густых и высоких лесных зарослях, ущельях, за горой, между высокими зданиями. Так как же тогда зенитные управляемые ракеты (ЗУР) попадают в цель?



При выстреле ракета выбрасывается на высоту 20–50 м. В полете у нее разворачиваются управляющие аэродинамические поверхности. На высоте около 20 м скорость ракеты падает до нуля, запускаются газодинамические рули и двигатель, и ЗУР разворачивается к цели. Следующий выстрел возможен через 3–5 секунд после предыдущего. Разные виды ракет имеют различные характеристики. Их дальность стрельбы – от 40 до 200 км, максимальная скорость полета от 900 от 2500 м/с. Вес – от 330 кг до 5,8 т. Длина – от 7 до 10 м, диаметр – от 24 см до 1,215 м. В арсенале С-300 есть и ракеты с ядерными боеголовками.



«Фаворит» Войск ПВО



С-300П была разработана Центральным конструкторским бюро «Антей», а ракеты к ней создали сотрудники МКБ «Факел». У дебютной С-300ПТ боевые установки размещались на автоприцепах, а время развёртывания занимало 90 минут. Но уже в 1983 году в войсках появилась колёсная система С-300ПС («С» означает «самоходная»). На её трансформацию из походного состояния в боевое и наоборот затрачивается лишь 5 минут. Сравним: американской ЗРС «Patriot» PAC-3, поступившей на вооружение Армии США в 2001 году, на это требуется 25 минут.



Дальнейшие модификации демонстрируют улучшение показателей.

Так, если в дебютной С-300ПТ было до 6 боевых комплексов, то экспортная С-300ПМУ1, поставляющаяся с 1993 года, может управлять 12-ю установками, находясь от них на дистанции в несколько десятков километров. Последняя может единовременно вести огонь по 6 целям, наводя по 2 ракеты на каждую (то есть наводит сразу до 12 ЗУР). А система С-300ПМУ2, появившаяся в армии в 1997 году, обстреливает до 36 целей 72-мя снарядами.



Комплекс С-300ПМУ – выходец из середины 1980-х – уничтожает аэродинамические цели на дальности от 5 до 90 км. А его потомок 1997 года имеет более широкий диапазон применения – от 3 до 200 км. Обе системы обстреливают цели на высоте до 27 км. Зато снижена минимальная высота: если С-300ПМУ настигает вражеский объект на уровне от 25 м, то С-300ПМУ2 – на высоте 10 м. В сравнении данных двух установок увеличена и максимальная скорость цели – с 1300 до 2800 м/с.



Совершенствование колёсной С-300 привело к созданию системы С-400. Она впервые поступила в Российскую армию в 2007-м. Спустя 4 года были сняты с конвейера С-300ПМ и С-300ПС. Создание экспортных версий С-300ПМУ1 и С-300ПМУ2 продолжается. Сегодня системы семейства С-300П стоят на вооружении ВКС и ВМФ России. Также, по информации на 2022 год, они находятся в арсеналах европейских, азиатских и ближневосточных стран. Среди них – Греция, Болгария, Беларусь, Украина, Казахстан, Азербайджан, Иран, Сирия, Китай и др.



«Антей-300В» – «Фаворит» Сухопутных войск



С-300В (или «Антей-300В») предназначена для работы в составе Сухопутных войск. То есть может двигаться в колонне другой боевой техники – например, танков. Поэтому главным отличием данной системы является размещение всех её компонентов на гусеничном шасси, которое имеет элементы танков Т-72 и Т-80, обладает высокой манёвренностью и проходимостью, оборудовано средствами топопривязки и навигации. На подготовку к бою из походного состояния требуется не более 5 минут, а из дежурного положения – лишь 40 секунд.



«Антей-300В» разработан в московском НИЭМИ (позже вошёл в Концерн ПВО «Алмаз-Антей»). ЗУР созданы в Свердловске в Опытно-конструкторском бюро «Новатор», который действует при Машиностроительном заводе имени М. И. Калинина. Компонентами системы стали частично вооружать войска в 1983-м, а в полном комплекте – в 1988-м. Родственные С-300П и С-300Ф используют развитую систему радиолокационной разведки, оповещения и целеуказания, в то время как С-300В должна применяться автономно, прикрывая войсковые группы.



Поэтому здесь РЛС подсвета и наведения оснащены собственным боекомплектом. Дивизион «Антей-300В» содержит: КП, радиолокационную систему кругового обзора, радиолокатор программного обзора «Имбирь», 4 зенитно-ракетные батареи. Каждая из последних включает: многоканальную станцию наведения; 6 РЛС подсвета и наведения с боекомплектом (2 с двумя ЗУР и 4 с четырьмя ЗУР в заряде); 3 заряжающие машины. Есть средства для техобслуживания, ремонта, учебных тренировок и пр. Дивизион содержит общий боекомплект 96–192 ракеты.



«Антей-300В» имеет несколько модификаций. Так, в начале 2010-х на вооружение Российской армии встала новейшая система C-300B4. По эффективности она в несколько раз превосходит своих предшественников. В частности, благодаря внедрению современных систем и высокопроизводительных вычислительных комплексов, в работе новой ЗРС максимально сокращён временной интервал от обнаружения цели до момента её ликвидации.



В сравнении с базовой С-300В, созданной в 1980-х, максимальная дальность стрельбы возросла со 100 до 400 км, максимальная скорость уничтожаемых целей – с 3000 до 4500 м/с, а максимальная высота поражаемых целей увеличена с 25–30 до 35–37 км. C-300B4 содержит в боекомплекте 192 ЗУР дальнего действия и способна наводить до 48 ракет на 16 баллистических или 24 аэродинамические цели, включая самолёты-невидимки.

В 2012-м завершилась модернизация всех систем «Антей-300В» до показателей C-300B4, а с 2013 года в Сухопутные войска РФ с конвейера стали поступать новейшие дивизионы этой модификации. Экспортный «брат» данной системы имеет более скромные характеристики – уничтожает цели на расстоянии до 200 км. Ныне он стоит на вооружении армии Египта. Другие системы семейства С-300В также находятся в арсеналах Венесуэлы, Украины, а до 2018 года охраняли воздушное пространство Беларуси.



«Форт» – «Фаворит» Военно-морского флота



С-300Ф (или «Форт») располагается на ракетных крейсерах. ЗРК морского базирования применяется для поражения манёвренных, высокоскоростных и малоразмерных целей в воздушном пространстве (самолетов, крылатых и баллистических ракет и пр.). Комплекс действует на всех высотах – от больших до сверхмалых. Он разработан на базе наземной системы С-300П сотрудниками ВНИИРЭ (ныне – Научно-технический центр «Альтаир») и МКБ «Факел».



Впервые на корабельном ракетном комплексе была размещена установка вертикального пуска (УВП) для хранения, транспортировки и пуска ракет. Это существенно уменьшило время, затрачиваемое на подготовку ЗРК к бою и повысило темп стрельбы (интервал между пусками составляет 3-4 секунды). Подпалубные установки имеют револьверный тип и существуют в двух видах: Б-203 содержит шесть барабанов, Б-204 – восемь. Первый занимает площадь 120 кв. м., второй – 166.



В каждом барабане – по 8 ракет, расположенных в вертикальных транспортно-пусковых контейнерах. То есть в боекомплект морского ЗРК входит 48 или 64 ЗУР осколочно-фугасного действия. В перспективе рассматривается создание усовершенствованной версии «Форта» с размещением по 4 ЗУР в каждом контейнере, что в 4 раза увеличит боезапаса. Один контейнер с ракетой всегда находится на стартовой линии. После выстрела барабан в автоматическом режиме поворачивается и выводит следующий снаряд под пусковой люк.

При работе «Форта» используется система управления огнём «Волна» – радиолокационная станция сопровождения и подсветки цели. Радар обслуживает все 6 или 8 барабанов и может единовременно наводить снаряды на 3 цели. А модифицированный «Форт-М» (С-300ФМ), появившийся в 1990-е, может одновременно обрабатывать до 6 целей, наводя на них в общей сложности до 12 ракет. Последний способен выполнять боевые задачи при очень бурном волнении моря – до 6 баллов, когда высота волн достигает 4–6 м.



Эффективность стрельбы зависит не только от пусковых установок, но и от снарядов. Так, «Форт» стреляет ракетами, способными уничтожать цели, мчащиеся со скоростью 50–1300 м/с на высоте от 25 м до 25 км на расстоянии от 5 до 75 км. А на крейсере «Пётр Великий», вошедшем в состав ВМФ России в 1998 году, помимо С-300Ф с 48 ракетами дополнительно установлена модификация С-300ФМ. В её боекомплект входит 46 усовершенствованных ракет, поражающих цели на дальности от 5 до 200 км. Минимальная высота снижена до 10 м, а максимальная увеличена до 27 км.



Экспортная версия С-300ФМ носит название «Риф-М». Такие системы установлены на китайских эскадренных миноносцах, построенных в 2004–2007 годах. Предназначенные же для ВМФ России комплексы «Форт» и «Форт-М» размещаются на ракетных крейсерах проектов «Атлант» и «Орлан». Эти корабли обеспечивают противовоздушную оборону. С помощью одного-двух ЗРК производится противодействие воздушным атакам, источникам помех, средствам разведки и управления, группам подавления средств ПВО и т.д.



Радиолокационные станции



В сухопутных системах «Фаворит» используются мобильные радиолокационные станции (РЛС), которые обнаруживают аэродинамические и баллистические цели (и отсеивают ложные), определяют их координаты, размеры, скорости, дальности, углы возвышения и прочие данные, автоматически передающиеся в командный пункт и на пусковые установки. Существуют разные виды и модификации РЛС, обладающие различными характеристиками. Мы кратко рассмотрим лишь несколько.



Так, для обнаружения крылатых ракет в сухопутной С-300ПМУ применяется низковысотный обнаружитель (НВО) 76Н6, размещённый на автоприцепе с вышкой, поднимающейся на высоту от 25 до 39 м. Он способен на дистанции до 120 км единовременно сопровождать до 15 целей, движущихся на малых высотах (до 1000 м) со скоростью до 740 м/с. Станция оснащена средствами химической и противоатомной защиты, способна работать при температуре воздуха от -50 до +50 градусов в условиях радиопротиводействия и отражения сигнала от местных предметов.



А всевысотный обнаружитель 96Л6Е, поступивший в войска в 2008 году, на расстоянии от 5 до 300 км ведёт единовременно до 100 целей, летящих на малых, средних и больших высотах (до 100 км) в диапазоне скоростей от 30 до 2800 м/с. Он распознаёт аэродинамические цели (вертолеты, самолеты, БПЛА, ракеты) и их госпринадлежность. Станция автоматически передает информацию на радиолокатор подсвета и наведения, выдаёт целеуказания ЗРК. Она защищена от активных шумовых помех и выдерживает температуры от -50 до +50 градусов.



Радиолокатор обзора (РЛО) 64Н6, названный американцами «Big Bird» («Большая птица»), ведёт разведку одновременно до 200 воздушных объектов, устанавливает их государственную принадлежность даже в условиях естественных и преднамеренных помех. Обнаруживает аэродинамические цели типа вертолёта МиГ-21 на расстоянии до 260 км, крылатые ракеты на дальности до 300 км, сопровождает сразу до 100 целей, мчащихся со скоростью до 2777 м/с. Монтируется на автоприцепе и обычно крепится к шасси 8-колёсного грузовика «МАЗ-543М».



Непосредственно для управления ракетами предназначены радиолокаторы подсвета и наведения (РПН). Так, самоходная станция 9С32-1 может на дальности в 140–150 км сопровождать одновременно 12 целей и обстреливать 6, наводя на каждую из них по 2 ракеты. Такими же характеристиками обладает 30Н6Е, применяемая в системе С-300ПМУ1, но уже на дистанции до 200 км. А вот станция наведения 30Н6Е2, входящая в состав С-300ПМУ2, на расстоянии 200 км сопровождает одновременно до 100 и обстреливает до 36 целей – по 2 ЗУР на каждую.



Маскировка и защита



Своевременно обнаруживая и уничтожая средства воздушных атак, РЛС и ЗРК являются серьезными препятствиями для противника. Поэтому враг стремится поразить их первыми. Чтобы это предотвратить, используют разные способы маскировки «Фаворита». Например, применяют ложные цели, имитирующие компоненты ЗРС, которые отвлекают от реальных объектов. В их роли выступают полномасштабные надувные макеты машин С-300, оснащённые устройствами, позволяющими имитировать электромагнитное излучение, свойственное элементам ЗРС.



Обнаружение техники с больших расстояний осложняется при размещении компонентов «Фаворита» в окопах, природных узких углублениях (ущельях, ложбинах), высоких лесах и пр. Применяют и маскировочные сети. При этом ЗРС может размещаться и на возвышенностях, что позволяет иметь больший обзор и быстрее уходить за горизонт. Также используются станции помех для радиолокаторов противника. А если враг всё же обнаружит С-300, то она способна постоять за себя с помощью «Газетчика-Е».



Этот комплекс борется с противорадиолокационными ракетами, обнаруживающими и поражающими источники радиоизлучения. Он производит краткое отключение и модуляцию сигнала РЛС, создаёт аэрозольное облако и запускает в воздух дипольные противорадарные отражатели (полоски из алюминиевой фольги, металлизированного стекловолокна или металлизированной бумаги длиной около половины длины волны, излучаемой РЛС). Это формирует помехи головкам самонаведения ракет противника, которые сбиваются с пути и не попадают в цель.



Участие С-300 в военных действиях



Российской армии на протяжении длительного периода не приходилось применять «Фаворит» в боевых условиях – зенитная ракетная система демонстрировала свою мощь лишь на учениях. Тем не менее учёные и военные осознавали важность её усовершенствования, о чём говорят многочисленные модификации. Нынешние новейшие образцы семейства С-300 по боевым возможностям во много раз превосходят своих – когда-то новаторских – предшественников.



Но к настоящему времени эти ЗРС уже приняли боевое крещение. Их применяли и азербайджанцы, и армяне в период Второй Карабахской войны в 2020 году. Представители семейств C-300В и C-300П используются обеими сторонами противников в ходе российской военной спецоперации в Украине. И хотя сегодня воздушные пространства России уже охраняют усовершенствованные наследники данной системы – С-400 и С-500, «Фаворит» по-прежнему остаётся в строю и является надёжным защитником нашего Отечества.

