Tекст: Николай Стороженко

Начало сентября на Украине – не только традиционное начало учебного года в школах и ВУЗах, но и годовщина становления денежной системы: 1 сентября 1996 года стартовал оборот наличной гривны. Но поскольку в Киеве нынче «финансы поют романсы» (не хватает средств даже на зарплаты военным), было принято решение отметить бюджетно: переименовать копейки.



«Копейка является символом московской оккупации», – сообщил Нацбанк Украины. И поскольку «...деньги являются важным символом государственности...», от копеек Украина постепенно откажется. Мелкую разменную монету будут называть «шаг».

История с переименованием демонстрирует, что НБУ умудрился сесть в лужу несколько раз. Прежде всего, стоит вспомнить, что отказаться от копейки в Киеве хотели еще тридцать лет тому назад.

Провернуть это переименование в Киеве собирались в 1992 году, когда никаких гривен еще не было, а расчеты велись в т.н. купоно-карбованцах. Более того, предлагалось несколько еще более странных вариантов переименования, включая «списівку» («спис» – копье, т.е. это буквальный перевод названия). Очевидно, на фоне подобной экзотики депутаты Верховной рады и остановились тогда на привычной копейке.

Но откуда шаги всплыли в 1992-м? А это тогдашние украинские националисты хотели сделать исторический реверанс в сторону УНР, где как раз ходили купюры под названием шаг – в основном бумажные, более похожие на марки. Хотя основная денежная единица УНР при этом называлась карбованец, проще говоря, рубль.

«Шаги» вполне себе существовали и в Российской империи. Только знаем мы их под другим, более употребительным названием: полушка, пол-копейки, 1/200 рубля.

А слово в «шаг» в этом значении – регионализм. Так называли полушку на Правобережной Украине, т.е. территориях, отошедших России после разделов Речи Посполитой.

В свою очередь, там ее так называли, поскольку перенесли на серебряную полушку прежнее название. Шаг – тамошнее название трояка: польско-литовской серебряной монеты стоимостью три гроша. Впервые их начали чеканить еще в XVI веке, после чего этот номинал стал одним из самых распространенных в Речи Посполитой (и украинских землях, как тогдашней части РП). Но все же: почему жители этих земель называли трояк шагом?

Дело в том, что «шаг» – это редуцированное «шеляг» (шиллинг). В IX-XI веках в Древнерусском государстве этим словом называли иностранную валюту, и чаще всего серебряные арабские дирхемы.

Забавно, что на территории Южной и Северной Руси вес шеляга отличался. В Киеве шеляг равнялся 1/200 византийской либры, тогда как в Новгороде – 1/200… гривны. К слову, позднее это соотношение (1/200) и определило перенос названия «шаг» именно на полушку.

Очень напоминает нынешние времена. В России – вполне самодостаточный рубль, тогда как на Украине – гривна, которая по сути – лишь местный субститут доллара или евро. Просто потому, что без западных кредитов и поддержки курс гривны был бы совсем другим.

Можно ли считать «шаг» более соответствующим украинской государственности, государственным символом? Разве что с приставкой «квази-». Единственное образование, где такие монеты были в ходу – несостоятельная и несостоявшаяся УНР. С другой стороны, отменяя русскую копейку, Украина переименовывает свою разменную монету в не менее русский же шаг/полушку.

Впрочем, в Киеве могут иметь в виду польско-литовский шаг. Но тогда о каком символе государственности речь? О пребывании в составе Речи Посполитой? А почему тогда копейку сразу в трояк не переименовать, зачем эти полумеры?

И если уж на то пошло: если пребывание в составе Речи Посполитой так тешит нынешнюю украинскую государственность, чем российская-то хуже? Пользуйтесь и дальше нашей копейкой, нам не жалко.

Ну а погружение вглубь веков и вовсе абсурдизирует эту затею. Хотели-то по-своему, по-украински назваться. Чтобы уж точно не как у москалей. И вытащили шаг, который на самом деле шеляг, 1/200 новгородской гривны. Кстати, а что с гривной? Ее тоже переименуют в рамках деколонизации? Ведь это древнерусская денежная единица, и изначально как раз новгородская.

Тут как раз стоит предостеречь соседей. Десять лет назад на Украине стали сносить памятники Ленину. Киевский режим предупреждали: современную Украину в ее границах 1991 года, по сути, создал Ленин. Сносить Ленина – значит подрывать сами основы украинского государства, в том числе с точки зрения территории. Так в итоге и вышло.

Сегодня украинская копейка равна примерно 2,5 российских. Но если киевский режим меняет копейке название (а шаг, как мы помним, равен ½ российской копейки), то выходит, что для полной исторической преемственности нынешний курс гривны к рублю придется уронить впятеро.