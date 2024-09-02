Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.4 комментария
Нацбанк Украины предложил заменить копейки на «шаги»
На Украине решили бороться с копейками как «символом московской оккупации»
Национальный банк Украины (НБУ) предложил отказаться от использования копеек, предложив в качестве замены «шаги», пишут украинские СМИ.
«Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как «копейка» фактически является символом московской оккупации», – говорится в пресс-релизе регулятора, пишет издание «Страна».
Копейки «остались в обращении только во враждебных Украине государствах», заявили в НБУ, призвав «очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским». НБУ предлагает заменить копейки «шагами», упоминание которых часто встречается работах украинских поэтов, таких как Тарас Шевченко и Леся Украинка.
Ранее Львовская область первой на Украине отчиталась о сносе всех советских памятников в рамках «декоммунизации».