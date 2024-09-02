Нацбанк Украины предложил заменить копейки на «шаги»

На Украине решили бороться с копейками как «символом московской оккупации»

Tекст: Валерия Городецкая

«Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как «копейка» фактически является символом московской оккупации», – говорится в пресс-релизе регулятора, пишет издание «Страна».

Копейки «остались в обращении только во враждебных Украине государствах», заявили в НБУ, призвав «очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским». НБУ предлагает заменить копейки «шагами», упоминание которых часто встречается работах украинских поэтов, таких как Тарас Шевченко и Леся Украинка.

Ранее Львовская область первой на Украине отчиталась о сносе всех советских памятников в рамках «декоммунизации».