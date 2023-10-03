Провал «контрнаступа» ведет к поражению украинской валюты

Нацбанк Украины либерализовал курс гривны

Tекст: Николай Стороженко

Одной из обсуждаемых этим летом тем на Украине была психологическая усталость от жизни в условиях военного положения и связанных с ним ограничений. Что ж, с 3 октября правительство Украины вернуло согражданам хоть какой-то, но символ мира – в виде свободного обменного курса гривны к основным мировым валютам. Одновременно отменив текущий «градусниковый» курс (36,6 гривны за доллар), установленный еще в июле 2022 года.



Причем в ручном режиме валютный курс определялся уже с первого дня СВО. Да еще и как в СССР: решила партия, что доллар стоит 65 копеек – будьте любезны. И вдруг – на тебе. Гривну «отпускают». В чем причина?

Украина и ее «тетушки»

Возможно, читатели смотрели многосерийный фильм «Дживс и Вустер». Дживс (Стивен Фрай) – классически-чопорный лакей избалованного британского аристократа мистера Вустера (в исполнении Хью Лори). Еще у мистера Вустера имеется масса тетушек, рвущихся организовать и устроить его жизнь, в том числе личную.

У Украины примерно так же. Одной из таких «тетушек», рвущихся железной рукой приволочь украинцев к счастью, является Международный валютный фонд (МВФ). Еще весной фонд подписал с Украиной меморандум по новой программе кредитования. Новая она, конечно, только на бумаге. По сути же фонд снова дает Украине взаймы, чтобы она смогла расплатиться по прошлым долгам. «Вот вам кредит на выплату кредита, но это в кредит», – как говорилось в старой карикатуре на экс-главу МВФ Кристин Лагард.

Как и всегда, кредитная программа имела ряд условий. В их числе как раз и была либерализация курса гривны. «Международный валютный фонд ожидает, что средний официальный курс в 2023 году составит 40,7 гривны за доллар», – писали СМИ Украины в апреле.

«Ожидает» в данном случае – лайковая перчатка поверх кастета. Завуалированный приказ. В МВФ прекрасно умеют считать. И раз они написали 40,7 гривны за доллар – значит, именно такой курс они считают приемлемым для того, чтобы Украина могла обслуживать кредит и платить фонду проценты.

С тех пор прошло уже полгода. И если в апреле министр финансов Украины Сергей Марченко взял паузу, настаивая на «...постепенном переходе на гибкий курс, когда для этого будут достаточные основания», то теперь явно тянуть некуда. Год на исходе, нужно верстать бюджет-2024. К тому же миссия МВФ прибыла на Украину 1 октября и от итогов ее работы зависит получение киевским режимом очередных 900 млн долларов. Учитывая, что в США демократы и республиканцы сами заняты спорами о бюджете, им сейчас немного не до Украины. И она вряд ли может себе позволить потерять деньги МВФ.

Вернее, даже не столько их, сколько связанный с ними благоприятный фон. Ведь МВФ для стран Запада – еще и своего рода страховка, знак качества, что ли. «Там МВФ, значит, с этими ребятами можно иметь бизнес» Только в сентябре Минфин Украины наколядовал 3 млрд долларов кредитов и грантов. На сколько меньшей была бы эта сумма без «страховки» фонда?

Впрочем, в Минфине Украины еще в сентябре намекнули, что считают укрепление гривны проблемой. «На следующий год предусматриваем курс 41,4 гривны за доллар». Именно этот курс планируют закладывать в бюджет, на него уже сориентировали украинский и европейский бизнес. Согласно ожиданиям финансового сектора, уже в ближайшее время курс начнет расти до 39-40 гривен за доллар, а к указанной Минфином границе подойдет к началу января.

Впрочем, если вернуться к новостям апреля-2023, то там все куда интереснее. Базовый сценарий МВФ предполагает провал среднего курса в 2024 году до 48 гривен за доллар. Есть и негативный – до 55-56 гривен.

Напомним, в МВФ неплохо умеют считать. Особенно – в свою пользу. И если говорить даже о базовом сценарии, речь идет не о либерализации курса гривны, а о его девальвации. Примерно такой же, как в июле 2022 года, когда директивным решением Нацбанка курс обвалили с 29,25 гривны за доллар до 36,6 гривны. Просто теперь, чтобы избежать шока у бизнеса и паники у населения, этот процесс растянут во времени.

Малоизвестная подробность: тогда, в июле 2022 года, Зеленский очень сильно ругался. Гривну уронили через его голову, зарубежные кураторы провели это решение через подконтрольного экс-главу НБУ Кирилла Шевченко. Президент Украины буквально узнал об этом из новостей. В этом году, уже после намеков МВФ, ее продолжали удерживать стабильной по той же причине: информационно Зеленскому невыгодно падение курса.

Накопились вопросы

Впрочем, у грядущей девальвации есть причины и помимо давления МВФ. Поддержание курса стоит немалых денег. Тогда как в Минфине признают: желающих в этом участвовать все меньше. В частности, министр финансов в конце сентября говорил о том, что пока не может гарантировать на будущий год такой же объем зарубежной помощи, как в текущем (42 млрд долларов). Хотя в бюджет закладывают именно эту сумму.

Во-вторых, отмену фиксированного курса гривны лоббируют немногие экспортеры. Удорожание логистики, релокация, мобилизация персонала, ожидаемое повторение отключений электроэнергии зимой 2023-2024 годов — все это нужно чем-то компенсировать.

Бизнес, работающий на внутренний рынок, тоже недоволен. Из-за крепкой гривны на украинский рынок начали заходить европейские производители товаров повседневного спроса. В частности, в торговых сетях Украины сегодня можно найти неплохой выбор польской водки. А ведь это нонсенс: в былые времена как раз Украина заваливала всех соседей своей водкой разной степени легальности.

Не только экономика

В общем, у данного решения хватает экономических причин и нет особой нужды искать еще и политическую. Хотя она тоже есть. С начала лета в мире все активнее говорят о том, что конфликт на Украине, очевидно, будет долгим. Очередное тому свидетельство – попытки Зеленского завлечь на Украину производителей вооружений. То есть повестка победоносного наступления потихоньку отправляется в утиль. Ей на смену идет другая – «кто кого пересидит». А это «кровь, тяжелый труд, слезы и пот» – по известному выражению Черчилля. Фиксированного валютного курса в этом перечне нет.





Прежде Запад говорил Украине: «Мы даем вам наше оружие, с вас – живая сила в достаточном количестве». Тут примерно то же. «Мы продолжаем вас финансировать, но не собираемся оплачивать стабильность вашей валюты».

Может и согласились бы, если бы контрнаступ дал какой-то ощутимый итог. Но нет побед на поле боя – нет и финансовых.