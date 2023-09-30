  • ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении 430 военных
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    Донбасс и Новороссия стали уверенней с Россией
    Медведев: Новых регионов в составе России станет больше
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    В США заявили о разрушающей планы Киева советской тактике
    ВСУ применили химоружие во время обстрелов позиций России в ДНР
    В США сообщили о «тихой панике» Белого дома из-за сгоревшего на Украине оружия НАТО
    Эсэсовец Гунька с семьей скрывается после скандала
    Пленный солдат ВСУ рассказал о недостатках немецкой Marder
    Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в создании концлагеря на Украине
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева В этот день случилась Справедливость

    Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    После возвращения в Россию у нас в Донецке изменилась ситуация и чисто в бытовом смысле.

    6 комментариев
    30 сентября 2023, 15:26

    В Британии назвали большой проблемой Запада усталость от Украины

    Глава МИД Британии Клеверли назвал большой проблемой Запада усталость от конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Усталость от конфликта на Украине стала для Запада серьезной проблемой, с которой союзникам необходимо справиться, но прекращать поддержку Киева нельзя, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в интервью еженедельнику The House.

    Министр заявил, что прекращение поддержки Украине, даст понять России, что она может преуспеть в своих замыслах, кроме того, усугубятся давление инфляции на цену топлива и продуктов, политическое давление, возникающее из-за подобных конфликтов, передает ТАСС.

    Клеверли считает, что многие страны в мире сталкиваются со сложностями во время затяжного конфликта, и западным союзникам необходимо побороть моральную усталость от украинской войны. По его словам, ослабление поддержки Украины не решит проблемы, а лишь усугубит ситуацию, поэтому Британия решительно против «отступления».

    Глава МИД Британии признал, что повторное избрание Дональда Трампа президентом США повлияет на ситуацию вокруг Украины, «иногда его фирменный стиль удивительно эффективен, напомнив, что бывший американский президент добился успехов в нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. При этом он отметил, что «если Трамп действительно может закончить конфликт на Украине за 24 часа, то было бы странно это не хотеть, но в Британии придерживаются линии, которая не предполагает быстрого результата.

    Клеверли выразил мнение, что западные страны «не должны попадать в ловушку представления о неизбежности конфликта с Китаем», Он также подчеркнул, что рост экономики КНР заметно замедлился. По его словам, британское руководство считает необходимым поддерживать диалог с Китаем, его отсутствие – признание собственной слабости.

    По словам Клеверли, Китай должен участвовать в диалоге о регулировании и безопасном использовании ИИ, так как является технологически развитой страной с масштабной практикой электронной слежки. Их беспокоит перспектива бесконтрольного использования ИИ в их системе.

    Напомним, Великобритания собирается довести число подготовленных украинских военных до 30 тысяч к концу года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему киевский режим столкнулся с холодным отношением Польши и США.

    29 сентября 2023, 20:25
    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ

    Журналист из США Моррис рассказал о массовой сдаче в плен солдат ВСУ

    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Журналист из Соединенных Штатов Клейтон Моррис заявил, что лично наблюдал массовую сдачу украинских военнослужащих в плен российской стороне.

    Бойцы ВСУ складывают оружие и сдаются ВС России, но западные СМИ не хотят, чтобы их аудитория это видела, заявил Моррис на YouTube-канале Redacted, передает РИА «Новости».

    По его мнению, командиры украинских подразделений могут убить в случае отказа военных идти в бой, но российская сторона должным образом обращается с военнопленными, потому ВСУ массово сдаются. Вместе с тем в украинской армии наблюдается острая нехватка живой силы, потому киевский режим начинает призывать даже женщин.

    Ранее источник сообщал, что сдавшиеся в плен украинские военные принесли с собой три иностранных пулемета производства США, Бельгии и Германии.

    Коментарии (22)
    30 сентября 2023, 00:56
    США испугались «давления» России на НАТО в результате СВО

    Помощник президента США Салливан заявил об угрозе усиления «давления» России на НАТО в результате конфликта на Украине

    США испугались «давления» России на НАТО в результате СВО
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новое наступление России в ходе специальной военной операции на Украине может привести к усилению российского «давления» на НАТО, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан заявил, что поддержка Украины имеет значение для «нацбезопасности США». По его словам, дело не в том, «сколько территорий сможет занять Украина». США хотят быть «уверенными, что Россия в результате нового наступления» не установит контроль над «другими частями Украины» и «в конечном счете не станет оказывать большее давление на НАТО, что, как показала история, втягивает США в конфликт». Салливан выразил уверенность, что отказ от поддержки Киева противоречит «национальным интересам США», передает РИА «Новости» со ссылкой на Atlantic.

    Напомним, МИД России указывал, что Североатлантический альянс продолжает агрессивную деятельность по наращиванию своего присутствия у российских границ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о решительном отказе Запада обсуждать гарантии безопасности для Москвы.

    Коментарии (13)
    30 сентября 2023, 12:40
    ВСУ применили химоружие во время обстрелов позиций России в ДНР
    ВСУ применили химоружие во время обстрелов позиций России в ДНР
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские военные применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой в ДНР, сообщил советник главы региона Ян Гагин.

    Он сообщил о пострадавших бойцах в Угледаре и Артемовске. Отмечается, что снаряды начинены веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отек гортани, раздражение на коже, передает ТАСС.

    В конце мая руководитель военно-технического центра «Царские волки» сообщал о применении ВСУ химических боеприпасов на запорожском направлении.

    Коментарии (38)
    30 сентября 2023, 04:08
    Украинская пресса раскритиковала ложь Киева в связи с падением ракеты в Польше

    Украинская пресса указала на угрозу для отношений с Польшей из-за лжи Киева о падении ракеты

    Tекст: Антон Антонов

    Отказ Украины признавать ответственность за падение ракеты на территории Польши может привести к более серьезным последствиям для польско-украинских отношений, чем сам инцидент, пишут украинские СМИ.

    Как заявило украинское издание «Европейская правда», позиция властей Украины была «абсолютно категорична», в Киеве не допускали даже возможности того, что упавшая в Польше ракета была украинской. По мнению издания, «нет оправдания сознательному введению своего союзника и партнера в заблуждение». «Европейская правда» полагает, что допущенные в ноябре 2022 года «ошибки» могут «оказаться пустяком по сравнению с теми проблемами, которые возникнут», если Киев продолжит «цепляться за ложь», передает РИА «Новости».

    Напомним, генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро подтвердил украинскую принадлежность ракеты, упавшей на территории республики в ноябре. Тогда погибли два человека. В Польше отметили, что Украина не идет на сотрудничество в расследовании данного происшествия.

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    30 сентября 2023, 10:40
    Группировка «Днепр» остановила попытку ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин
    Группировка «Днепр» остановила попытку ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Соединения группировки «Днепр» за последние сутки пресекли попытку ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин, ликвидированы порядка 12 украинских военных, сообщил представитель оперативных служб Херсонской области.

    Огневым поражением был уничтожен пункт управления БПЛА, четверо военных ВСУ погибли, еще двое получили ранения, передает ТАСС.

    «Пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потемкин», – говорится в сообщении.

    Также были уничтожены станция радиоэлектронной разведки и ее расчет.

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    30 сентября 2023, 11:44
    Пленный солдат ВСУ рассказал о недостатках немецкой Marder

    Пленный солдат ВСУ рассказал о недостатках немецкой машины пехоты Marder

    Tекст: Кристина Цыцура

    Немецкие бронированные машины пехоты «Marder», поставляемые ВСУ, часто ломаются и не предназначены для вооружения советского образца, рассказал пленный солдат ВСУ.

    По словам пленного, в машине собраны специальные ролики под автомат «G36», но это не подходит для автомата Калашникова, передает РИА «Новости».

    «При выходе, входе постоянно за что-то цепляешься. Все везде торчит. Электроника, все напичкано… <…> Там черт ноги себе поломает», – пожаловался пленный.

    Ранее эксперт заявил, что украинские военные не получили должного уровня подготовки, поэтому западная техника используется менее эффективно и часто ломается.

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    30 сентября 2023, 09:59
    Украинский военнопленный рассказал о десятках дезертиров и лжи командиров

    Украинский военнопленный рассказал о десятках дезертиров и лжи командиров из-за ситуации на фронте

    Украинский военнопленный рассказал о десятках дезертиров и лжи командиров
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Попавший в плен на Запорожском направлении украинский военнослужащий рассказал о том, что десятки бойцов дезертируют в связи с ситуацией на фронте и вранья командиров.

    По его словам, моральное состояние бойцов на данный момент ниже среднего, так как военнослужащие видят – есть подозрения, что подразделение погибнет в бою, однако командование уверяют действовать, после чего люди остаются, но происходит именно то, чего опасались, передает РИА «Новости».

    Также военнопленный заметил, что решение дезертировать принимают те, кто уже был в бою и увидел реальную картину происходящего. После этого, по словам пленного бойца, ребята ничего не рассказывали, а только несколько дней пили водку, а потом собирали вещи и уходили в самоволку.

    «Больше десяти таких было точно. Может, около 50. Много людей ушло. Разворачиваются и просто уходят. Наверное, от осознания, что начальство врет. Все их разговоры – это неправда. Люди думают и понимают, что это просто мясорубка. Просто на смерть едешь и все», – заключил пленный.

    Ранее сообщалось, что на Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненные проявления расстройств психики. В Киеве также начали мобилизацию мужчин старше 50 лет. Кроме того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели. Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину.

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    29 сентября 2023, 22:55
    Войска России расширили «серую зону» на Марьинском и Авдеевском направлениях

    Пушилин сообщил о расширении «серой зоны» на Марьинском и Авдеевском направлениях в результате рейдов российских войск

    Tекст: Антон Антонов

    В результате рейдов российских войск расширена «серая зона» на Марьинском и Авдеевском направлениях – в районе Марьинки, Опытного и Веселого, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил в видеообращении в Telegram, что на Артемовском направлении вооруженные силы Украины «имитировали широкомасштабные наступательные мероприятия» в направлении Курдюмовки, Андреевки, Берховки. ВСУ «с потерями, достаточно серьезными, были отброшен на исходные позиции», сказал Пушилин.

    Также он сообщил о попытке ВСУ устроить разведку боем в направлении Приютного, Новомайорского и Новопрокоповки. По его словам, украинские войска «каких-то серьезных результатов не добились и с потерями были отброшены на исходные позиции», передает РИА «Новости».

    Напомним, советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ перебросили под Соледар очередное подразделение штурмовиков. На днях Пушилин рассказал о провале украинской операции на фланге Артемовска.

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    30 сентября 2023, 05:15
    Украинские ракеты РСЗО «Ураган» уничтожены над Белгородской областью

    Российская ПВО уничтожила украинские ракеты РСЗО «Ураган» над Белгородской областью

    Украинские ракеты РСЗО «Ураган» уничтожены над Белгородской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку по объектам в Белгородской области с использованием РСЗО «Ураган», сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что около 3.45 мск ПВО уничтожила «в воздухе все девять снарядов» РСЗО.

    Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что воздушные цели «сбиты на подлете» к Белгороду, никто не пострадал, «разрушений нет».

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    30 сентября 2023, 14:40
    В США сообщили о «тихой панике» Белого дома из-за сгоревшего на Украине оружия НАТО

    InfoBRICS: Пентагон паникует в связи с уничтожением вооружения НАТО на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    В Соединенных Штатах испугались уничтожения дорогостоящего вооружения НАТО на Украине, сообщил в статье InfoBRICS военный аналитик Драго Босник.

    По его словам, в закулисье Пентагона царит тихая паника из-за того, что на Украине горит поставленное НАТО оружие на сотни миллиардов долларов, передает РИА «Новости».

    Босник отметил, что зарубежные правительства и их СМИ при этом предпринимают попытки и дальше продвигать идею превосходства западного оружия над российским, однако это ложь.

    «Оно не только не смогло помочь ВСУ достичь успехов во время их контрнаступления, но также сами солдаты ВСУ предпочитают использовать свои старые советские аналоги», – подчеркнул аналитик.

    В заключение он добавил, что западные эквиваленты покажут чрезвычайную эффективность только на «военных неделях моды» и в Голливуде.

    Ранее американский сенатор из Республиканской партии Рэнд Пол выдвинул условие об исключении финансовой помощи Украине из проекта бюджета США, выполнение которого позволит избежать шатдауна (остановки работы) правительства страны.

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    30 сентября 2023, 14:11
    Медведев: Новых регионов в составе России станет больше
    Медведев: Новых регионов в составе России станет больше
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецоперация будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий, так что новых регионов в составе России будет больше, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале Медведев поздравил с Днем воссоединения новых регионов с Россией, отметив, что судьбоносное решение жителей ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей стал символом единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности.

    Он заявил, что СВО будет продолжаться до освобождения от врага «исконно русских территорий», а новых регионов в составе России будет больше.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Донбасс и Новороссия празднуют первую годовщину вхождения в состав России.

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    29 сентября 2023, 18:48
    Блогеры отреагировали на вопрос Маска о границах Украины и США
    Блогеры отреагировали на вопрос Маска о границах Украины и США
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск поинтересовался, почему так много политиков из Демократической и Республиканской партий «в 100 раз больше» беспокоятся по поводу границ Украины, чем границ США.

    Маск в четверг посетил город Игл-Пасс на границе с Мексикой, откуда вышел в прямой эфир на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), чтобы показать американцам «ситуацию на границе» и ознакомиться с проблемой незаконной миграции. По мнению Маска, ситуация с границами в США «становится хуже с каждым днем», передает ТАСС.

    На заявления американского предпринимателя обратили внимание российские журналисты и блогеры. «Илон Маск жжет напалмом», – написала телеведущая Ольга Скабеева.

    «Илон Маск доигрался, мурзилка кремлевская. В Twitter высмеял Байдена и Зеленского, а Украину назвал самой большой в мире прачечной (по отмыву денег). Быть ему теперь на «Миротворце», ватнику», – с иронией написал блогер Zergulio.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о масштабном миграционном кризисе на южных границах Соединенных Штатов и том, как на этом фоне ухудшились отношения США и Мексики.

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    29 сентября 2023, 18:56
    Американский разведчик заявил о приближении конца Украины

    Экс-разведчик Риттер: Встреча Зеленского и Столтенберга приблизила конец Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Встречи президента Украины Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и руководителями военных ведомств Франции и Британии только приблизили крах ВСУ, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что участники прошедших встреч «отказались от реалистичного мирного предложения», продолжив поощрять членство киевского режима в НАТО, передает РИА «Новости».

    «Украина обманулась. Они и НАТО скоро узнают об этом», – сказал он. По мнению эксперта, современной украинской нации наступил конец. Однако, по его мнению, прославление Степана Бандеры не заслуживает меньшего. «Жаль украинский народ», – добавил разведчик.

    Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что Североатлантический альянс превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, но большего размера.

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    29 сентября 2023, 16:18
    Минобороны: Уничтожен командный пункт «Иностранного легиона» ВСУ

    Минобороны заявило о девяти российских ударах дальнобойным оружием за неделю

    Минобороны: Уничтожен командный пункт «Иностранного легиона» ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние шесть дней нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, сообщило Минобороны России.

    С 24 по 29 сентября ВС России нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными аппаратами, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Целями ударов были склады боеприпасов, военно-технического имущества украинской армии, места подготовки диверсантов и пункты размещения бойцов ВСУ и иностранных наемников.

    В ходе ударов уничтожены пункт управления формирования «Иностранный легион», два больших арсенала с вооружением и боеприпасами. Нарушены поставки западных вооружений и материально-техническое обеспечение ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях.

    В последнюю неделю на Донецком направлении украинская армия продолжала попытки наступать в районе Артемовска, Авдеевки и Марьинки в ДНР. «Южная» группировка войск за неделю отразила 31 атаку, украинская сторона на этом направлении потеряла свыше 1760 человек, 40 танков и других боевых бронированных машин и 70 автомобилей.

    Также ВСУ потеряли при контрбатарейной борьбе 13 орудий полевой артиллерии и две машины РСЗО «Град». Штурмовая авиация уничтожила два склада боеприпасов в районах у поселков Звановка и Заря в ДНР.

    ВСУ для восполнения потерь в ходе неудачных штурмов Клещеевки и Андреевки (ДНР) перебросило с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад.

    На Запорожском направлении российские военные отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригады ВСУ у поселков Вербовое и Работино (Запорожская область).

    У города Орехова, поселков Малая Токмачка и Новоданиловка (Запорожская область) поражены скопления живой силы и техники 21-й, 23-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. За этот период украинская сторона потеряла на этом направлении свыше 330 человек, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.

    На Южно-Донецком направлении российские подразделения отразили четыре атаки 127-й бригады теробороны у в Приютного (Запорожская область). За неделю ВСУ на этом направлении потеряли свыше 750 человек, 22 боевые бронированные машины и 15 орудий полевой артиллерии. У Марфополя (Запорожская область) уничтожены две украинских ДРГ.

    На Купянском направлении «Западная» группировка войск поразила живую силу и технику 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки, Песчаного, Чернещины и Новолюбовки (Харьковская область). За неделю ВСУ потеряли на этом направлении более 210 человек, пять боевых бронированных машин и 13 орудий полевой артиллерии.

    У Берестового, Кисловки и Огурцово уничтожено четыре склада боеприпасов ВСУ.

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    30 сентября 2023, 13:54
    Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в создании концлагеря на Украине

    Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в создании концлагеря на Украине

    Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в создании концлагеря на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский создал для украинцев концлагерь в стране, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    По его словам, народ Украины «уже забит, у него уже все забрали, а его пронумеровали как скотов в концлагере», передает RT.

    Также Соскин сказал, что «на Украине нет никакой свободы».

    Политик отметил, что Зеленский явно не борется за настоящую свободу ,а создает вместо этого концлагерь.

    Кроме того, экс-советник Кучмы раскритиковал действия украинских властей, которые просят западные страны не считать украинских беженцев и помогать им возвращаться в страну.

    Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что Североатлантический альянс превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, но большего размера.

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      Венгрия ведет себя в отношении Украины и ее лоббистов на Западе все более агрессивно. Теперь вопрос стоит о блокировании финансовой помощи Украине со стороны ЕС и расширения НАТО за счет Венгрии. Кроме того, венгры по сути признали Александра Лукашенко легитимным президентом, первыми в ЕС. Чего добивается Виктор Орбан?

    • Конец Нагорного Карабаха

      Более 70% населения, почти 85 тыс. человек покинули Нагорный Карабах после армянской капитуляции. Проиграв войну 30 лет назад, Азербайджан сделал ставку на военную силу и навязал Армении свою волю. Остался только один вопрос – о ее разделе надвое.

    • «Русофобский кружок» проворовался

      В США громкий скандал. Главу комитета по международным делам Сената, влиятельного демократа и строгого врага России Боба Менендеса обвиняют в коррупции и работе на Египет. Сам он обвиняет во всем травму, нанесенную его семье коммунистами. В лице Менендеса «русофобский кружок» Сената США понес тяжелую потерю. И не последнюю.

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