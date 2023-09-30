В Британии назвали большой проблемой Запада усталость от Украины

Глава МИД Британии Клеверли назвал большой проблемой Запада усталость от конфликта на Украине

Tекст: Вера Басилая

Министр заявил, что прекращение поддержки Украине, даст понять России, что она может преуспеть в своих замыслах, кроме того, усугубятся давление инфляции на цену топлива и продуктов, политическое давление, возникающее из-за подобных конфликтов, передает ТАСС.

Клеверли считает, что многие страны в мире сталкиваются со сложностями во время затяжного конфликта, и западным союзникам необходимо побороть моральную усталость от украинской войны. По его словам, ослабление поддержки Украины не решит проблемы, а лишь усугубит ситуацию, поэтому Британия решительно против «отступления».

Глава МИД Британии признал, что повторное избрание Дональда Трампа президентом США повлияет на ситуацию вокруг Украины, «иногда его фирменный стиль удивительно эффективен, напомнив, что бывший американский президент добился успехов в нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. При этом он отметил, что «если Трамп действительно может закончить конфликт на Украине за 24 часа, то было бы странно это не хотеть, но в Британии придерживаются линии, которая не предполагает быстрого результата.

Клеверли выразил мнение, что западные страны «не должны попадать в ловушку представления о неизбежности конфликта с Китаем», Он также подчеркнул, что рост экономики КНР заметно замедлился. По его словам, британское руководство считает необходимым поддерживать диалог с Китаем, его отсутствие – признание собственной слабости.

По словам Клеверли, Китай должен участвовать в диалоге о регулировании и безопасном использовании ИИ, так как является технологически развитой страной с масштабной практикой электронной слежки. Их беспокоит перспектива бесконтрольного использования ИИ в их системе.

Напомним, Великобритания собирается довести число подготовленных украинских военных до 30 тысяч к концу года.

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