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    24 сентября 2023, 11:00

    Визит Зеленского в Вашингтон закончился двумя конфузами

    Киевский режим столкнулся с холодным отношением Польши и США

    Визит Зеленского в Вашингтон закончился двумя конфузами
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Два ближайших союзника киевского режима - Соединенные Штаты и Польша - явно обозначили пределы своей поддержки для Украины. Это произошло во время визита Зеленского в Нью-Йорк, на Генассамблею ООН. Что именно высказали украинскому президенту и какой сигнал эта риторика посылает остальному коллективному Западу?

    Итоги визита Зеленского в США четко демонстрирует 30-секундный видеоотрывок из его встречи с Джо Байденом, разошедшийся по российским СМИ. Там два президента, обменявшиеся протокольными заверениями в дружбе и сотрудничестве, молча сидели и смотрели в пустоту на фоне многочисленных вопросов, которые им наперебой пытались задать местные журналисты. Сидели и молчали – просто потому, что встать и уйти было нельзя, а сказать по сути уже нечего.

    По крайней мере, нечего из того, что хотел услышать Зеленский. Так, американские дальнобойные ракеты ему не дали. Денег много не пообещали. Даже с конгрессменами встретиться не позволили – по словам спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, у конгрессменов для украинского лидера банально не было времени.

    Поэтому он встретился лишь с сенаторами – и, судя по всему, там вовсю демонстрировал свое отчаяние. По словам лидера демократов в Сенате Чака Шумера, он им прямым текстом заявил о том, что если Украина не получит помощь, то она «проиграет войну».

    Отчаяние объяснимо, ведь, как поясняет The New York Times, «Вашингтон изменился за девять месяцев с тех пор, как г-н Зеленский в последний раз был здесь с совместным обращением к Конгрессу… Визит Зеленского состоялся на фоне того, как опросы общественного мнения показали растущую усталость американского общества от войны».

    «За последние три месяца внешний долг США вырос на триллион долларов и достиг 33 триллионов. У нас нет никакой заначки для того, чтобы им ее отправить. Для того, чтобы послать деньги Украине, мы должны занимать их у Китая», – говорит сенатор Ренд Пол.

    А усталость американского общества в период предвыборной кампании заставляет членов Палаты представителей (которым всем переизбираться) крайне внимательно относиться к общественным настроениям. «Треть республиканцев в Палате представителей в последние месяцы голосовала за сокращение расходов на Украину. В то время как блок из более чем 40 правых сторонников жесткой линии пригрозил бойкотировать любой законопроект о расходах, который включает в себя “пустой чек” для Украины», – пишет The New York Times.

    Так, два с лишним десятка конгрессменов и сенаторов написали письмо в Белый дом, требуя от Байдена ответить на простейшие вопросы по его украинской политике. «Куда идут американские деньги?». «Что Байден понимает под победой?». А один из вопросов звучал еще острее – «какова стратегия президента по выходу из конфликта?».

    «Мы дали им 113 миллиардов долларов, они просят еще 24 миллиарда. Но, если читать между строк, понятно, что это на два-три месяца. Потом они вернутся снова… и будут просить еще», – говорит Ренд Пол.

    Впрочем, в Белом доме проигнорировали данные тезисы. «Я не понимаю, о чем идет речь. Стратегия выхода нужна тогда, когда речь идет о выводе американских войск из зоны конфликта. А у нас на Украине войск нет», – ответил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

    На самом деле, конечно, причина другая. У Белого дома просто нет пресловутой «стратегии выхода». Байден и его команда понимают, что они лично несут ответственность за вовлечение США в конфликт. И что если они начнут реализовывать стратегию выхода сейчас, то станут политическими «хромыми утками» еще до конца своего срока.

    Поэтому администрация США пытается пройти по тонкой грани. С одной стороны, дрессировать Зеленского чтобы тот не наглел – отсюда и отказ в дальнобойных ракетах, и ограничение в финансировании. С другой, они будут давать Украине столько оружия, чтобы та смогла протянуть как минимум год – до президентских выборов в США.

    Однако холодный душ, устроенный Зеленскому американской администрацией, стал не единственным конфузом главы киевского режима в США. Не менее сложная ситуация для него складывается в отношениях с другими партнерами. В частности, на полях на полях Генеральной Ассамблеи с Зеленским демонстративно отказался встречаться польский президент Анджей Дуда. А затем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «мы больше не вооружаем Украину, поскольку сейчас мы вооружаем Польшу».

    Эта позиция поляков связана не столько с разногласиями по зерновому вопросу (Варшава отказывается импортировать украинское зерно, а Киев недоволен), сколько с тем, как Украина себя ведет в этих разногласиях. Сначала представители киевского режима заявили о намерении подать на поляков в суд, а затем, выступая на трибуне Генеральной Ассамблеи, Зеленский нахамил не только Москве, но и Варшаве.

    По его словам, Украина «с обеспокоенностью наблюдает над тем, что некоторые в Европе лишь отыгрывают амплуа солидарности в рамках политического театра. Превращают вопрос экспорта зерна в триллер. Им, возможно, кажется, что они играют самостоятельную роль – однако, по факту, они играют в пользу московского актера».

    «Трудно найти для таких русофобов, как поляки, более обидный упрек. Аплодируем меткому плевку из Киева в Варшаву!», – хвалит Зеленского за выступление замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    При этом ответные плевки Варшавы в адрес Киева для украинской власти будут не менее опасными, чем «нам некогда» Кевина Маккарти. Дело в том, что поляки (да и венгры) демонстративно дали отпор обнаглевшим от безнаказанности украинцам, показав, выражаясь словами Виктора Орбана, что «вы можете делать такое с немцами, но не с нашим регионом». В итоге киевский режим, не сумев продавить оппонентов через хамство, пошел  на уступки (украинский минсельхоз уже начал переговоры с Варшавой о выходе из зернового кризиса).

    Посмотрев на это, и другие «западные союзники» могут заговорить с Украиной теми же словами, как и поляки. Или американцы. Словами, которые киевский режим заслуживает. И поддержка киевского режима Западом в итоге повиснет на волоске. Именно это в итоге и показал визит Зеленского на Генассамблею ООН.

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