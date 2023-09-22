В США рассказали о крайне эмоциональном поведении Зеленского

Bloomberg: Зеленский был очень эмоционален в частных беседах на ГА ООН

Tекст: Ольга Никитина

В сообщении Bloomberg говорится, что у Зеленского на ГА ООН возник спор с одним из крупнейших союзников Украины. Перепалка «вышла из-под контроля», что, по оценке издания, говорит о нарастающей напряженности между странами, пишет RT.

Кроме того, сообщается о подозрениях Зеленского по поводу того, что приверженность президента США Джо Байдена поддержке Киева ослабевает.

Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов, Зеленский возлагал особые надежды на свой визит в США. По его мнению, президент Украины «поехал в США с протянутой рукой, чтобы в нее что-то положили».

Эксперт считает, что целью Зеленского был даже не президент США Джо Байден, а американский Конгресс, в котором сейчас решается вопрос о бюджете на новый финансовый год. К разочарованию президента Украины, ему было отказано в выступлении на объединенном заседании Конгресса, отметил политолог. «И как я понимаю, ему было сказано, что 24 млрд долларов, на которые рассчитывает Украина, американцам самим пригодятся», – сказал Светов.

От встречи с Байденом Зеленский ждал объявления о новых поставках оружия – истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS, однако именно этого президент США не сделал, добавил политолог.

Добавим также, накануне блогеры обратили внимание на следы монтажа трансляции с Генеральной ассамблеи ООН, которую показали в эфире украинского телевидения. В попытке изобразить, что выступление Владимира Зеленского слушает полный зал, украинские СМИ допустили оплошность, создав президенту Украины «двойника».