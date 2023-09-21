Блогеры заметили двух Зеленских в трансляции украинских СМИ с ГА ООН

Tекст: Ольга Никитина

Во время трансляции, которую вел украинский телеканал и на фрагмент которой обратили внимание блогеры, появляется момент, когда выступление Зеленского слушает, сидя в зале, второй Зеленский, вероятно, телевизионщики подмонтировали картинку с полным залом во время выступления другого оратора.

Как в этой связи отмечает украинское издание Klymenko.Time, «телемарафон «впечатляет». По всей видимости, была поставлена задача показать заполненный зал во время речи Зеленского, добавляет издание.

Блогер Zergulio в свою очередь пишет, что украинские телеканалы «картинку неполживо смонтировали, показав битком набитый зал». «Другой украинской пропаганды у меня для вас нет (с)», – добавил он.

«[Зеленский] переиграл сам себя. Пропаганда, она такая штука», – написал российский телеведущий Юрий Пронько.

Напомним, на заседании СБ ООН Зеленский вновь представил свою «формулу мира», предложив среди прочего вернуть Украину «в пределы международно признанных границ 1991 года». В России Украине посоветовали осуществить эту инициативу путем вхождения в состав России в качестве нового округа.