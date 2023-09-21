Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года, войдя в состав России новым округом

Tекст: Ольга Никитина

Рогов в комментарии РИА «Новости» согласился с мнением Зеленского в части необходимости для Украины вернуться к границам 1991 года, «но только тогда, когда она была в составе Советского Союза». С учетом нынешних реалий, по словам Рогова, «постукраинское пространство» после его освобождения от нацистов могло бы стать федеральным округом в составе Российской Федерации.

Пытаясь выдвигать условия прекращения боев, Зеленский, по словам главы движения, не смог «обновить репертуар» для выступления в ООН. Прозвучавшие в ходе выступления президента Украины пункты звучали уже множество раз, напомнил Рогов.

«Зеленскому, как лицедею, доподлинно должно быть известно, что заигранные концерты никто не смотрит, билеты не покупают», – подчеркнул Рогов.

Напомним, Зеленский вновь представил на заседании СБ ООН свою «формулу мира» по урегулированию конфликта с Россией.