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В России предложили Украине способ вернуться к границам 1991 года
Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года, войдя в состав России новым округом
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя заявление Владимира Зеленского в ООН о возвращении Украины в «пределы международно признанных границ 1991 года», предложил Киеву осуществить эту инициативу путем вхождения в состав России в качестве нового округа.
Рогов в комментарии РИА «Новости» согласился с мнением Зеленского в части необходимости для Украины вернуться к границам 1991 года, «но только тогда, когда она была в составе Советского Союза». С учетом нынешних реалий, по словам Рогова, «постукраинское пространство» после его освобождения от нацистов могло бы стать федеральным округом в составе Российской Федерации.
Пытаясь выдвигать условия прекращения боев, Зеленский, по словам главы движения, не смог «обновить репертуар» для выступления в ООН. Прозвучавшие в ходе выступления президента Украины пункты звучали уже множество раз, напомнил Рогов.
«Зеленскому, как лицедею, доподлинно должно быть известно, что заигранные концерты никто не смотрит, билеты не покупают», – подчеркнул Рогов.
Напомним, Зеленский вновь представил на заседании СБ ООН свою «формулу мира» по урегулированию конфликта с Россией.