Зеленский пообещал Байдену продолжить наступление зимой

Tекст: Ольга Никитина

«Мы не можем остановиться зимой. Это трудно. Но у нас есть опыт прошлого года», – приводит слова Зеленского The New York Times.

В ходе общения с американскими СМИ в рамках своего визита в США Зеленский также заявил о намерении киевского режима захватить Бахмут (Артемовск) и еще два города. «Я не скажу вам, какие города, извините», – сказал украинский президент, заверив, что у ВСУ имеется «очень обширный план».

Во время встречи в Капитолии с американскими сенаторами Зеленский, по данным NYT, заявил, что без помощи со стороны Запада Украина проиграет в этом конфликте.

В ходе встречи с Зеленским Байден заявил, что других вариантов, кроме как продолжать оказание военной помощи киевскому режиму, не существует. Кроме того, президент США сообщил об утверждении нового пакета военной помощи киевскому режиму, куда включили ПВО, снаряды и артиллерию.

Между тем, как писали американские СМИ, Зеленский подозревает, что приверженность президента США поддержке Киева ослабевает.