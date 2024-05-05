Провалы ВСУ разочаровали западных кредиторов Украины

Западные кредиторы впервые потребовали от Украины погашения долгов

Tекст: Алёна Задорожная

Еще в марте 2022 года частные иностранные кредиторы согласовали Украине кредитные каникулы. Все выплаты по госдолгу были временно приостановлены. Однако сейчас, как пишет издание The Wall Street Journal (WSJ), они решили потребовать от Киева погашения части облигаций.

Среди держателей облигаций находятся компании Pimco и BlackRock. На их долю приходится около одной пятой от всех непогашенных еврооблигаций Украины на 20 млрд долларов. Кредиторы утверждают, что Украина могла бы возобновить выплаты в обмен на списание части долга. Компании даже сформировали комитет и наняли юристов для ведения переговоров с Киевом.

При этом кредиторы хотят получить до 500 млн долларов годовых в виде процентных платежей. В то же время США и их союзники опасаются, что деньги, недавно выделенные на помощь Украине, окажутся у держателей облигаций, если Киев начнет обслуживать этот долг. Но так или иначе «терпение кредиторов начинает иссякать», утверждает WSJ.

Некоторые спонсоры, по словам источников американского издания, предложили использовать для частичного погашения задолженностей замороженные российские активы в Евросоюзе и США. Но Международный валютный фонд, а также некоторые страны G7 не поддержали эту инициативу.

Если же договориться не удастся, уже в августе текущего года Киев может объявить дефолт. Издание поясняет, что это негативно отразится на репутации страны среди инвесторов и осложнит попытки привлечь дополнительные займы.

«Сообщение о возобновлении платежей стоит рассматривать в контексте с данными о подготовке Украиной письма к странам-кредиторам с просьбой провести реструктуризацию долга. МВФ эту позицию даже якобы поддержал. Если пересмотр произведут, он станет третьим за последние десять лет», – сказал экономист Иван Лизан.

По его словам, впервые Киеву согласовали реструктуризацию в 2015 году при экс-президенте Петре Порошенко, а вторую – в 2022 году при Владимире Зеленском. «На третью реструктуризацию соглашаться пока никто не хочет, потому что больше нет веры в победу Украины», – объясняет спикер.

«Два года назад кредиторы были уверены – Москве не победить. То есть уровень их неадекватности был вопиющим уже тогда. Ставка делалась на то, что при согласии на инвестиции и кредиты по окончании конфликта все сопричастные получат внушительные дивиденды – как минимум репарации и контрибуции от России», – продолжает аналитик.

Как следствие, получается следующий сценарий: Запад влил в Украину гигантские деньги, а сейчас надо успеть вернуть хотя бы какую-то их часть, пока «все не посыпалось», убежден Лизан. Иными словами, кредиторам выгоднее заработать на процентах сейчас, списывая часть «тела» кредита, а не тешить себя иллюзией заработка в будущем. «Теперь мы станем свидетелями жесточайшего торга», – подчеркнул он.

«Дело в том, что каждая вторая гривна в украинском бюджете имеет внешнее происхождение. Деньги, собираемые внутри страны, направляются на финансирование ведения боевых действий. А все социальные обязательства вроде зарплат бюджетников и пенсий обеспечиваются усилиями иностранных игроков»,

– замечает эксперт. «Не стоит забывать и о гигантской пирамиде внутреннего долга на Украине, по теме которого идут долгие дебаты. То есть экономика страны трещит по всем фронтам, хотя она и пользуется некой поддержкой МВФ. Но так или иначе сейчас будут торги на предмет того, чья же позиция победит», – полагает спикер.

При этом он допускает, что Украине удастся добиться некой реструктуризации долга – и часть стран все же согласятся на такой шаг. «Тут речь идет о некоторых кредиторах из стран ЕС. Их в очередной раз сделают «терпилами». А вот Pimco, которой фактически владеют немцы-частники, и BlackRock терпеть все это не намерены», – указывает аналитик.

По его словам, BlackRock и вовсе является «одной из кубышек Демпартии США». «Похоже, они решили достать ранее вложенные деньги как можно быстрее, потому что не особо верят в успех Украины. Кроме того, инвесторы могут нервничать из-за потенциальной победы Дональда Трампа на выборах. Также они опасаются обвала ВСУ в ближайший год», – предположил он.

Схожей точки зрения придерживается и американист Малек Дудаков. «Различные западные компании на протяжении двух лет продлевали кредитные каникулы для Украины. То есть они не получали проценты по имеющимся облигациям. Теперь, конечно, их терпение заканчивается, настало время получить деньги», – пояснил спикер.

«Ни для кого не секрет, что с 2022 года украинские бонды серьезно обвалились. Несмотря на то, что в последнее время наблюдается небольшой рост, по своей цене они все равно гораздо ниже, чем были до начала полномасштабного конфликта», – добавляет эксперт.

«Соответственно, чтобы каким-то образом компенсировать риски, компании требуют от Украины частичной выплаты по долгам. Но с этим будет большая проблема – в бюджете страны и так наблюдается гигантская финансовая дыра в 50-60 млрд долларов, которую просто нечем закрывать. И если на них еще ляжет бремя выплаты долгов, Киев станет банкротом», – убежден аналитик.

«Я вполне допускаю, что стороны договорятся полюбовно: какие-то выплаты процентов начнутся, но они будут сильно меньше желаемых и уж тем более ниже реальных. Так или иначе для Зеленского это очень плохой сигнал», – подчеркнул американист.

«Дела на фронте у ВСУ плачевные. И чем хуже они идут, тем ниже будет на рынке спрос на украинские бонды, которые и так почти никто не покупает. Тогда требования вернуть деньги будут звучать еще активнее. Уже сейчас Киев заключил со многими структурами кабальные соглашения, в рамках которых кредиторы получают в залог разного рода недвижимость, пахотные земли и прочее. Но осваивать это можно будет только после завершения конфликта», – объяснил эксперт.

Резюмируя, Дудаков в своем Telegram-канале также указал, что «если же сторонам не удастся договориться, то Украине придется объявлять дефолт». «Это будет сильнейшим ударом для Киева – особенно на фоне всех провалов на фронте. Придется изыскивать деньги для западных небожителей, отбирая их у самих себя, и девальвировать курс гривны. BlackRock точно не собирается оставаться в пролете – он выдоит с Украины все, пока еще есть на то возможность», – заключил американист.