Новый пакет помощи может стать мягким выходом США из конфликта на Украине

Выделение нового пакета помощи Украине со стороны США – вопрос почти решенный. Проголосованные Палатой представителей законопроекты с высокой вероятностью будут одобрены контролируемым демократами Сенатом, а затем подписаны президентом Байденом. Многие восприняли данный шаг как повышение Вашингтоном ставок в игре и дальнейшую эскалацию конфликта с Россией. Но это может оказаться не совсем верным восприятием. И вот почему.

Во-первых, выделяемые Вашингтоном деньги – мера вынужденная, если смотреть на нее с точки зрения перспектив переизбрания Байдена, а также грядущих выборов в Палату представителей, которые пройдут одновременно с президентскими. Двухпартийная поддержка Украины все еще сильна по той лишь причине, что раскрученный маховик медийной поддержки Киева в США сам собою не остановится. В этом смысле администрация Байдена стала заложником порожденного ею же мифа о неизбежной победе Украины и разгроме России.

За последние два года американского избирателя, традиционно интересующегося исключительно внутренней повесткой, едва ли не силой принудили следить за перипетиями российско-украинского конфликта. Теперь за медленное догорание этого мифа приходится платить. Ведь в противном случае – неизбежное разочарование части электората, что перед выборами недопустимо.

Во-вторых, новый пакет помощи – это своего рода последний шанс для Украины вступить с Москвой в переговоры, условием которых не будет полная капитуляция Киева. По крайней мере, на это рассчитывают в Вашингтоне. Понятно, что оказываемая поддержка (военная составляющая которой не превысит 20 млрд долл.) не способна переломить ситуацию на фронтах. Однако есть вероятность, что она поможет затормозить ожидаемое российское наступление и увеличить «стоимость войны» для России. Вполне вероятно, что, выделяя деньги на войну, США настойчиво будут толкать Украину к мирным переговорам. Здесь важен тайминг: война имеет значение до выборов, после них значение имеет только мир.

Впрочем, все может испортить неадекватная реакция Киева. Если военные поставки из США и ЕС будут использованы для укрепления обороны – это один расклад. Если же ставка будет сделана на удары по российским тылам дальнобойным оружием и хаотичный обстрел приграничных территорий с гражданскими жертвами, то, скорее, это лишь даст России новые аргументы для продолжения войны до победного конца.

К тому же текущая риторика и действия Киева не способствуют даже началу переговоров о переговорах. Мантра о возвращении к границам 1991 года, отвратительный теракт в «Крокус Сити Холле» и недавние заявления главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о «перманентном» конфликте почти не оставляют шансов на то, что Киев воспользуется новой порцией помощи Запада для поиска возможностей урегулирования. Тогда как пакет помощи в 60 с лишним миллиардов долларов точно будет последним до выборов в США, а возможно, что и последним в принципе.

После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Вы не сделали ни того ни другого? Что ж, это уже не наши заботы: у нас еще есть Израиль, Тайвань и много чего другого. Такая логика вполне объясняет и неожиданное смягчение позиции Дональда Трампа, и последовавшее за ним переобувание в воздухе спикера Майка Джонсона, неожиданно занявшего ястребиную позицию и подмахнувшего новые законопроекты о помощи Украине.

Финансировать ту самую «перманентную» войну Вашингтон предложил Евросоюзу. Не зря США давят на Брюссель в вопросе конфискации замороженных российских активов, которые и должны подпитывать продолжение войны, но уже без участия Вашингтона. И даже собственным примером США продемонстрировали возможность такой конфискации. Другое дело, что, по разным оценкам, американцы способны конфисковать 4–6 млрд долл. средств РФ, тогда как большая их часть, свыше 200 миллиардов, сосредоточена в ЕС.

Именно Евросоюз понесет основное бремя издержек, связанных с такой конфискацией: прямые – «зеркальная» конфискация европейских активов в РФ на сопоставимую сумму, и косвенные – снижение доверия к евро и ускоренное разрушение валютно-финансовой системы, в основе которой лежат доллар и евро.

Так или иначе, новый пакет помощи может оказаться элементом мягкого выхода США из украинского конфликта с сохранением лица. Так что 60 миллиардов, большая часть которых будет реинвестирована в военно-промышленный комплекс самих США, не кажется такой уж большой платой за это самое лицо.

Вовлеченность Соединенных Штатов в дела Украины может потребовать гораздо больших расходов по окончании войны, нежели в ходе самой войны. На восстановление страны, по оценкам Всемирного банка и Еврокомиссии, понадобится 486 млрд долл., и эта сумма растет с каждым днем. Чего только стоит необратимое уничтожение генерирующих мощностей украинской энергетики. Расходы на поствоенное восстановление и переустройство Украины могут кратно превышать расходы на саму войну. И вот эту ношу США на себя брать точно не захотят.