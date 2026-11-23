Tекст: Антон Антонов

Директор Объединенной дирекции Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра» Владимир Арамилев отметил, что такие животные встречаются крайне редко, сообщил центр «Амурский тигр» в Telegram.

«На территории Лазовского заповедника особи встречаются, но нечасто. Так, несколько лет назад при отлове мелких хищников для мониторинга инфекционных заболеваний в районе бухты Проселочной была в живоловушку отловлена выдра белого цвета. Возможно, ее, или ее детей снова зафиксировали визуально», – заявил он.

Арамилев отметил, что «в других местах они не встречаются вовсе».

Случай живого отлова белой выдры в бухте Проселочная описан в работе о евразийской выдре на Южном Сихотэ-Алине, где указано, что с 1980 по 2018 год в архивах Лазовского заповедника зарегистрировали семь белых выдр, часть из которых наблюдалась на охраняемой территории, а часть была добыта или отловлена за ее пределами.

Авторы описывают различные генетические мутации, выделяя альбинизм и лейкизм, и пришли к выводу, что в случае приморской выдры речь идет о лейкизме, который, по оценке специалистов центра, не мешает животному охотиться и выживать, а лишь придает необычную внешность.

«Просто это красиво», – заявил центр «Амурский тигр».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца самца амурского тигра по кличке Амур выпустили в резерват «Иле-Балхаш» в Казахстане в рамках программы восстановления популяции амурского тигра из Хабаровского края.

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