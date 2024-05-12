Эксперт оценил предложение кандидатур губернаторов в состав нового правительства

Политолог Асафов: Санкционный стресс-тест прошел для кадровой политики РФ почти не замеченным

Tекст: Олег Исайченко

«Предложения кандидатур глав регионов на посты руководителей министерств показывают, что президент высоко оценивает работу этих губернаторов в своих регионах – с учетом их послужного списка и компетенций», – пояснил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

«Глава государства считает, что этим главам регионов можно поручить возглавить важные для страны направления. Конечно, по закону кандидатуры министров вносит премьер, а не президент, но Путин тут показывает глубокую вовлеченность в эти процессы», – указал собеседник.

Эксперт напомнил, что Дегтярев и Старовойт – выпускники «школы губернаторов», а Алиханов был наставником кадрового конкурса страны «Лидеры России».

«Принципы, которые лежат в основе новой российской кадровой политики для формирования кадрового резерва и профессиональных лифтов, показывают, что эта система рабочая и перспективная. Много лет эффективно работают губернаторы и депутаты «новой волны», много людей прошли «школу губернаторов», – добавил он.

«Мы видим, что санкционный стресс-тест был для кадровой политики практически не замеченным, единицы управленцев покинули свои должности, исходя из каких-то своих соображений, под страхом санкций или еще по каким-то подобным причинам. В целом, система работает стабильно, появляются новые лица, обновляется и растет эффективность управления», – детализировал аналитик.

«Показателен пример Алиханова – его регион оказался на переднем краю санкций, транспортных и логистических ограничений, военного давления со всех сторон. Несмотря на такие серьезные вызовы, ему удалось развить в регионе экономику по нескольким направлениям – это торговля в обход наложенных ограничений, производство, и ряд других важных и интересных инициатив, включая зону особого экономического развития. Я думаю, что это было учтено при определении его кандидатуры на должность главы Минпромторга», – резюмировал политолог.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства. После инаугурации Владимира Путина 7 мая правительство ушло в отставку, но исполняет обязанности до назначения нового состава кабинета министров.

Среди кандидатур министров, как ожидали многие эксперты, предложены в том числе губернаторы: Роман Старовойт (Курская область) – министр транспорта; Антон Алиханов (Калининградская область) – министр промышленности и торговли; Сергей Цивилев (Кемеровская область) – министр энергетики; Михаил Дегтярев (Хабаровский край) – министр спорта.

В субботу президент подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». В нем прописано число заместителей премьера и министерств. Число министерств в структуре правительства остается прежним – 21.

Накануне Госдума утвердила Мишустина премьер-министром. Согласно Конституции, после консультаций с главой государства председатель правительства вносит в нижнюю палату парламента предложения по кандидатурам министров. Госдума рассмотрит кандидатов в вице-премьеры 13 мая, министров – 14 мая. Одобренные депутатами претенденты назначаются на должности указом президента.