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    Постмодернистский протест в Армении

    @ Александр Патрин/ТАСС

    11 мая 2024, 12:45 Мнение

    Постмодернистский протест в Армении

    Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют?

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов

    политолог

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    Идет демаркация границы в Тавушской области – гористом и не сильно населенном северо-восточном регионе Армении. У нее есть очевидные бенефициары и есть проигрывающие. Проигрывающая – вполне естественно – сторона, которая потерпела тяжелейшее военное поражение и на сегодняшний день не способна отстоять свой суверенитет с оружием в руках.

    Конкретно на Тавушском участке азербайджанцы не требуют ничего запредельного – вопрос о нескольких заброшенных, в прошлом азербайджанских, селах и пастбищах, где армяне за 30 лет привыкли пасти скот. В отличие от Сюника на юге Армении, где разговор идет о создании экстерриториального коридора Азербайджан – Нахичевань, что для армян действительно сложно приемлемо.

    Появляется общественное движение «Тавуш во имя Родины», чьей задачей объявляется остановка процесса демаркации границы путем уничтожения «предателей во власти». Во главе становится местный архиепископ Баграт – странная смесь кипрского Макариоса III и Пашиняна образца 2018 года.

    Движение анонсирует весь арсенал технологий Пашиняна-2018 – перекрытия дорог, забастовки, ультиматумы власти и даже травмы первого лица. Баграт демонстрирует СМИ перевязанные кровавые мозоли от перехода в Ереван с той же охотой, с которой Пашинян фотографировался с травмированной рукой на перевязи.

    Ни шатко ни валко проходит митинг, на котором потребовали отставки Пашиняна «в течение часа». В моменте народ собрать для картинки удалось, но он быстро разбрелся, а Пашинян «в течение часа» никуда не ушел.

    «Перекрытия дорог» массовыми не стали (ничего похожего на 2018-й), забастовки не происходят толком, разного рода акции в диаспорах – единичные в поле зрения и опять же не похожи на массовые события 2018 года.

    На стороне Баграта – весь сонм «старых элит» страны и их политических движений и медиа. Ну и, понятно, их российские контрагенты. Что тоже – особенно в русскоязычном сегменте армянских медиа – дает ощущение что «вся Армения поднялась», что очевидно не так.

    Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Конец истории. «Мы должны бороться за достоинство, за нашу страну. Не допустить, чтобы какой-либо принцип был нарушен, и уступки были сделаны за счет армянских граждан и, в целом, за счет основных наших ценностей. Сегодня шествие продолжается, и мы должны привлечь как можно больше людей, чтобы идея защиты и важности Родины была воспринята всеми» – вот наиболее ёмкая цитата, описывающая цели и задачи происходящего.

    Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют? А если заберут и еще много чего? Что делать с экономикой? Что делать с международными отношениями? Куда пойдет Армения, когда и если движение добьется смены власти?

    И так далее по списку хотя бы основных политических вопросов, ни один из которых не получает ответа. «Пашинян это единственная проблема Армении» – еще одна емкая цитата.

    Это истинно постмодернистский протест. Абсолютно технологичный с одной стороны, берущий массу вроде бы выигрышных решений из прошлого – от раннехристианских времен (кровавые мозоли и летняя белая ряса, постоянные ссылки на обладание особым духовным сокровищем) до вполне себе недавней «бархатной революции», а с другой стороны – абсолютно идеологически и ценностно пустой. Буквально ничего не предлагающий за пределами «ухода начальника».

    Архиепископ Баграт: «Это – борьба без ожиданий, в которой нет материализованных целей. Есть только честь и Родина».

    Окажется ли этого «постмодерн-протеста» достаточно для уничтожения режима Пашиняна? Скорее нет, чем да. Я не его поклонник, но основное преимущество правительства перед протестом в Армении сегодня – это наличие презентуемого обществу мировоззрения и планов за пределами набора националистических лозунгов. Чего может оказаться вполне достаточно для удержания ситуации.

    Обществу нужны и «ожидания», и «материализованные цели». 

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