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    В Европе представляют Россию «новым ковидом»
    11 марта 2025, 21:06 Мнение

    В Европе представляют Россию «новым ковидом»

    11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов

    политолог

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    Катастрофические в Штатах и тактические (пока) неудачи либерального центра в Европе заданы его же ковидными стратегиями. Когда Трампа обвиняют в том, что он «нарушил все правила», полностью игнорируется факт, что правила уничтожил именно центр в рамках «борьбы с ковидом». Другое дело, что коллективная фон дер Ляйен не считает то, что она делала, нарушением правил. Это ж было «чрезвычайное положение во имя спасения жизней».

    1.  Крайняя поляризация бенефициаров и аутсайдеров ковида при игнорировании боли, чаяний, мнения и вообще существования «проигравших» на всех уровнях – от экономического до культурного. В 2020-м умеренно выигравшими оказались госслужащие, сохранившие работу и доход, и богачи. Проигравшие в разной степени – частный сектор, мелкие предприниматели. С 2021 года круг бенефициаров сужался. Инфляция, рост цен и топливный кризис привели к тому, что изначально выстоявшие группы перешли в разряд аутсайдеров. К идеальным бенефициарам присоединилась высшая бюрократия как таковая.

    Искрометными идеями по контролю, цензуре, налогам она стала подъедать даже техномиллиардеров. (См. возмущение Цукерберга тем, что администрация стала требовать от Меtа полного цензурного подчинения по всем вопросам вместо «добровольного партнерства во имя спасения жизней»). Это сформировало «коалицию Трампа» из синих воротничков и богачей. Выступая со своими проповедями в Европе, Вэнс говорил и от имени избирателей в глубинке, защищавших право на работу своего магазинчика в локдаун с оружием в руках, и от имени друзей-техномиллиардеров, возмущенных идеей бюрократов от Бразилии до Брюсселя контролировать то, что они делают, за долю в их же прибыли.

    2.  Крах авторитета науки. Изначальное «верим в науку» растворилось, когда она не смогла создать убедительную картину происхождения, лечения и предотвращения распространения вируса. Когда стало понятно, что даже всеобщая вакцинация не остановит заражение, бюрократия присвоила себе право наделять «научным статусом» любую свою идею. Вспомним «пасхальный локдаун» Меркель или убийство миллионов норок в Дании, мойку пляжей тоннами ядовитых моющих средств в Испании или еще массу всего в том же роде.

    Главным следствием всех этих все более хаотичных, но затратных запретительных инициатив стала эрозия веры не только в науку, но в институты как таковые. «А потом вы приходите в наш дом и предлагаете еще и кота усыпить». Через время и переболевших корью детей доверие начнет восстанавливаться, но пока его отсутствие играет огромную роль в общем успехе ковид-аутсайдеров.

    3.  «Чрезвычайные фонды». Ситуация, когда глава ЕС может решить вопрос на 80 млрд евро в переписке в вотсапе с директором фармкомпании, а произвольный министр произвольной страны покупает «у друзей» маски на сотни миллионов, стала «золотым управленческим стандартом». Все правила (в том числе приличия) обнулены. Ковид потряс пугливую «либеральную бюрократию», чьим коррупционным потолком был полет на самолете и отдых за счет нефтяного шейха. «Если Бога нет, то все позволено».

    Любопытно, что и DOGE масковский в США, и, скажем, «чрезвычайный план по перевооружению Европы» или новые, прописанные аж в Конституции, «военные фонды» в ФРГ – следствие страсти к чрезвычайному управлению финансами. В США пытаются это остановить. В Европе – описать Россию как «новый ковид» и повторить на новом этапе трату фондов без контроля.

    История, кстати, выглядит далекой от завершения. Рефлексии в «центре» как не было, так и нет. Зато желание тратить неограниченно растет. И это, собственно, создает нерв момента и перспективу на новые успехи «проигравших».

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