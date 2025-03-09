Сотрудникам Минздрава США предложили уволиться за 25 тыс. долларов

Минздрав США предложил сотрудникам добровольно уволиться с выплатой 25 тыс. долларов до 14 марта

Tекст: Максим Попов

По информации телеканала, министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) предложило своим сотрудникам возможность добровольного увольнения с выплатой в размере 25 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

Эта инициатива связана с планами президента Дональда Трампа по сокращению числа госслужащих. Сотрудников уведомили об этом предложении в пятницу, и они имеют возможность принять его до 14 марта, когда срок действия программы истечет.

По данным CBS, в министерстве работает более 80 тыс. человек, и аналогичное предложение ранее поступало сотрудникам службы социального обеспечения США. В обмен на добровольное увольнение предлагается единовременная выплата, что является частью более широких усилий по оптимизации государственных расходов и структур.

Источники, знакомые с ситуацией, отмечают, что эта мера может способствовать улучшению финансового положения ведомства в условиях экономических изменений и реформ, инициируемых на уровне правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале февраля более 40 тыс. госслужащих США согласились на выходное пособие Трампа.

Напомним, в конце января американские власти предложили федеральным чиновникам выплаты за восемь месяцев в случае увольнения до 6 февраля. По словам неназванного чиновника в администрации Белого дома, эта мера должна была побудить чиновников вернуться к работе в офисах, так как после пандемии COVID-19 более 90% служащих работают удаленно.