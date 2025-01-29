В США чиновникам предложили крупные выплаты за увольнение

Чиновникам США предложили компенсацию в виде зарплаты за восемь месяцев при увольнении

Tекст: Мария Иванова

Как передает портал Axios, власти США предложили чиновникам федерального правительства компенсацию в размере восьми месячных зарплат в случае их добровольного увольнения. Это предложение касается тех, кто ранее получил указание вернуться на работу в офисы после удаленной работы. Предполагается, что заявление об увольнении должно быть подано до 6 февраля, чтобы получить все полагающиеся выплаты до 30 сентября, передает ТАСС.

Высокопоставленный чиновник в администрации США заявил порталу, что лишь 6% федеральных служащих работают в офисах полный рабочий день спустя пять лет после начала пандемии COVID-19, что считает неприемлемым. По его словам, Белый дом ожидает, что от 5 до 10% федеральных служащих примут это предложение, что потенциально касается сотен тысяч человек.

По информации Axios, эта мера не распространяется на служащих почты, сотрудников служб иммиграционного контроля и спецслужб, а также военнослужащих. Правительство рассчитывает, что такая схема позволит сэкономить налогоплательщикам до 100 млрд долларов в год.

Кроме того, 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ, требующий от всех федеральных служащих незамедлительно вернуться в офисы. Он также заморозил набор новых служащих в федеральные ведомства, чтобы усилить контроль над кадровой политикой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск с полной оплатой около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки помощи другим странам. Украинские чиновники могут лишиться зарплаты из-за приостановки программы помощи Госдепартамента США, сообщило Associated Press.

Первые указы президента США Дональда Трампа привели к хаосу и частичной парализации работы министерств и ведомств, особенно в сферах здравоохранения и социальных вопросов, пишет The Wall Street Journal.