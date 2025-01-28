Администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID

Tекст: Максим Попов

Администрация президента Дональда Трампа приняла решение отправить около 60 высокопоставленных сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) в отпуск, сообщило ТАСС со ссылкой на Reuters.

Данный шаг был предпринят после того, как президент подписал указ о приостановке оказания помощи другим странам на 90 дней. Это было сделано для проверки соответствия программ USAID внешней политике США.

Во внутренней записке врио руководителя USAID отмечается, что новое руководство агентства выявило уязвимые места в его структуре, которые могут позволить обойти исполнительные указы президента и мандат американского народа. В результате некоторые сотрудники были отправлены в административный отпуск с сохранением полной оплаты и льгот до дальнейшего уведомления.

Среди отправленных в отпуск числятся руководители почти всех отделений USAID в Вашингтоне, отвечающие за вопросы энергетической безопасности, детского образования за рубежом и развития цифровых технологий.

Ранее сообщалось, что киевский офис USAID получил распоряжение о приостановке финансирования всех проектов на территории Украины.

USAID является значимым партнером киевского режима в сфере финансовой и гуманитарной помощи. Начиная с 2022 года, объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны агентства превысил 30 млрд долларов. Помимо этого, USAID оказало гуманитарную помощь на сумму 2,6 млрд долларов и предоставило пять млрд долларов на поддержку развития.

До этого газета ВЗГЛЯД уже писала, что агентство США по международному развитию (USAID) приостановило выполнение всех проектов на Украине, следуя указанию правительства.