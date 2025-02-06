Более 40 тыс. госслужащих США согласились на выходное пособие Трампа

Трамп предложил навсегда выселить палестинцев из Газы

Трамп предложил навсегда переселить палестинцев из Газы в другие страны

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп предложил возможность постоянного переселения палестинцев из Газы, сообщает Reuters.

Он заявил, что жители Газы должны покинуть палестинский анклав, разрушенный израильской военной атакой. Трамп отметил, что палестинцы могли бы переселиться не только в Иорданию и Египет, но и в другие страны.

Трамп впервые упомянул об этой идее 25 января, предложив Египту и Иордании принять больше людей. На вопрос, является ли это краткосрочным или долгосрочным решением, он ответил: «Может быть и тем, и другим».

С тех пор он предлагал этот план как минимум четыре раза. Однако арабские государства и палестинские лидеры отвергли это предложение, назвав его «этнической чисткой».

«Я чувствую себя очень иначе по поводу Газы, чем многие люди. Я думаю, что они должны получить хороший, новый, красивый участок земли, и мы найдем людей, которые вложат деньги, чтобы построить его и сделать его пригодным для жилья и наслаждения», – заявил Трамп журналистам.

Он добавил, что не понимает, почему палестинцы захотят остаться в Газе после всего произошедшего.



Ранее Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху упомянул сектор Газа как перспективное место для строительства гостиниц и назвал его «первоклассной недвижимостью».

Трамп также рассказал о рассмотрении вопроса долгосрочного владения сектором Газа для создания стабильности и тысяч рабочих мест. В среду Трамп заявил, что сектор Газа непригоден для жизни, и предложил переселение беженцев, которое могут финансировать ближневосточные страны.

В результате израильской военной операции в секторе Газа, по данным властей Палестины, погибли более 61 тыс. человек, включая 1155 сотрудников здравоохранения и 205 журналистов.