Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.11 комментариев
Более 40 тыс. госслужащих США согласились на выходное пособие Трампа
Более 40 тыс. госслужащих США согласились уволиться с восьмимесячным пособием
По меньшей мере 40 тыс. государственных служащих в США согласились уволиться по предложению администрации Трампа, получив при этом выходное пособие, равное восьмимесячной зарплате, сообщил CNN.
По информации телеканал, более 40 тыс. государственных служащих США воспользовались предложением администрации президента Дональда Трампа и уволились по собственному желанию, получив восьмимесячное выходное пособие, передает РИА «Новости».
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце января американские власти предложили федеральным чиновникам выплаты за восемь месяцев в случае увольнения до 6 февраля. По словам неназванного чиновника в администрации США, эта мера должна была побудить чиновников вернуться к работе в офисах, так как после пандемии COVID-19 более 90% служащих работают удаленно.
До этого администрация Трампа отправила в отпуск с полной оплатой около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки помощи другим странам.