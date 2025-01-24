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    По миру расползается кризис обиды
    24 января 2025, 20:15 Мнение

    По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняют вред «простым людям».

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов

    политолог

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    Один из крупнейших международных консультантов Edelman ежегодно делает доклад «Барометр доверия». Измеряют (28 стран – 33 тыс. респондентов) страны коллективного Запада плюс крупные государства третьего мира.

    Вывод 2025: Доверие институтам неуклонно снижается; бедность, общественные конфликты и рост неравенства – в листе ожидания большинства. Мировые чемпионы по пессимизму – США, Франция, Британия, Япония, Южная Корея.

    Ключевые «поворотные точки» в обрушении доверия в XXI веке:

    2003: Вторая война в Ираке привела к снижению доверия к правительству США, а через него к Западу в целом;

    2008: Кризис уничтожает доверие к банкам и веру в возможность «социальной справедливости»;

    2020: Пандемия COVID-19 привела к краху доверия к международным и национальным НКО;

    2022: Война на Украине разочаровала людей в мировом порядке в целом, а также веру в способность политического класса решать проблемы.

    Общие выводы, возникающие при беглом взгляде на таблички:

    – Недоверие тесно связано со страхом перед будущим и ожиданием неизбежных катастрофических изменений. Причем эти ожидания касаются всех аспектов – от недоверия к политическим институтам до страха остаться без работы. Мир – примерно от половины до двух третей респондентов в зависимости от стран и уровня доходов – буквально ждет не просто неизбежной катастрофы, а неизбежных множественных катастроф по всему контуру повседневной жизни.

    – Чем доход человека ниже, тем больше недоверия и катастрофических ожиданий. Разница между экстремумами – верхние и нижние 20% по доходам – двукратная. Но шутка в том, что рост неравенства делает людей беднее, средний класс в развитых странах сокращается и «выбывающие» из средних пополняют «новых недоверчивых». Особенно это выпукло выглядит в США, Британии, Франции.

    – «Завтра хуже, чем вчера» – 2/3 респондентов из стран Запада считают, что следующие поколения будут жить хуже, чем они. И около 60% ожидают в ближайшие годы «дискриминацию». То есть шесть из десяти граждан ожидают, что в процессе неизбежного ухудшения качества жизни и деградации общественных институтов их так или иначе накажут за пол, возраст, цвет кожи, уровень образования (неважно, недостаточный или избыточный).

    – Все это порождает «Кризис обиды» – Crisis of Grievance (по-настоящему шикарный термин). Шесть из десяти респондентов испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняют вред «простым людям».

    То есть объективные проблемы и сложности – не следствие «ошибок» или «плохого управления», а рефлексивная политика по перераспределению богатства в пользу «начальства». «Они знают, что делают, и понимают, как нам больно от этого». И чем больше эта самая «обида», тем сильнее недоверие технологиям и, в частности, ИИ. Особенно обижена и пессимистично относительно будущего и институтов настроена молодежь – это уже общее место. Ну и все больше людей считают (40% в целом и больше половины молодежи), что «плохо устроенные» институты можно исправить только насилием.

    Edelman не был бы крупной международной консалтинговой компанией, если бы не находил поводов для оптимизма, главный из которых состоит в том, что бизнесу доверяют больше, чем властям и НКО, а значит, капитанам индустрии (особенных хайтеку) нужно брать на себя больше ответственности и смело работать над восстановлением доверия. «Раз CEO «Майкрософта» по циферкам не доверяют меньше, чем депутату Джонсу, значит «компании» – молодцы, а «парламенты» – нет», буквально. Но это хорошая мина при плохой игре.

    Реальность же в том, что низкий уровень доверия (читай высокий уровень обиды) плохо влияет и на экономический рост, и на перспективы самого высокотехнологичного бизнеса. Что авторы отчета признают. 

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