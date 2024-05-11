Бастрыкин поручил комплексно изучить причины падения автобуса в реку в Петербурге

Tекст: Вера Басилая

Бастрыкин заявил, что следствию необходимо тщательно проанализировать, как осуществлялась организация перевозки людей ООО «Такси», как обеспечивались трудовые права сотрудников транспортного предприятия, их подбор, прием на работу водителей, был ли медосмотр перед выходом на линию, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

Также следователям предстоит проверить законность получения гражданства Российской Федерации водителем транспортного средства.

Уже назначена техническая экспертиза, которая установит, в каком состоянии находится транспортное средство. Проведены обыски в ООО «Такси», изъята и изучается документация, допрошено руководство, диспетчер и иные ответственные лица.

В сообщении СУ отмечается, что обстоятельства происшествия необходимо рассматривать в комплексе для того, чтобы дать надлежащую правовую оценку действиям всех лиц, причастных к преступлению, и принять меры профилактического характера. Дело будет передано в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Бастрыкин поручил следователям установить всех, кто помогал и спасал граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами.

Напомним, в пятницу автобус с пассажирами упал в реку Мойку в центре Петербурга, ранее сообщалось о четырех погибших. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением. Он был задержан в качестве подозреваемого.

Очевидцы рассказали, как спасали людей из утонувшего в Петербурге автобуса.

По данным СК по Петербургу, число погибших в результате падения автобуса с пассажирами в реку Мойку в центре Петербурга увеличилось до семи человек.