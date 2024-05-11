Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют?0 комментариев
Бастрыкин поручил рассмотреть награждение спасавших пассажиров автобуса в Петербурге
Глава СК Бастрыкин поручил рассмотреть награждение спасавших пассажиров автобуса в Петербурге
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела установить всех, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами.
Одним из первых, как сообщают СМИ, на помощь пришел капитан прогулочного судна Ян Карасев. На его катер смогли перебраться несколько человек из автобуса. Также известно, что в спасении пассажиров участвовали Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов, сообщает Telegram-канал ведомства.
Напомним, после падения автобуса с пассажирами в реку Мойку 10 мая в Петербурге погибли три человека.