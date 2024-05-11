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    Российские войска открыли новый фронт в ходе СВО
    CNN: Продвижение ВС России в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений
    Алаудинов назвал общие потери Украины в ходе СВО
    Блогеры восхитились выдержавшим два удара FPV-камикадзе танком Т-90М «Прорыв»
    Ганчев заявил, что ВСУ не могут не отступать на Харьковском направлении под натиском
    Российские войска уничтожили дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции
    Украинский генерал назвал о проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при обороне Харькова
    Захарова назвала достижение Украины за десять лет
    Голландского исполнителя отстранили от участия в финале «Евровидения»
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Постмодернистский протест в Армении

    Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как надежда победила в Донбассе страх

    11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Проведение референдума стало торжеством духа людей региона.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол продолжает грезить Европой

    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

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    11 мая 2024, 16:13 • Новости дня

    Спасатели эвакуировали жителей из обрушившегося дома в Печоре

    МЧС: Спасатели эвакуировали жителей из обрушившегося дома в Печоре

    Tекст: Вера Басилая

    Спасатели эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей, из частично обрушившегося пятиэтажного дома в городе Печора Республики Коми, они размещены в пунктах временного размещения, сообщили в ГУ МЧС по региону.

    Спасатели разбирают завалы, для жителей подготовлены два пункта временного размещения, следует из сообщения в Telegram-канале МЧС по региону.

    По данным главы республики Владимира Уйбы, обрушение произошло с пятого по первый этаж, информация по пострадавшим уточняется, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что произошло обрушение пятиэтажного дома в Печорах.

    10 мая 2024, 18:00 • Новости дня
    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия быстро дойдет до Киева и Одессы

    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска продвигаются вперед и не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.

    Джонсон заявил, что Запад в панике, он понятия не имеет, что делать, потому что продвижение российской армии набирает обороты, как огромный камень, катящийся с горы.

    По его словам, русские наступают по всей линии фронта и занимают, как минимум, один поселок в день, и не остановится, пока не дойдет до Киева и Одессы, передает РИА «Новости».

    Ранее Джонсон заявил, что Одесса перейдет под контроль России к концу лета. По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.

    Главком ВСУ Александр Сырский признал тяжелую ситуацию для ВСУ возле Курахово.

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    10 мая 2024, 21:03 • Новости дня
    Судья Шмидт поиздевался над властями Польши вывезенным «секретным документом»

    Tекст: Ольга Иванова

    Укрывшийся в Белоруссии бывший польский судья Томаш Шмидт, обещавший в пятницу опубликовать «секретный документ», вывезенный из Варшавы, заявил, что не нарушал польских законов.

    «Это мой единственный «секретный» документ, который я вывез из Варшавы», – написал он в своем Telegram-канале, сопроводив сообщение стилизованной под старую фотографию картинкой, на которой изображен мужчина в советской военной форме, кожаном пальто и с револьвером системы Наган в руке, сообщает ТАСС.

    На обратной стороне стилизованной фотографии размещена надпись на польском языке «Агент «Корнишон» и дата 22.04.1957, совпадающая с датой рождения премьер-министра Польши Дональда Туска. Мужчина на фото имеет сходство с главой польского правительства.

    Ранее сообщалось, что Томаш Шмидт объяснил свое обращение к Александру Лукашенко с просьбой о политубежище несогласием с политикой польских властей.

    Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал предателем судью воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта за его просьбу предоставить ему политическое убежище в Белоруссии.

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    10 мая 2024, 19:28 • Новости дня
    Медведев пригрозил Кэмерону ответным ударом «не только по Киеву»
    Медведев пригрозил Кэмерону ответным ударом «не только по Киеву»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона «мутным британцем» после того, как тот призвал «бороться с президентом России Владимиром Путиным до победного конца».

    Он рассказал в своем Telegram-канале, что помнит Кэмерона, когда тот «не был даже патентованным русофобом».

    Медведев напомнил, что британскими ракетами управляют не в Киеве, а в Британии. «При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом», – написал он.

    «Отработка ответа на такие атаки – цель запланированных учений», – подчеркнул он.

    Ранее Кэмерон призвал Запад действовать жестко для «борьбы с президентом России Владимиром Путиным».

    Напомним, Россия проведет учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. В Минобороны сообщали, что в ходе учений будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.

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    10 мая 2024, 22:11 • Новости дня
    Белый дом заявил, что Россия начала наступление на Харьков

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России начали наступление на Харьков, заявили в Администрация США. С таким утверждением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    «Мы ожидали начала Россией наступления на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало», – заявил Кирби на брифинге для журналистов, передает ТАСС

    Он добавил, что США тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться к наступлению.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россию ждут «приятные изменения в политическом плане и в зоне СВО» после 9 мая.

    По его словам, нужно в ближайший месяц освободить Одессу и Харьков и заставить Владимира Зеленского подписать «все необходимые для России бумаги».

    Ранее американский бизнесмен Илон Маск назвал взятие Россией Одессы последним вопросом в конфликте.



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    11 мая 2024, 03:51 • Новости дня
    Москва пообещала асимметричный ответ на провокации стран Прибалтики

    В МИД России пообещали асимметричный ответ на провокации стран Прибалтики

    Москва пообещала асимметричный ответ на провокации стран Прибалтики
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия будет отвечать на провокации стран Прибалтики как зеркально, так и асимметрично, заявил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

    «Мы, разумеется, не остаемся в долгу и отвечаем на эти провокации как «зеркально», так и асимметрично», – заявил Беляев в интервью ТАСС.

    Он отметил, что уровень дипломатических отношений с Литвой, Латвией и Эстонией сейчас понижен до временных поверенных в делах. Работа российских дипмиссий в этих странах осложнена незаконными ограничениями на банковское обслуживание, отказом в выдаче виз и постоянными провокациями.

    Он подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, российские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности и защищать интересы России, а также российских граждан и соотечественников, проживающих в странах Прибалтики.

    На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила об асимметричном ответе России в экономической и транзитной сферах на враждебные действия прибалтов.

    Ранее командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем предложил странам НАТО заблокировать Балтийское море. Посол Литвы в Швеции и экс-глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда в случае, если Москва бросит вызов НАТО. Латвия приступила к созданию противотанковых рвов вдоль границы с Россией и Белоруссией.

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    10 мая 2024, 17:50 • Новости дня
    Очевидцы рассказали, как спасали людей из утонувшего в Петербурге автобуса

    Спасавший людей из утонувшего в Мойке автобуса прохожий рассказал о случившемся

    Очевидцы рассказали, как спасали людей из утонувшего в Петербурге автобуса
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спасавший людей из утонувшего в Мойке автобуса Мухаммад Гасанов рассказал, что он сразу бросился в холодную воду, чтобы помочь пострадавшим.

    Мужчина рассказал, что гулял неподалеку, когда произошло ЧП. По его словам, он видел, как произошло ДТП: сначала автобус врезался в машину, а потом упал в реку, передает канал «360».

    Гасанов сразу же бросился спасать, не задумываясь, что вода ледяная. По его словам, это его не испугало, потому что он в Дагестане купается в озере даже, если вода холодная.

    «Всем, кому смогли, оказали помощь», – рассказал он, заметив, что немногие очевидцы последовали его примеру, передает канал «360».

    Петербуржец Николай заметил, что спустя минуту после происшествия несколько очевидцев бросились в воду, чтобы попытаться помочь пострадавшим. По его словам, спецтранспорта еще не было, на мосту стали собираться люди, какой-то человек бежал со спасательными кругами по набережной, несколько парней прыгнули в воду, пишет «Российская газета».

    По его словам, люк на крыше автобуса уже был открыт, там лежал мужчина, не подававший признаков жизни, его пытался привести в чувство какой-то молодой человек, видимо, из тех, кто прыгнул спасать. Николай также отметил, что заметил в воде одного человека, который плыл вдоль борта автобуса от водительского окна к люку.

    Ранее водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса был задержан в качестве подозреваемого.

    Автобус с пассажирами в салоне упал в реку Мойку в центре Петербурга, известно о четырех погибших. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением.

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    11 мая 2024, 14:13 • Новости дня
    Алаудинов назвал общие потери Украины в ходе СВО

    Алаудинов: ВСУ потеряли в ходе СВО почти 700 тыс. человек

    Алаудинов назвал общие потери Украины в ходе СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Потери украинской стороны в ходе спецоперации приближаются к 700 тыс. человек, те, кто не сдался в плен, погибают, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апты Алаудинов.

    В видеозаписи, опубликованной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в его Telegram-канале, обнародовано общение Апты Алаудинова с пленным украинским солдатом. Командир «Ахмата» говорит в видео, что те из ВСУ, кто не успел сдаться в плен – погибают.

    Пленный Владимир Игнатенко рассказал Алаудинову, что был мобилизован несмотря на то, что у него на иждивении находилась мать-инвалид.

    «Жизни этого простого украинского парня ничего не угрожает. Он имеет все шансы продолжить заботу о своей больной матери», – отметил генерал.

    По словам Алаудинова, украинцы не враги россиянам, и в России не хотят, чтобы Украина продолжала нести такие «потери, которые уже приближаются к безвозвратным около 700 тыс. человек».

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО.

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    11 мая 2024, 10:37 • Новости дня
    МИД: Ответные санкции России повлияют на рыбную отрасль Британии

    В МИД заявили, что ответные санкции РФ повлияют на рыбную отрасль Британии

    МИД: Ответные санкции России повлияют на рыбную отрасль Британии
    @ Olaf Krueger/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Денонсация Россией соглашения о рыбном промысле в Баренцевом море, которое давало британским судам право ловить рыбу в российской зоне, неизбежно негативно скажется на рыбной отрасли Великобритании, заявил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

    По словам дипломата, решение о денонсации стало «логичным, хотя и вынужденным ответом» на антироссийский курс Лондона, в том числе на отмену режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в 2022 году, передает ТАСС.

    Долгосрочные последствия этого шага для британской экономики еще предстоит оценить, но уже сейчас очевидно, что сужение возможностей для рыболовецких компаний негативно скажется на отрасли, заявил он.

    В британских же официальных кругах данную тему предпочитают не затрагивать.

    «Однако такая политика замалчивания проблемы себя не оправдает», – уверен дипломат.

    Москва также жестко ответит на ужесточение Лондоном визовых правил для российских дипломатов, сообщил представитель МИД.

    Россия призывает Великобританию к осознанию бесперспективности политики силы и угроз.

    «Разговор с Россией с позиции силы на языке угроз и экономических санкций не только бесперспективен, но и чреват конкретными издержками», – отметил Беляев.

    Ранее США и Британия обсудили санкции против России.

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    11 мая 2024, 11:07 • Новости дня
    В МВД сказали, что отвечать представляющимся полицейскими мошенникам
    В МВД сказали, что отвечать представляющимся полицейскими мошенникам
    @ Roland Weihrauch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МВД Ирина Волк в рамках проекта #ЭтоНеШутка опубликовала видеосовет, как следует отвечать подставляющимся полицейскими мошенникам.

    В своем Telegram-канале она опубликовала видеоролик с эстрадной певицей и актрисой Татьяной Булановой, которая отмечает, что в случае, если вам звонят и предлагают совершить какие-то сомнительные действия якобы для помощи органам, не стоит этому верить.

    По словам певицы, нужно заявить звонящему о том, что вам «некогда разговаривать» и положить трубку.

    «Никто из официальных лиц никаких важных сообщений людям по телефону не передает. Это не шутки, берегите себя!» – подчеркнула Буланова.

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    11 мая 2024, 11:39 • Новости дня
    Подоляк заявил о желании Киева принять «окончательную формулу мира» в Швейцарии
    Подоляк заявил о желании Киева принять «окончательную формулу мира» в Швейцарии

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в ходе конференции в Швейцарии Киев планирует «окончательно принять формулу мира».

    Также Украина хочет добиться максимальной поддержки стран, которые будут присутствовать, передает ТАСС.

    Еще одной целью – обсудить, как можно вернуться к соблюдению международного права. Подоляк напомнил, что прямые переговоры с Россией в принципе невозможны.

    Ранее в МИД Швейцарии заявили, что саммит по Украине не нарушает нейтралитет страны.

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    10 мая 2024, 20:41 • Новости дня
    Британский эксперт назвал самое слабо место ВСУ в Донбассе

    Британский эксперт Меркурис: Краматорск и Славянск окажутся под ударом после потери Часова Яра

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская оборона в Донбассе может рухнуть, если ВСУ потеряют контроль над Часовым Яром, предупредил британский военный эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-блоге.

    По его словам, сама оборона ВСУ станет еще более слабой, передает РИА «Новости».

    Эксперт также сообщил о крупном прорыве российских войск в районе Авдеевки. Очеретино и другие населенные пункты перешли под контроль ВС России, что создало «огромную дыру» в линии фронта.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Очеретино.

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    11 мая 2024, 13:39 • Новости дня
    Блогеры восхитились выдержавшим два удара FPV-камикадзе танком Т-90М «Прорыв»
    Блогеры восхитились выдержавшим два удара FPV-камикадзе танком Т-90М «Прорыв»

    Tекст: Александра Юдина

    Российские блогеры выразили восхищение стойкостью выдержавшего два удара FPV-камикадзе танка Т-90М «Прорыв».

    Так, видеозапись того, как Т-90М «Прорыв» выдержал два попадания FPV-дронов ВСУ и продолжил двигаться по своему курсу, разместил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев.

    Авторы Telegram-канал «Выпускайте Кракена!» заметили, что, несмотря на попадание сразу двух БПЛА, боевая машина продолжила выполнять боевую задачу.

    Как прокомментировал в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, Т-90М держит удар лучше «Абрамса» и «Леопарда».

    Также на видеозапись отреагировали авторы Telegram-канала «Сварщики», подчеркнув, что российский Т-90М «даже не почухался».

    Кроме того, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале заметил, что ВСУ безуспешно атакуют российский танк.

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    11 мая 2024, 13:24 • Новости дня
    Российские войска уничтожили дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции

    Оперативно-тактической авиацией, артиллерией группировок войск ВС России были уничтожены склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотников, а также дивизион американского ЗРК Patriot на боевой позиции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 46 украинских беспилотников, американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, восемь французских управляемых авиационных бомб Hammer, 43 снаряда РСЗО HIMARS производства США, Vampire чешского производства и «Ольха».

    С начала спецоперации уничтожены 594 самолета, 270 вертолетов, 23 951 беспилотник, 515 ЗРК, 15 981 танк и других бронемашин, 1286 машин РСЗО, 9494 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 600 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    11 мая 2024, 10:45 • Новости дня
    Появилось видео из салона упавшего в Мойку автобуса
    Появилось видео из салона упавшего в Мойку автобуса

    Tекст: Александра Юдина

    В Сети распространены кадры из салона автобуса, который упал в реку Мойку в Петербурге.

    Как видно на записи, водитель пытается вырулить, однако не справляется с управлением, передают «Известия».

    Ранее стало известно, что по данным Следственного комитета по Петербургу, число погибших в результате падения автобуса с пассажирами в реку Мойку в центре Петербурга увеличилось до семи человек.

    Напомним, в пятницу автобус с пассажирами упал в реку Мойку в центре Петербурга. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением. Он был задержан в качестве подозреваемого.

    Очевидцы рассказали, как спасали людей из утонувшего в Петербурге автобуса.

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    10 мая 2024, 18:51 • Новости дня
    Лукашенко освободил от должности начальника Генштаба

    Tекст: Ольга Иванова

    Белорусский президент Александр Лукашенко освободил генерал-майора Виктора Гулевича от должности начальника Генерального штаба вооруженных сил – первого заместителя министра обороны.

    В указе белорусского лидера говорится, что Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту, передает ТАСС.

    Гулевич стал начальником Генерального штаба – первым заместителем министра обороны в 2021 году.

    Ранее Лукашенко подписал указ об освобождении от должностей послов республики в Швеции, Финляндии и Дании, Германии и Киргизии.

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