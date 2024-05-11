Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
Спасатели эвакуировали жителей из обрушившегося дома в Печоре
МЧС: Спасатели эвакуировали жителей из обрушившегося дома в Печоре
Спасатели эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей, из частично обрушившегося пятиэтажного дома в городе Печора Республики Коми, они размещены в пунктах временного размещения, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Спасатели разбирают завалы, для жителей подготовлены два пункта временного размещения, следует из сообщения в Telegram-канале МЧС по региону.
По данным главы республики Владимира Уйбы, обрушение произошло с пятого по первый этаж, информация по пострадавшим уточняется, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что произошло обрушение пятиэтажного дома в Печорах.