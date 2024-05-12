Водитель упавшего в Мойку автобуса признал вину и раскаялся

Tекст: Дарья Григоренко

Рахматшох Курбонов, водитель автобуса № 40, во время допроса заявил, что осознает свою вину в произошедшем. Он также сообщил, что управлял автобусом с неисправной тормозной системой, передает ТАСС.

Суд также узнал, что у Курбонова трое детей, а сам он страдает тяжелым заболеванием. При этом прокуратура предъявила ему обвинение и потребовала ареста на два месяца – до 9 июля. Обосновывая свою позицию, прокурор указал на 13 административных правонарушений, совершенных Курбоновым за нарушение ПДД.

Защита же подсудимого просила суд ограничиться домашним арестом или запретом на определенные действия. Адвокат Алексей Прокофьев также заявил, что автобус не должен был выходить на линию из-за неисправности, а у его подзащитного изъяты права, и он не представляет опасности.

Ранее сообщалось, что начальник автоколонны ООО «Такси» задержан по уголовному делу о гибели людей в результате падения автобуса в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга.

Напомним, в пятницу автобус с пассажирами упал в реку Мойку. Погибли семь человек.