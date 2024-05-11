Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?2 комментария
Задержан подозреваемый по делу о падении автобуса в реку в Петербурге
По делу о падении автобуса в реку в Петербурге задержан начальник автоколонны ООО «Такси»
Начальник автоколонны ООО «Такси» задержан по уголовному делу о гибели людей в результате падения автобуса в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга, сообщил СК.
Задержанный отвечал за контроль соблюдения «трудовой и транспортной дисциплины», включая «режим труда и отдыха водителей». В СК пояснили, что водителю автобуса, который упал в Мойку, нескольких дней не давали «необходимое время отдыха», передает ТАСС.
Напомним, в пятницу автобус с пассажирами упал в реку Мойку. Погибли семь человек. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить, как осуществлялась работа ООО «Такси», а также законность получения российского гражданства водителем.