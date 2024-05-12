11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Вблизи границ Липецкой области заметили БПЛА
Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, у границ которой замечены беспилотники, сообщил главк МЧС по региону.
Сначала был введен режим воздушной опасности, который имеет информационный характер и не влияет на обычную жизнь региона. Однако позднее ведомство сообщило в Telegram об угрозе атаки БПЛА.
Напомним, в Курской и Воронежской областях также была объявлена опасность атаки беспилотников. Ракетная опасность объявлена в Белгородской области.