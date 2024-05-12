Закон «О прозрачности иностранного влияния» примут в Грузии 14 мая

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По его словам, в связи с этим «радикальная оппозиция» и «финансируемые из-за границы группы молодых насильников» планируют атаковать парламент и полицию.

«Предупреждаю, что они ответят перед законом за такие действия», – сказал он.

На пресс-конференции Ираклий Кобахидзе отметил, что данный закон поддерживает более 60 процентов граждан, а более 80 процентов хотят прозрачности неправительственных организаций и СМИ.

«Принятие закона позволит завершить искусственно навязанную из-за рубежа радикализацию в Грузии и создать более прочные гарантии для долгосрочного мира и стабильности в Грузии», – заявил он.