Адмирал США обвинил Китай в использовании стратегии «лягушка в кипятке»

Адмирал США Акилино предупредил об агрессии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

Tекст: Вера Басилая

Акилино призвал обратить внимание на действия Китая, который наращивает военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, другие страны недооценивают опасность намерений Пекина, который «действует за рамками международных правовых норм», используя стратегию «лягушки в кипятке», и показывает «дестабилизирующее поведение», передает «Лента.ру» со ссылкой на The Financial Times.

Метафора «лягушка в кипятке» описывает неспособность реагировать на важные негативные изменения, которые происходят постепенно.

Газета ВЗГЛЯД писала, как визит госсекретаря США Энтони Блинкена обнажил слабость США перед Китаем.