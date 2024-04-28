Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.9 комментариев
Адмирал США обвинил Китай в использовании стратегии «лягушка в кипятке»
Адмирал США Акилино предупредил об агрессии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе
Китай наращивает силы в Индо-Тихоокеанском регионе, но действует постепенно, согласно стратегии «лягушки в кипятке», заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США (USPACOM), адмирал Джон Акилино, пишет The Financial Times.
Акилино призвал обратить внимание на действия Китая, который наращивает военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, другие страны недооценивают опасность намерений Пекина, который «действует за рамками международных правовых норм», используя стратегию «лягушки в кипятке», и показывает «дестабилизирующее поведение», передает «Лента.ру» со ссылкой на The Financial Times.
Метафора «лягушка в кипятке» описывает неспособность реагировать на важные негативные изменения, которые происходят постепенно.
Газета ВЗГЛЯД писала, как визит госсекретаря США Энтони Блинкена обнажил слабость США перед Китаем.