Визит Блинкена обнажил слабость США перед Китаем

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

На уходящей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай аж с трехдневным визитом. 24 апреля он прибыл в Шанхай (где он общался с местными партийными лидерами и американскими экспатами), а затем отправился в столицу на переговоры со своим китайским визави Ван И, а также лидером КНР Си Цзиньпинем.

В итоге стороны «достигли консенсуса по пяти пунктам», как говорят в китайском МИД. Среди них обязательство усердно работать над улучшением отношений, продолжать общаться, проводить дискуссии и диалоги по разным проблемам, расширять культурные обмены и укреплять связи между спецпосланниками двух стран.

В переводе с дипломатического на русский: ни о чем серьезном Вашингтон и Пекин не договорились. Да и не могли. И прежде всего потому, что Соединенные Штаты не настроены договариваться с Китаем.

«Ключевая проблема в китайско-американских отношениях заключается в том, что США по-прежнему придерживаются неправильного представления о Китае. Они видят в нем соперника и врага, а не партнера», – пишет китайская The Global Times.

А ведь Китай предлагал иной путь. «Я предложил, чтобы взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество были тремя всеобъемлющими принципами. Это одновременно уроки, извлеченные из прошлого, и руководство на будущее», – заявил Си Цзиньпин. Объяснял, что в ином случае ничего не получится. США и Китай «могут стабильно идти в правильном направлении, то есть вперед, либо вернуться к нисходящей спирали взаимоотношений», – объяснил Ван И. Даже немножко демонстрировал эту нисходящую – через испытание баллистической ракеты незадолго до визита.

Однако американцы эти сигналы не считывают. Они попросту не могут относится к Китаю по-другому – не умеют, да и (судя по настойчивости нынешней администрации в вопросе сохранения однополярного мира) не хотят. Они видят в Китае исключительно соперника, которого нужно сдерживать и укрощать.

Собственно, Блинкен и приехал в Китай именно с угрозами. «Госсекретарь США Энтони Блинкен привез в Пекин очередное серьезное предупреждение. Предыдущее серьезное привозила совсем недавно министр финансов Джанет Йеллен. Она угрожала новыми экономическими и финансовыми санкциями если Пекин не избавится от «избыточной мощности», которая вытесняет США с господствующих высот в промышленности, технологиях, торговле», – пишет российский китаевед Юрий Тавровский.

Блинкен же требовал от Пекина прекратить помогать Москве. «Мы видим, как Китай делится станками, полупроводниками и другими предметами двойного назначения, которые помогли России восстановить оборонно-промышленную базу», – возмущался госсекретарь на встрече министров иностранных дел стран-членов G7. По его словам, подобные действия Пекина ведут к угрозам «как для Украины, так и для международного мира и безопасности».

О том, что конкретно ответил ему товарищ Си, не сообщается, однако по итогам встречи с китайскими партнерами госсекретарь заявил, что «если Пекин не примет меры по решению этой проблемы, это сделает Вашингтон». «Мы уже ввели санкции против более чем 100 китайских предприятий – через экспортный контроль и так далее. Как и раньше, мы готовы принять дополнительные меры, и я очень ясно дал это понять на сегодняшних встречах», – заявил он.

Судя по словам госсекретаря, и по данному вопросу США и КНР не договорились. «Из чего можно сделать вывод – Пекин не собирается решать «проблему» поддержки России. Блинкен публично опустился до истерики», – резюмирует российский китаевед Николай Вавилов.

По мнению эксперта, провал переговоров объясняется в том числе и личностью госсекретаря. «Визиты Блинкена переоценены. Это слабый переговорщик — все его замы по Китаю такие же слабые переговорщики. Они не умеют давить на Китай, не имеют четких инструкций и не понимают регион», – пишет Николай Вавилов. Однако помимо этого провал объясняется и другими аспектами китайско-американких отношений.

Дело в том, что к угрозам надо добавлять окончание «а если не сделаете, то…». Казалось бы, угрожающий фон визита должен был играть Блинкену на пользу. В США только приняли законы о помощи Тайваню и о возможности запрета китайской сети Тик-Ток (в том случае, если китайцы не продадут ее западной компании). Ну и, конечно, обвиняют Китай в продаже мексиканским наркокартелям фентанила – синтетического вещества, используемого в производстве наркотиков.

Однако на пути реализации угроз – в том числе и санкционных – в адрес Китая у США возникает как минимум три проблемы.

Во-первых, угрожать Китаю экономическими санкциями опасно для самих США. Экономики двух стран тесно переплетены, а китайцы являются крупнейшим держателем американских долговых активов. Попытки устраивать с Пекином торговые войны обычно приводили лишь к проблемам, а не к решениям.

Во-вторых, Байдену крайне невыгодно получить экономические проблемы в ближайшие полгода – когда в Штатах будет идти предвыборная кампания. Опросы показывают, что республиканский и демократический кандидаты идут ноздря в ноздрю, а американский электорат в своих предвыборных предпочтениях всегда ориентируется прежде всего на экономику.

И если из-за разрыва связей с Китаем в США наступит экономический кризис, избиратель это Байдену не простит.

Собственно, у китайской стороны нет понимания, останется ли нынешняя администрация у власти через пресловутые полгода. А значит – и это в-третьих – товарищ Си рассматривает и Блинкена, и Байдена как хромых уток, с которыми бессмысленно заключать какие-то долгосрочные соглашения. В отличие от, например, Владимира Путина, который только переизбрался на очередной срок и в ближайшее время прилетит с визитом в Пекин. И которого, безусловно, будут встречать со всем приличествующим уважением.

А Блинкен покинул КНР по-сиротски. Никто из местных официальных лиц госсекретаря не провожал – лишь посол США Николас Бернс с натянутой улыбкой пожал руку начальнику у трапа самолета.