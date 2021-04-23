МИД меняет правила игры

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Новак: Северный поток –2» будет достроен в 2021 году

23 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 18:34  |  vz.ru
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Военные самолеты России получат крышу над головой

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Вооруженные силы России приступают к реформе, которая напрашивалась десятилетиями. Речь идет о массовом строительстве специальных укрытий для самолетов ВКС на военных аэродромах. Почему эти сооружения критически важны для успешного функционирования боевой авиации и что подтолкнуло Минобороны к началу этой масштабной программы? Подробности...
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Эстония протянула руку России с опозданием

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Таллин активизировал свою деятельность, направленную на ратификацию российско-эстонского договора о границах. В частности, премьер-министр Кая Каллас призналась, что ратификация этого соглашения сейчас намного нужнее Таллину, нежели Москве. Почему в Эстонии изменили свою точку зрения в отношении договора и с чем связана возросшая дипломатическая активность Таллина?  Подробности...
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«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Владимир Можегов, публицист
Вовсе не Пушкину и его друзьям – Гоголю, Петру Вяземскому, Одоевскому, Дельвигу, любомудрам-славянофилам – будет дано повести русскую общественную мысль по дорогам будущего, повести отнюдь не пушкинским уже путем, а по пути к революционной бездне, рекам крови гражданских и мировых войн ХХ века. Подробности...
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    Геворг Мирзаян

    МИД меняет правила игры

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		23 апреля 2021, 17:15

    Российско-западный конфликт переходит в дипломатическое измерение. Нет, речь не идет о каких-то переговорах высоких сторон по выходу из никому не нужной эскалации – просто сами дипломаты теперь становятся жертвой санкций.

    Да, были времена, когда дипломаты служили уборщиками. Пытались разгрести завалы межгосударственного конфликта, вытащить двусторонние отношения из зловонной ямы эскалации, куда все падали. Вели переговоры, искали компромиссы, проводили рутинную и незаметную, но очень-очень важную работу. Столь важную, что иногда их за нее убивали (как, например, посла России в Турции Андрея Карлова).

    Периодически они жертвовали собой иным, дипломатическим способом – например, когда какие-нибудь двусторонние скандалы (в частности, шпионские) оканчивались высылкой одного или нескольких дипломатов соперника, после чего соперник объявлял персоной нон грата ровно такое же количество дипломатов противоположной стороны. Однако это рассматривалось не как эскалация, а наоборот – как завершение конфликта. Своего рода точка в нем.

    В российско-европейских отношениях был случай, когда такая дипломатическая точка была поставлена в потенциально крайне серьезном скандале – деле Скрипалей. Когда возмущающаяся Британия потребовала от Евросоюза ввести какие-то коллективные санкции против Москвы, страны Европы, не желавшие тогда особой эскалации, решили «поставить галочку» в виде высылки определенного числа российских дипломатов из национальных столиц. В целом континентальные страны Евросоюза выслали от одного до четырех дипломатов на страну (причем выслали даже не все – 11 стран – членов ЕС вообще отказались от этого). После чего Москва выслала аналогичное число европейских дипломатов и участие ЕС в Скрипалиаде на этом было закончено.

    Казалось бы, сейчас в долгом концерте, устроенном администрацией Байдена, в котором будет множество актов и мизансцен, должна повториться аналогичная технология. Американцы высылают российских дипломатов, российские высылают американцев – после чего все живут и работают дальше. Однако формула дала сбой. После того, как администрация Джозефа Байдена выслала десять российских дипломатов (не за какие-то их грехи, а лишь потому, что давно не вводили санкции, да и сам Байден хотел продемонстрировать силу перед грядущими переговорами с Путиным), Москва ответила асимметрично. Причем как американцам (лишив их посольство в Москве права нанимать обслуживающий персонал из числа граждан России и третьих стран), так и всем подхрюкивающим.

    Фото: Петр Ковалев/ТАСС

    Плюс два

    Начали с поляков. Варшава решила поддержать американцев высылкой трех российских дипломатов – и получила в ответ высылку не троих, а пятерых своих дипломатов из Москвы. Продолжили с чехами. Русофобская часть чешских политиков, пытаясь не допустить получения «Росатомом» контракта на строительство пятого энергоблока местной АЭС и сорвать покупку страной российской вакцины «Спутник V» (предотвращающей заражение не только коронавирусом, но и русофобией, а также разрушающей ряд мифов западной пропаганды) состряпала фейк об участии «Петрова и Боширова» во взрыве оружейных складов в 2014 году. После чего Прага изгнала из страны аж 18 российских дипломатов. Ну и тоже получила асимметричный ответ. Во-первых, в ответ на высылку своих 18 дипломатов Россия отправила домой 20 чешских. Во-вторых, дала им на сборы не 48 часов (как дали чехи российским), а лишь 24.

    Чехи, в отличие от поляков, решили полезть в бутылку. Потребовали от Москвы дипломатов вернуть (неслыханное, в общем-то, требование – я не помню примеров такой практики в современных международных отношениях), после чего выслали еще 60 российских дипломатических работников. В итоге штат посольств двух стран уравнялся: в пражском и московском остаются по семь дипломатов и по 25 технических работников. Однако есть еще и консульства – вполне возможно, что Россия снова ответит асимметрично и закроет некоторые из них. После чего последует новая спираль эскалации.

    На очереди, по всей видимости, асимметричные ответы словакам и прибалтам, которые тоже решили устроить «солидарные высылки». «Цепная реакция стран НАТО в поддержку американских санкций - признак порочной блоковой дисциплины, когда решения принимаются не на основе реальных фактов, а по команде, демонстрируя псевдосолидарность», – комментирует позицию Москвы по этим высылкам представитель российского МИДа Мария Захарова.

    Более того, сейчас даже пересматривается подход к стандартным ситуациям – когда высылка проходила по всем дипломатическим нормам. Так, например, когда Россия поймала украинского консула в Петербурге с поличным на попытке «приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах», и потребовала от него покинуть территорию РФ, украинцы в ответ выслали за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом» советника российского посольства в Киеве. По старым правилам это рассматривалось бы как симметричный ответ (ну, почти симметричный – на высылку консульского работника все-таки нужно отвечать высылкой консульского работника), и реакция на него была бы абсолютно формальной.

    Однако сейчас МИД России выпустил специальное заявление, в котором отметил, что материалы, которые пытался получить консул, были «нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране». А поскольку «под эти категории подпадает значительная часть населения Украины, то «покидающий Россию консул, призванный защищать граждан Украины, на деле действовал против их интересов». А значит, «МИД России не может рассматривать высылку российского дипломата с Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов Посольства Украины в Москве».

    Новые времена – новые методы

    Почему Россия начала этот пересмотр, почему стала прибегать к асимметричным ответам? Причин тому множество. Это и не устраивающее Москву серьезное нивелирование, дискредитация статуса дипломата – из людей, задачей которых является налаживание двусторонних отношений, они превращаются (по крайней мере, в глазах СМИ и общества) в наполовину шпионов, наполовину саботажников. Это и банальная усталость от постоянного «высказывания озабоченности». И желание наказать рублем (а точнее, евро) за русофобию – ведь, например, российско-чешский дипломатический конфликт ударит больше по Чехии, чем по России. Не будет русских туристов в Карловых Варах, не будет российских денег в Праге (если, конечно, Кремль добавит к формальным санкциям неформальные).

    Но главная причина – это все-таки понимание момента. Джозеф Байден (в отличие от не трогавшего Москву Трампа) переходит к тотальному сдерживанию России. Провоцирует войну на Украине, пытается сорвать строительство «Северного потока –2», консолидировать Европу против Москвы. И если в этой ситуации лишь «высказывать озабоченность» или, на крайний случай, отвечать пощечиной на пощечину, то (учитывая все-таки большую разницу в ресурсах) Москву будут давить.

    Именно поэтому Россия демонстрирует готовность в случае пощечины сразу же бить кулаком наотмашь – причем как в военном плане (см. заявления Козака о судьбе украинской государственности в случае вторжения Украины в Донбасс), так и в дипломатическом. Возможно, эффект такого подхода на «Шерхана» будет не столь значителен, но вот бегающие вокруг него Табаки задумаются. Да, они продолжат заниматься лизоблюдством, но слишком усердствовать в нем не будут.

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