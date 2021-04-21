«Северный поток – 2» лишит США и ЕС интереса к Украине

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НОВОСТЬ ЧАСА

Путин поручил продлить магистраль Москва – Казань до Екатеринбурга

21 апреля, среда  |  Последнее обновление — 13:09  |  vz.ru
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Россия променяла Турцию на Египет со скидкой

Египет рискует получить толпы российских туристов Веленгурин Владимир/ТАСС
После закрытия Турции Россия готовится открыть другой бюджетный морской курорт – Египет. На этот раз, судя по всему, египтянам удалось доказать свою безопасность не только в связи с угрозой «короны», но и с точки зрения террористической угрозы. Красного моря ждут как спасения все участники рынка, а российские туристы надеются на приличные скидки. Подробности...
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Над отношениями Москвы и Берлина нависла «зеленая угроза»

Анналена Бербок является худшим кандидатом с точки зрения интересов России и российско-германского сотрудничества в целом Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
В сентябре в Германии пройдут выборы, после которых эпоха Ангелы Меркель завершится. В случае, если к тому моменту рейтинг правящей партии опустится еще ниже, канцлером может стать другая женщина, сопредседатель партии «Зеленые» Анналена Бербок. Еще больше шансов на то, что Бербок возглавит МИД страны. С точки зрения интересов России Бербок на любом из этих постов &#8722; худший кандидат из возможных. Подробности...
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Как Сталин сделал разведку элитой советской армии

Советская разведка далеко не сразу обрела свой легендарный облик Леонид Доренский/РИА «Новости»
19 апреля 1943 года нарком обороны СССР Иосиф Сталин издал приказ, благодаря которому сложилось все современное представление о войсковой разведке времен Великой Отечественной. Почему до этого времени разведка Красной армии показывала плачевные результаты – и какими мерами это положение было исправлено? Подробности...
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Какого будущего лишилась Украина из-за разрыва с Россией

Промышленность Украины превратилась в руины Сергей Батурин/РИА «Новости»
В Киеве снова жалуются на Москву – дескать, Россия хочет превратить Украину в «аграрную провинцию». И это при том, что своей политикой последних лет Украина сама лишила себя промышленности, которая была завязана на Россию и позволяла богатеть обеим странам. Как выглядели бы экономические отношения России и Украины сегодня, если бы не случился Майдан? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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«Северный поток – 2» лишит США и ЕС интереса к Украине

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Когда для США и ЕС газово-водородный аргумент держать Украину близко перестанет быть актуальным, интерес к Киеву во многом угаснет. Такая перспектива пугает украинскую элиту до колик. Затупившийся инструмент быстро превратится в обузу. Подробности...

Дегенерация не должна быть прибыльной

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Творчество Моргенштерна – это подражание рэперам из самых унылых и безнадежных мест Америки – тех гетто больших городов, культура которых порождена поколениями нищеты и криминала и воспроизводит все ту же нищету и криминал. Подробности...
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Коллективная борьба за все хорошее похожа на групповой секс

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Манипуляторы, которые говорят: лезьте на баррикады, и будет вам свобода, лгут. В лучшем случае – искренне заблуждаются. Свобода – не манна небесная, на всех не падает. Почему-то еще ни одна революция не превратила рабов в свободных людей – скорее наоборот. Подробности...
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Послание Путина Федеральному собранию

Обсуждение: 23 комментария

Кто превратил Украину в аграрную провинцию

Россиян хотят лишить шенгенских виз

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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поручил продлить магистраль Москва – Казань до Екатеринбурга
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    Глеб Простаков

    «Северный поток – 2» лишит США и ЕС интереса к Украине

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		21 апреля 2021, 11:56

    Две недели назад стало известно о планах администрации Джо Байдена назначить спецпредставителя США, перед которым будет стоять одна-единственная задача – свернуть проект «Северный поток – 2». Это решение вызвало эйфорию в украинской элите, уверенной в том, что там, где спецпредставитель – там и новые санкции, которым на Украине привыкли приписывать чудодейственную силу. Но прошло время, должность остается вакантной, а строительство трубы продолжается.

    «Северный поток – 2» – уже давно больше про политику, чем экономику. Реального дефицита экспортных мощностей Газпром пока не испытывает. И это при том, что даже существующие мощности первой нитки «Северного потока» не используются в полной мере из-за специфических правил работы на рынке Евросоюза, в частности – необходимости резервировать мощности трубы для независимых поставщиков газа, которых в России на экспортном направлении просто нет.

    Спрос на газ в ЕС постепенно восстанавливается и даже может резко вырасти, когда на континенте начнут активнее воплощать принципы Green Deal, отказываясь от тепловой энергии из угля. Временный дефицит энергии ввиду отсутствия повсеместной «зеленой» энергетики будет компенсирован именно газом. А учитывая транзитный контракт между Киевом и Москвой, гарантирующий прокачку минимальных объемов газа до 2024 года, проблема «Северного потока – 2» в ближайшие годы и вовсе не должна волновать Украину.

    И все же волнует, и вот почему. «Русские создают все условия для того, чтобы быстро превратить Украину из важного посредника между РФ и ЕС в аграрную провинцию. Нас методично, быстро и эффективно выводят из списка ключевых участников большой геополитической игры» – заявил накануне первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран. Киев мнит себя участником (в действительности, конечно, инструментом) большой геополитической игры и очень боится потерять этот статус.

    По словам Непрана, проблема кроется не только в потере средств, которые приносила в бюджет газотранспортная система. Он отметил, что большую беду представляет то, что, потеряв газотранспортную систему, Украина перестанет быть интересной Европе, и западные партнеры перестанут заниматься ее судьбой. В этом Непран абсолютно прав.

    Вашингтон еще не определился со своей дальнейшей политикой на Украине, которую до сих пор использовал исключительно как фактор дестабилизации России. В значительной степени эта игра на передел газового рынка Европы, в которой свою роль должны были сыграть Украина и Белоруссия – страны, через которые проходят основные маршруты поставок российского газа в ЕС. Создать искусственный дефицит газа в Евросоюзе и компенсировать его американским СПГ – судя по всему, таков был план Вашингтона.

    Фото: Jens Büttner/Global Look Press

    Украина под американским контролем с 2014 года, Белоруссия могла оказаться там же, но в 2020-м, однако не сложилось. Между тем трансатлантическая СПГ-инфраструктура должна быть окончательно развернута к 2023–2024 годам. В расчете на это Польша, например, уже заявила, что к 2023 году откажется от закупок российского газа. Но если Александра Лукашенко не дожмут и к тому же заработает, пусть даже вполсилы, «Северный поток – 2», вся эта схема рушится.

    Передел газового рынка Европы состоится так или иначе, но уже на условиях, которые не будут диктовать исключительно США. Отыгранная карта в лице Украины будет убрана со стола. Именно это пугает нынешнее украинское руководство даже больше, чем перспектива потерять ежегодные 2–3 млрд долларов доходов от транзита газа из «страны-агрессора».

    Вслед за США прагматичный интерес к Киеву может утратить и Евросоюз. Пока что Водородная стратегия ЕС отводит Украине значительную роль во внешних поставках «зеленого» водорода. Главное преимущество Украины – не только и не столько южные степи, в которых планируется устанавливать электролизеры большой мощности, сколько наличие развитой газотранспортной системы. Ее европейцы планируют использовать для транспортировки водорода в качестве примеси к газу. Но для этого газ должен быть в трубе, причем в объемах, достаточных для того, чтобы обеспечить ее рентабельную работу.

    Скорее когда, а не если в Европе осознают, что ввиду высокой неопределенности инвестировать миллиарды евро в развитие мощностей «зеленой» энергетики на Украине крайне рискованно, страну просто вычеркнут из водородной стратегии, оставив там более надежную в этом смысле Северную Африку. Украину же заменят Россией, которая технологически куда более готова к «зеленому» проекту, нежели соседняя страна.

    Когда для США и ЕС газово-водородный аргумент держать Украину близко перестанет быть актуальным, интерес к Киеву во многом угаснет. Такая перспектива пугает украинскую элиту до колик. Затупившийся инструмент быстро превратится в обузу. На его содержание будет выделяться все меньше ресурсов, а последующие кредиты МВФ и прочих институциональных инвесторов будут привязаны исключительно к скорости вхождения на украинский рынок транснациональных корпораций. И то лишь в той мере и в тех сегментах, которые корпорациям будут интересны.

    В условиях оскудевшей внешней подпитки украинская власть окончательно утратит способность выполнять хоть какие-то социальные обязательства перед своими гражданами. Вопросы безопасности, здравоохранения, работа коммунальных служб и прочие блага развитой цивилизации станут покидать страну еще быстрее. А значит, и удерживать власть в такой стране станет намного тяжелее, а бонус за удержание станет меньше.

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