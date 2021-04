Новый посол Украины вылетела в США Киев обвинил Москву в превращении Украины в «аграрную провинцию» 20 апреля 2021, 09:17 Текст: Евгения Шестак

Украина рискует лишиться транзита газа из-за того, что Россия строит газопроводы в обход страны, заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Михаил Непран. По его словам, если это произойдет, страна перестанет быть интересной Европе и превратится в «аграрную провинцию». «Фактически, русские создают все условия для того, чтобы быстро превратить Украину из важного посредника между РФ и ЕС на аграрную провинцию. Нас методично, быстро и эффективно выводят из списка ключевых участников большой геополитической игры», – заявил Непран в своем блоге на портале «Обозреватель». По его словам, проблема кроется не только в потере средств, которые приносила в бюджет газотранспортная система. Он отметил, что большую беду представляет то, что потеряв газотранспортную систему (ГТС), Украина перестанет быть интересной Европе, и западные партнеры перестанут заниматься ее судьбой. Непран подчеркнул, что ситуация становится не просто сложной, а угрожающей. По мнению вице-президента ТППУ, сейчас Киеву следует предложить ЕС любые удобные условия, чтобы не потерять ГТС последний рычаг влияния на мировую политику. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2» вопросом войны, а не бизнеса. Политика Москвы в отношении Киева является энергетической войной, а потому в ней «кто-то точно проиграет», заявил украинский лидер. Украинский вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что начало эксплуатации газопровода «Северный поток – 2» приведет к «непоправимому ослаблению» Украины. Тем временем украинский экономист Олег Пендзин заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной.

Партия Зеленского потребовала разорвать дипотношения с Россией 19 апреля 2021, 20:10

Фото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Фото: germany.mfa.gov.ua

Текст: Елена Лексина

«Слова Мельника – это бред, совмещенный с попыткой попросить дополнительных финансов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Так он отреагировал на заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, потребовавшего от Германии добиться вступления его страны в НАТО из-за того, что Берлин несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев. «Украина – это разменная монета в мультиглобальном проекте под названием «Противостояние России». С помощью предательства славянской общности народов украинские политики стремятся перевести полыхающий локальный конфликт в глобальную конфронтацию с Россией. Поэтому Украина пытается всеми силами втянуть в нее все страны», – отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. По словам депутата, Украина никогда не войдет в НАТО. «Североатлантический альянс не может принять страну, находящуюся в состоянии конфликта. Более того, если такое произойдет, это будет явное объявление войны России, а на такой шаг никто не пойдет. В-третьих, НАТО не имеет будущего без модернизации. У нас есть только одна возможность выжить в этом глобальном конфликте – создать содружество суверенных государств от Лиссабона до Владивостока, потому что без России, а тем более против нее, создать архитектуру безопасности на европейском континенте невозможно», – убежден собеседник. «Поэтому все громкие и неадекватные заявления Мельника – это очередной бред, совмещенный с попыткой попросить дополнительных финансовых вливаний в украинскую экономку», – заключил Гердт. Напомним, Мельник заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев. В марте Мельник заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». В апреле Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Немцам требования украинского посла не понравились. «У нас никакой особой ответственности нет... Это была огромная ошибка, что наше правительство, особенно Штайнмайер, вмешались в это дело. Пожалуйста, никогда, никогда больше (не вмешивайтесь), это не наше дело, нам там делать нечего, кроме того, у нас есть огромный ворох собственных проблем», – заявил читатель Welt am Sonntag Paul S. По словам пользователя Meinungshaber, «украинские политики и дипломаты считают, что могут требовать от Германии активного курса против России». Он отметил, что это уже не первое требование со стороны Киева. «Вы что, вообще?» – приводит его слова РИА «Новости». Heinz S. заявил, что «не понимает, почему Германия должна играть здесь роль лидера». Он подчеркнул, что слышать об этом «больше не может». Thorsten L. и Evita считают, что Берлину надо заботиться о собственных проблемах. Till Z. счел смешным, что «Украина хочет в ЕС». Он полагает, это желание объясняется намерением «выкачивать финансовые ресурсы». По его словам, на Украине «политическая сфера коррумпирована, поэтому можно легко вычислить, где окажутся деньги». «Мы должны держаться подальше от этого конфликта. Если я еще услышу упоминание о нацистском прошлом Германии, то мое терпение лопнет», – говорится в сообщении. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Украина угрожает НАТО атомной бомбой. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Противница «Северного потока – 2» решила бороться за место Меркель 19 апреля 2021, 13:38

Фото: bildgehege/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Кандидатом в канцлеры Германии на предстоящих выборах в Бундестаг от партии «Союз-90»/«Зеленые» избрана сопредседатель политсилы Анналена Бэрбок, соответствующее решение принято по итогам заседания федерального правления «экологов». «Настал момент сказать, что первым кандидатом в канцлеры от «зеленых» будет Анналена Бэрбок», – цитирует ТАСС сопредседателя объединения Роберта Хабека. По его словам, Бэрбок является «обладающей бойцовскими качествами волевой женщиной», которая точно знает, чего хочет. «Я глубоко убеждена в том, что эта страна нуждается в новом начале», – сказала в ответ сама политик. Окончательно претендент от «зеленых» будет утвержден на федеральном съезде, который намечен на 11-13 июня. Опросы показывают, что партия стабильно держит второе место и всего на 3-5% отстает от лидера, правящего консервативного блока ХДС/ХСС. Отмечается, что «зеленые» выдвигают своего кандидата в канцлеры Германии впервые за свою 40-летнюю историю, передает Deutsche Welle. Если эта политическая сила войдет в следующее правительство ФРГ на правах младшего партнера, Бэрбок может стать вице-канцлером и возглавить одно из основных ведомств, например, МИД. Бэрбок известна своими резкими высказываниями в адрес России, а также выступает против реализации проекта строительства газопровода «Северный поток – 2». Так, она призывала Берлин выработать «ясную позицию» по отношению к Москве и обвиняла действующего главу ХДС Армина Лашета в излишней симпатии к России. По мнению политика, Германии следует отказаться от политической поддержки «Северного потока – 2», поскольку проект, по ее мнению, «является серьезной атакой на интересы в области безопасности в том числе восточноевропейских соседей» ЕС. Бэрбок безуспешно попыталась провести в Бундестаге резолюцию против строительства газопровода. Выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября, действующий канцлер Германии Ангела Меркель не будет принимать в них участия. Консерваторы в настоящий момент не определились со своим кандидатом – на формирование кабинета претендуют глава ХДС Армин Лашет и лидер ХСС Маркус Зедер. От социал-демократов список возглавит вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц. Ранее немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил возможных приемников Меркель на посту канцлера. ЕС призвал Россию отвести войска от украинской границы 19 апреля 2021, 12:10 Текст: Алина Назарова

Ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед переговорами по видеосвязи глав МИД стран ЕС. «Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной. Мы пригласили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу (подключиться к видеоконференции перед обсуждением украинской темы и) изложить нашим министрам (видение Киева) ситуации на границе с Россией», – сказал он, передает ТАСС. Боррель также заявил, что напряженность в отношениях России и ЕС нарастает по многим направлениям. «Мы рассмотрим отношения с Россией. В целом отношения России и Евросоюза не улучшаются, а напротив, напряженность растет в различных форматах. В разделе отношений с Россией мы начнем с обсуждения высылки российских дипломатов из Чехии, наш чешский коллега проинформирует нас об этом», – сказал Боррель. Он отметил, что главы МИД также будут обсуждать состояние здоровья блогера Алексея Навального, отбывающего срок по делу «Ив Роше» в исправительной колонии. «Мы призываем Россию немедленно предоставить ему медицинскую помощь, поскольку Россия несет за это ответственность», – добавил Боррель. Отношения с Россией не входили изначально в программу видеоконференции министров иностранных дел ЕС, на которой предполагалось лишь обсуждать проблемы Украины и Грузии, однако Боррель принял решение дополнительно вынести на обсуждение российскую тематику. Встреча носит неформальный характер, поэтому к ней не готовится повестка и любой из участников дискуссии может вынести на обсуждение интересующий его вопрос. Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам. Киев предложил ЕС ввести новые санкции против России 19 апреля 2021, 14:44

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил главам МИД Евросоюза пошаговый план по сдерживанию «дальнейшей эскалации со стороны России», основным элементом которого станет подготовка нового пакета санкций. «На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно», – написал Кулеба в своем Twitter. Кулеба в понедельник по приглашению представителя ЕС Жозепа Борреля принял участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам. Ранее Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница. Назван объем поставок газа в Европу по «Северному потоку» 19 апреля 2021, 17:55 Текст: Абдулла Шакиров

Россия поставила в Европу по газопроводу «Северный поток» 400 млрд кубометров газа, сообщил оператор проекта – компания Nord Stream AG. «19 апреля 2021 года компания Nord Stream AG достигла очередного рекордного показателя транспортировки природного газа европейским потребителям по современному морскому двухниточному газопроводу «Северный поток». С начала его эксплуатации из России в Европейский Союз через Балтийское море поставлено 400 млрд кубометров газа», – говорится на сайте компании. Как отметил управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев, «для стран, постепенно отказывающихся от угольной энергетики, переход на газотурбинные электростанции является оптимальным решением». Газопровод «Северный поток» состоит из двух ниток протяженностью 1224 километров и с пропускной способностью 27,5 млрд кубометров газа в год каждая. Он соединяет энергосистему Евросоюза с крупнейшими месторождениями природного газа напрямую через Балтийское море. Сухопутным продолжением трубопроовда в Германии являются газопроводы NEL и OPAL. «Северный поток» был запущен в ноябре 2011 года, с 2018 года выведен на полную мощность. В 2020 году по газопроводу «Северный поток» европейским потребителям было поставлено 59,2 млрд кубометров природного газа. США потребовали от России не мешать проходу кораблей Украины в Азовское море 20 апреля 2021, 04:17 Текст: Антон Антонов

США обеспокоены намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря, заявил Госдеп. «У России есть послужной список агрессивных действий против украинских судов и воспрепятствования доступа к украинским портам в Азовском море, что влияет на международную торговлю Украины», – приводит РИА «Новости» текст заявления. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине. Кроме того, такая ситуация «вызывает особенное беспокойство» у США в связи с «вызывающими доверие сообщениями о наращивании военного присутствия России» у границ с Украиной, передает ТАСС. Госдеп заявил, что «продолжающаяся сдержанность Украины перед лицом российских провокаций заслуживает похвалы». США призвали Москву «прекратить угрозы судам в регионе и обратить вспять наращивание сил». Напомним, по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны. В российской делегации дали оценку позиции Киева на переговорах по Донбассу 19 апреля 2021, 22:30 Текст: Антон Антонов

Учитывая позицию Киева, вряд ли на заседании рабочей группы «нормандской четверки» по безопасности стороны добьются прогресса в переговорах по ситуации в Донбассе, заявил источник в российской делегации, близкий к переговорам. В понедельник состоялась видеоконференция политсоветников и представителей МИД стран «нормандской четверки». На переговорах обсудили кластеры по выполнению минских соглашений. Источник РИА «Новости» заявил, что Париж, Берлин и Киев настроены имитировать деятельность и затягивать обсуждение, даже если это приведет к новым жертвам в Донбассе. На вторник запланировано внеочередное заседание рабочей группы по безопасности – этого потребовала ДНР в связи с гибелью мирного жителя 14 апреля. Судя по позиции Киева, «вряд ли следует ожидать каких-либо подвижек на завтрашнем заседании рабочей группы», сказал источник. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, говоря о встрече политсоветников «нормандской четверки», заявлял, что к ней «будут разработаны кластеры, сделанные французской и немецкой стороной», они, «с дополнениями Украины, также рассматриваются Россией». По его словам, все четыре страны «подготовят дополнения к этим кластерам – с чем согласны, с чем не согласны». «Эти кластеры – пошаговое выполнение минских договоренностей», – заявил Зеленский. Киев вручил посольству России ноту о высылке дипломата 19 апреля 2021, 14:24 Текст: Елизавета Булкина

Посольство России в Киеве получило ноту от МИД Украины о высылке из страны старшего дипломата по фамилии Черников, сообщили в российском дипломатическом представительстве. «Мы получили ноту МИД Украины», – передает заявление диппредставительства ТАСС. Также в посольстве подтвердили фамилию высылаемого дипломата. Напомним, в воскресенье Киев объявил о выдворении старшего дипломата посольства России по фамилии Черников. Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. После этого МИД Украины выразил протест в связи с задержанием украинского консула в Петербурге, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщила пресс-служба ведомства. Пентагон призвал Москву «прояснить намерения» относительно Украины 20 апреля 2021, 05:52 Текст: Антон Антонов

Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер призвал остановить проект газопровода «Северный поток – 2» в случае обострения ситуации в Донбассе. По мнению Вебера, Евросоюз должен направить Москве «недвусмысленный сигнал». «Если ситуация на востоке Украины обострится, то «Северного потока – 2» больше нельзя будет придерживаться», – передает слова немецкого политика ТАСС со ссылкой на редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland. Он заявил, что Россия якобы причастна к кибератакам и «кампании по дезинформации». По мнению политика, действия Москвы являются «реальной угрозой для ЕС и Запада». Между тем зампред фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф в интервью газете «Пассауэр нойе прессе» заявил, что Россия создает условия для военного вмешательства в ситуацию на юго-востоке Украины. По его словам, это повод расширить антироссийские санкции. «Тогда проект газопровода «Северный поток – 2» должен быть немедленно остановлен, это совершенно очевидно», – сказал политик. Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия якобы осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. При этом Вашингтон сохраняет возможность введения дополнительных санкций по «Северному потоку – 2». Украинский министр не поверил в угрозу «российского вторжения» 20 апреля 2021, 03:04 Текст: Антон Антонов

Ситуация на границе России и Украины не приведет к «настоящему военному вторжению», заявил украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он заявил, что Россия «играет мышцами» и пытается «продемонстрировать определенную угрозу, которая как правило страшнее, чем сама угроза». Резников сказал, что разговор советников «нормандской четверки» прошел в «рабочей атмосфере», это «дает дополнительный повод оптимистично смотреть на вещи и считать, что не должно быть вторжения на Украину». Резников сообщил, что обсуждались кластеры (пошаговый план выполнения минских соглашений по Донбассу, которые «достались» нынешним властям «в наследство») и «необходимость и возможность возобновления режима тишины», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV. Пресс-служба офиса президента Украины по итогам видеоконференции сообщила, что делегация Киева в Трехсторонней контактной группе предложила усилить ответственность за снайперские обстрелы и ввести обязательные заседания подгруппы по вопросам безопасности в случаях гибели людей. Пресс-служба делегации Киева рассказала, что советники лидеров «нормандской четверки» также обсудили «интересное предложение» – проведение следующей встречи на линии разграничения в Донбассе. Напомним, по мнению источника в российской делегации, стороны вряд ли добьются прогресса на заседании рабочей группы, учитывая позицию Киева на переговорах политсоветников и представителей МИД стран «нормандской четверки». В партии Зеленского открестились от призыва разорвать дипотношения с Россией 20 апреля 2021, 05:20 Текст: Антон Антонов

Призыв разорвать дипломатические отношения с Россией является мнением отдельных депутатов украинской партии «Слуга народа», а не ее официальной позицией, заявила депутат пропрезидентской партии Ирина Верещук. Она назвала заявление «несогласованным», его не обсуждали «на фракции». «Мы в партийном чате коротко обменялись мыслями, и я поддерживаю мнение коллег, что необходимо координировать свои действия с МИДом, а также с президентом», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на ICTV. Верещук подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский «делает все возможное и невозможное, чтобы была объединенная поддержка западного мира». Комментируя предложение разорвать дипотношения, Верещук сказала, что «в данном случае эмоции имеют место». «Мы депутаты, каждый имеет право обнародовать заявления, которые считает необходимым, но в данном случае это не позиция фракции», – заверила она. Напомним, парламентарии из партии «Слуга народа» потребовали разрыва дипломатических отношений с Москвой, а также призвали работающих на территории России украинцев вернуться на Украину. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пасхальная корзина на Украине подорожала на 26% 19 апреля 2021, 13:45 Текст: Евгения Шестак

За минувший год пасхальная корзина на Украине подорожала приблизительно на 25%: в 2021 году она обойдется жителям страны примерно в 780 гривен (около 28 долларов), сообщил директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко. Так, в 2020 году минимальный набор пасхальных продуктов стоил около 620 гривен (около 22,1 доллара по нынешнему курсу), в 2021 году его стоимость повысилась примерно на 160 гривен (5,7 доллара) – до 780 гривен (около 28 долларов), передает РИА «Новости». При этом пасхальный кулич домашней выпечки в этом году обойдется украинцам приблизительно в 120 гривен (4,2 доллара) за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовая паска будет стоить дороже. «Рост стоимости паски обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это подорожание яиц, сахара, муки и сливочного масла, с другой – рост цен на зерновые культуры и животноводческую продукцию из-за уменьшения мирового урожая зерновых, увеличение стоимости энергоресурсов, а также всплеск цен на продукты питания из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19», – сказал Лупенко. Отмечается, что помимо паски, в пасхальную корзинку входят также яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль, которые также подорожали в сравнении с прошлым годом. «Неожиданно дорогой составляющей праздничной корзины 2021 года стали яйца – 38 гривен за десяток (1,3 доллара), что на 90% больше, чем в марте прошлого года», – сообщили в Институте аграрной экономики. Кроме того, по подсчетам института, стоимость колбасы за год увеличилась примерно на 10,2%, буженины – на 22,7%. За бутылку церковного вина «Кагор», которое не входит в стоимость минимальной пасхальной корзины, в среднем придется заплатить 120 гривен (4,2 доллара). «Общая стоимость пасхальной корзины составляет 6-7% среднемесячной заработной платы рядового украинца и 20-22% средней пенсии, то есть доступной для подавляющего большинства наших сограждан», – подытожили в сообщении. Ранее опрос ВЦИОМ показал, что абсолютное большинство россиян (84%) поддерживают рекомендацию ограничить посещение храмов и мечетей во время религиозных праздников из-за распространения коронавируса. Среди православных россиян эта доля достигает 87%. В ДНР заявили об обстреле Донецка украинскими силовиками 19 апреля 2021, 20:00 Текст: Елизавета Булкина

ВС Украины выпустили 18 мин по северным окраинам Донецка, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. «В 18.07 и 18.20 (мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Спартак. Выпущено 18 мин калибром 120 и 82 миллиметра», – передает его слова РИА «Новости». Утром в понедельник также сообщалось, что власти ДНР зафиксировали обстрелы окрестной Горловки и Донецка со стороны украинских силовиков. 14 апреля украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Также применялось стрелковое оружие.