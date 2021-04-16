Зеленский счел «Северный поток – 2» вопросом войны

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16 апреля, пятница | Последнее обновление — 14:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле рассказали об ответе на санкции США
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Из чего следует, что завтра или через 10-15 дней не последует никаких новых виражей, двойных интерпретаций, оговорок, санкций и прочих действий, прямо противоречащих байденовскому «настало время заняться деэскалацией»?
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Если в России и Белоруссии действительно решили подержать Украину на голодном топливном пайке, эффект от таких контрсанкций превысит все то, что мы наблюдали до сих пор. Страна в буквальном смысле остановится.
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Строевое инакомыслие не кажется мне хорошей перспективой. Чтобы идти вперед, свободный человек должен сам разобраться со своей историей и с историей собственной страны.
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Зеленский счел «Северный поток – 2» вопросом войны
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2» вопросом войны, а не бизнеса.
По его словам, политика Москвы в отношении Киева является энергетической войной, а потому в ней «кто-то точно проиграет». При этом президент отметил, что эта война гибридна по своей природе, а также схожа с другими энергетическими, газовыми и «вакцинными» конфликтами. «Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. (...) Если «Северный поток – 2» достроят – не только Украина проиграет», – приводятся слова Зеленского на сайте главы государства.
Он добавил, что завершение строительства газопровода сейчас зависит лишь от двух факторов: позиции США и единой позиции стран Евросоюза.
«Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открытая позиция. У европейских стран разная позиция. Россия пользуется этим», – подчеркнул украинский лидер.
Со стороны Киева постоянно звучат заявления о том, что реализация «Северного потока – 2» якобы нанесет удар по безопасности Украины. Так, например, руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода является вопросом жизни и смерти для украинцев: завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией».
Украинский вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что начало эксплуатации газопровода «Северный поток – 2» приведет к «непоправимому ослаблению» Украины. Тем временем украинский экономист Олег Пендзин заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной.
Глава МИД Украины обозначил «красную линию» в отношениях с Россией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница.
«Если она пересечет границу – то должны быть последствия», – передает РИА «Новости» слова Кулебы.
Высказывание прозвучало на совместной пресс-конференции с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы. В ходе встречи Кулеба обратился к коллегам из Балтийских стран с просьбой озвучивать в ЕС и НАТО необходимость практической поддержки Киева.
Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.
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В Бундестаге заявили о недоверии аргументам США и Украины по «Северному потоку – 2»
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«Я согласен с Маасом в том, что реализация «Северного потока – 2» позволит избежать конфликта между Россией и Украиной, а не наоборот, как утверждают в Киеве и Вашингтоне», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт, комментируя заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что отказ от строительства «Северного потока – 2» может привести к эскалации на Украине.
«Маас выразил мнение, которое базируется на прагматических постулатах, а не на идеологических. «Северный поток – 2» ни в коем случае не ограничивает поступление газа через Украину. Наши американские квазипартнеры думают, что «Северный поток – 2» – это труба трехметровой толщины, на которой сидит медведь, и он зальет нас газом. Но даже если «Северный поток – 2» будет работать на полную мощность – он не обеспечит в полной мере нашу энергетическую безопасность», – считает депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
По его словам, Германия заинтересована в мощностях как «Северного потока – 2», так и в мощностях украинской газотранспортной системы, «но в США этого не хотят понимать».
«Вашингтон и Киев опасаются потери транзита через территорию Украины из-за того, что это нивелирует ее значимость в вопросе доставки российского газа в Европу и вынудит ее соглашаться на общерыночные условия, где нельзя будет пробивать свои интересы путем шантажа», – пояснил депутат.
«Таким образом, США выступают против «Северного потока – 2», во-первых, потому что проект помешает им усиливать напряженность между Россией и Европой; а во-вторых, зачистить европейский рынок от конкурентов и сбывать свой дорогой газ», – добавил собеседник.
«Единственные, кому нужен больше всего «Северный поток – 2» – это ЕС в целом и Германия в частности. Потому я очень рад тому, что правительство ФРГ настаивает на реализации этого проекта, ведь он является символом суверенитета Германии», – подчеркнул Гердт.
Гердт также добавил, что Хайко Маас в своем заявлении, вероятно, имел в виду то, что Украина теряет возможность шантажировать Россию. «Я не знаю, насколько у России хватит терпения. Возможно, когда-то оно закончится, и тогда Москва может принять некие контрмеры в борьбе с транзитным шантажом, вплоть до вооруженного конфликта. Потому я согласен с Маасом в том, что реализация «Северного потока – 2» позволит избежать конфликта между Россией и Украиной, а не наоборот, как утверждают в Киеве и Вашингтоне. В этом плане Германия не доверяет аргументации ни Вашинтона, ни Киева», – резюмировал депутат.
В четверг глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что прекращение строительства «Северного потока – 2» как мера воздействия на Москву на фоне ситуации с Украиной не будет эффективной. Министр добавил, что опасается противоположного развития событий.
Ранее глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином предложила увязать заполняемость «Северного потока – 2» с действиями России. До этого Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва якобы должна объяснить передвижения своих войск.
Президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Отметим, со стороны Киева постоянно звучат заявления о том, что реализация «Северного потока – 2» якобы нанесет удар по безопасности Украины. Так, например, руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода является вопросом жизни и смерти для украинцев: завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией».
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В Госдуме назвали возможные сроки начала подачи газа по «Северному потоку – 2»
Россия уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ.
«Мы очень надеемся, что до конца лета все работы по проекту, по пусконаладке, подаче газа будут закончены и до конца лета есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ», – сказал он, передает ТАСС.
В конце марта глава совета директоров Газпрома Виктор Зубков заявил, что «Северный поток – 2» будет закончен до конца 2021 года, он достроен на 90-92%.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что прекращение строительства «Северного потока – 2» как мера воздействия на Москву на фоне ситуации с Украиной не будет эффективной и может обострить ситуацию на границе России и Украины.
ЛНР: Американские инструкторы прибыли в Донбасс для подготовки украинских снайперов
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала в Донбассе трех иностранных инструкторов, обучавших снайперов и саперов ВС Украины, заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
«На полигон 80-й бригады (ВС Украины, – ред.ВЗГЛЯД) в районе населенного пункта Дмитровка (под контролем Киева, – ред.ВЗГЛЯД) с целью контроля соответствия методике подготовки боевиков стандартам НАТО неофициально прибыли трое военнослужащих США, формально находящихся на Яворовском полигоне в составе Объединенной многонациональной тренировочной группы (JMTG-U)», – цитирует РИА «Новости» Осадчего.
По его словам, американские специалисты провели занятия по минно-взрывному делу и отработке действий снайперских пар. Работа инструкторов США спланирована до 20 апреля на полигонах 14-й, 92-й и 59-й бригад ВСУ, утверждает представитель ведомства.
Ранее в ЛНР сообщили об обстреле военными Украины из гранатометов подконтрольного Луганской народной республике поселка Золотое-5.
Также сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала активизацию обстрелов в Донбассе.
В Германии потребовали отклонить требования Украины о ядерном статусе
Член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт призвал германского министра иностранных дел Хайко Мааса немедленно отклонить требования Киева о ядерном статусе.
«К сожалению, из-за внутриполитической ситуации на Украине в настоящее время, она является ненадежным партнером для Запада. Как член комитета по международным делам бундестага Германии, я отвергаю украинские требования о ядерном оружии», – передает РИА «Новости» заявление Гердта.
«Я ожидаю, что министр иностранных дел Хайко Маас немедленно отклонит требование Украины о ядерном оружии», – добавил Гердт, подчеркнув, что «любой, кто любит мир и хочет уменьшить ядерную угрозу, не может поддерживать какой-либо ядерный статус Украины».
Накануне украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
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Белый дом допустил возможность дополнительных санкций по «Северному потоку – 2»
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Вашингтон сохраняет возможность введения дополнительных санкций по «Северному потоку – 2», однако не уточняется, согласованы ли они уже или нет, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
У нее поинтересовались, почему в числе введенных в отношении России в четверг санкций не упомянут «Северный поток – 2», хотя Вашингтон регулярно характеризовал этот проект как «плохую сделку», передает РИА «Новости».
«Я хотела бы заверить, что мы сохраняем возможность принятия дополнительных мер. Это не значит, что их больше не последует. Однако я не стану комментировать относительно того, какие санкции были или не были согласованы», – заявила в ответ Псаки.
15 апреля президент США Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.
Напомним, в начале апреля минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», однако окончательного решения по ним не принято, их должны представить в Конгресс в мае. По данным издания Politico, завизированные Минюстом списки затрагивают швейцарскую Nord Stream AG – компанию, созданную для управления газопроводом, и ее главу Матиаса Варнига.
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сказал газете ВЗГЛЯД, что «Рриторика новой администрации США говорит о том, что санкции скорее всего будут приняты».
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СК возбудил дело после гибели мужчины при обстреле Донецка
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела Донецка украинскими силовиками Донецка, в результате которого погиб мирный житель города, сообщило ведомство.
По информации следователей, в ночь на 15 апреля ВСУ обстреляли объекты гражданской инфраструктуры Донецка, расположенные в районе улицы Новороссийской. Обстрел, полагает следствие, «был направлен на убийство и причинение вреда гражданскому населению по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды», говорится на сайте СК.
Уточняется, что украинские силовики применили стрелковое оружие и минометы калибра 120 миллиметров. Погибший в момент обстрела находился в квартире жилого дома. Как отметили в ведомстве, «военнослужащие выполняли заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц министерства обороны Украины», нарушив Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»). В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и должностных лиц силовых структур Украины, причастных к преступлению.
Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Киевском районе Донецка погиб мужчина. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по статье «Теракт».
До этого в поселке Александровском самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб пятилетний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения». Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт».
Позже пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что мальчик погиб по вине России. По его словам, «никакие украинские БПЛА не летают на неподконтрольных территориях» Донбасса.
Депутат парламента ДНР Владислав Бриг, комментируя обвинение Киева, сказал газете ВЗГЛЯД, что в ДНР уже много лет слышат «бред о том, что мы якобы сами себя обстреливаем, сами убиваем мирных жителей, разрушаем свои дома и инфраструктуру. «Разбрасывание Россией бомб по селам Донбасса – из разряда того же бреда», – подчеркнул он.
Зеленский призвал Запад пригласить Украину в НАТО
Украинский президент Владимир Зеленский призвал Запад «перейти от разговоров к решениям» и пригласить Украину вступить в Евросоюз и НАТО.
«Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО», – заявил Зеленский в интервью Le Figaro накануне переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. По словам Зеленского, «настал момент перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО», передает ТАСС.
«Если ЕС и Эммануэль Макрон действительно считают нас членами европейской семьи, то они должны действовать соответствующим образом. Пора перейти от разговоров к решениям», – заявил украинский лидер.
В ходе интервью Зеленский выразил сожаление в связи с тем, что у Макрона «лучше отношения» с президентом России Владимиром Путиным, чем с ним. «И это происходит в тот момент, когда Украина особо нуждается в европейской поддержке», – сказал он.
Ранее в четверг украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что в его стране сложилась «чрезвычайно опасная ситуация», и у Киева остается только два варианта: вступить в НАТО или вернуть статус ядерной державы. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Прибалтику привлечь НАТО к «практической поддержке» Киева.
Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о поддержке альянсом Украины. После этого Москва обвинила НАТО в подстрекательстве Киева к продолжению конфликта в Донбассе. Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. Кроме того, в Совфеде обвинили Киев в стремлении вовлечь НАТО в конфликт в Донбассе.
В начале апреля Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. В Кремле выразили уверенность, что вступление Украины в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». В то же время в США указали, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса.
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Президент Грузии посетит Украину для выработки совместных планов вступления в НАТО и ЕС
Президенты Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Владимир Зеленский в четверг во время телефонного разговора обсудили «важность безопасности региона Черного моря и необходимость представления совместных целей на встречах высшего уровня ЕС и НАТО», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщила администрация президента Грузии, с целью выработки такой единой стратегии Саломе Зурабишвили вскоре посетит Украину.
Президент Грузии выразила поддержку украинскому коллеге в связи с ситуациями в Донбассе и Крыму.
«Евроатлантическая интеграция – это единственное направление для безопасности Украины и Грузии», – считает президент Грузии.
Ранее Грузия заявила, что вскоре вернет на Украину посла, отозванного в мае прошлого года после назначения экс-президента Михаила Саакашвили главой украинского исполкома реформ.
В ДНР рассказали о возвращении в «атмосферу 2014 года»
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«Появились свежие укрепления в черте прифронтовых городов и районов, люди обсуждают сводки обстрелов. Всюду незримый призрак событий семилетней давности», – рассказала с газете ВЗГЛЯД жительница Донецка Виктория Демидова, комментируя сообщения о максимальном за последнее время числе нарушений перемирия со стороны Вооруженных сил Украины.
«Каждый день здесь происходят обстрелы, сообщают о все новых жертвах. Сегодня утром с позиций украинских войск били из крупнокалиберных орудий, один мирный житель погиб в своей квартире», – рассказала жительница Донецка Виктория Демидова. «О других жертвах за последние сутки неизвестно, «всего лишь» разбиты стекла в нескольких домах в Донецке, и в Старомихайловке – поселке в 25 километрах к западу от столицы ДНР. В соцсетях пишут, что с украинской стороны стреляли по Горловке и Ясиноватой», – добавила Демидова.
«На форумах вновь обсуждают темы, которые были актуальны семь лет назад, во время горячей фазы боевых действий. Говорят о том, как собрать «тревожный чемоданчик», «набор добровольца», – поделилась Демидова. – Последний раз мы жили в таком режиме в 2015 и 2016 годах». Но сейчас многое напоминает об атмосфере 2014 года, полагает собеседница.
«Сегодня по соцсетям разошлось видео от очевидцев, где здание администрации Донецка плотно обкладывают мешками с песком. Память 2014-2015 годов еще очень свежа, а руки помнят, как говорится. Появились свежие укрепления в черте прифронтовых городов и районов, какие-то фортификационные сооружения. Люди при каждом удобном случае обсуждают сводки обстрелов, утреннюю и вечернюю. Всюду незримый призрак боев семилетней давности», – рассказала Демидова.
Жители Донецка и других городов республики в подавляющем большинстве не верят заявлениям Украины о готовности урегулировать ситуацию исключительно политическим путем, подчеркнула собеседница. «Наверное, не для этого в Донбасс идут бесконечные эшелоны украинской военной техники. И раскаты взрывов от украинской артиллерии звучат не в целях политики гуманизма. При этом взрывы мы все чаще слышим в центре города, а не на окраинах», – рассказала жительница столицы ДНР.
При этом, отметила Демидова, паники в городе нет, жизнь проходит в обычном русле. «Караваны машин к границе не направляются, ажиотажа вокруг набора продуктов в магазинах нет», – рассказала она.
«Все понимают, что ситуация вокруг нас сжалась до максимума как пружина и вот-вот лопнет. Но новой большой войны здесь никто не хочет. Все очень хорошо помнят прошедшие семь трудных лет и множество ушедших знакомых и близких. Однако на улицах в диалогах простых прохожих все чаще можно услышать фразу – «Ой, пусть уже нападают, перетерпим раз и все закончится – бесконечно так быть не может», – заключила собеседница.
Ранее спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Хайди Грау заявила о том, что зафиксированное ОБСЕ за последние две недели число случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе стао максимальным с начала года. Кроме того, в течение последних двух недель также «значительно участились случаи ограничений и препятствий для свободного передвижения СММ ОБСЕ и выполнения ее мандата».
Накануне представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявил о том, что украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Он подчеркнул, что представители украинской стороны в СЦКК игнорируют запрос режима тишины.
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РИА Новости не пустили на брифинг по встрече Макрона с Зеленским
Пресс-служба Елисейского дворца не аккредитовала корреспондента российского агентства РИА «Новости» на телефонный брифинг по грядущей встрече французского лидера Эммануэля Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Мы получили ваш запрос на участие в брифинге (brief off) по встрече президента республики с президентом Украины Владимиром Зеленским. К сожалению, мы не можем дать положительный ответ на ваш запрос в связи со слишком большим числом записавшихся. Приносим свои извинения и благодарим за понимание», – сообщили РИА «Новости» в Елисейском дворце в ответ на запрос об аккредитации.
Представитель пресс-службы не стал обсуждать ситуацию по телефону, он посоветовал написать жалобу в письменном виде. Ответ на письмо до сих пор не получен.
В 2017 году агентству отказали во входе в администрацию французского лидера в преддверии процедуры вручения послом России Алексеем Мешковым верительной грамоты Макрону, несмотря на то, что требования к аккредитации были выполнены в срок.
В 2020 году британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ – Мир Балтия» на 20 тыс. фунтов (1,7 млн рублей). Причиной называется нарушение принципа беспристрастности. В Роскомнадзоре заявляли, что в отношении Ofcom будут приняты зеркальные меры.
В 2018 году Ofcom также инициировал несколько расследований против RT и оштрафовал телеканал на 200 тыс. фунтов, объявив о «серьезных нарушениях правил вещания».
Одессит высмеял заявления Киева о «нападении России» ради воды для Крыма
Бывший антимайдановец, переехавший в Крым после событий в Одессе 2014 года, высмеял заявления министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что российские войска якобы могут атаковать Киев из Крыма, чтобы обеспечить водоснабжение полуострова.
«Ну, во-первых, провокации и теракты на границе с Крымом регулярно пытается устроить Украина, и это всем прекрасно известно. Достаточно вспомнить подрывы ЛЭП в 2014 году, продуктовую и водную блокаду. Это не говоря о тех терактах, которые удалось предотвратить ФСБ», – отметил собеседник ФАН.
Комментируя заявления о «вторжении» ради захвата «великой украинской дамбы», антимайдановец напомнил, что войны уже не ведутся на мушкетах и плотными построениями, как при Наполеоне. «Вторгаться на вражескую территорию крупными соединениями для поражения штучного объекта уже не нужно. Сейчас для разрушения этого «чуда свидомой инженерии» достаточно случайного попадания одной ракеты «Калибр», – отметил он.
Кроме того, антимайдановец напомнил, что в 2014 году Украина неоднократно обстреливала территорию России тяжелой артиллерией. В частности, атаке подвергались приграничные лагеря с беженцами из Донбасса.
Ранее Таран во время выступления в подкомитете Европарламента по обороне в Брюсселе заявил, что российские войска якобы могут атаковать Киев из Крыма, чтобы обеспечить водоснабжение полуострова. Кроме того, Таран сказал, что от ВС России якобы стоит ждать серьезных военных провокаций в 2021 году.
Одновременно Таран заявил, что инфраструктура Крыма готовится для потенциального размещения ядерного оружия. При этом министр не объяснил, почему так считает, и не привел доказательств, передает РИА «Новости».
Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 7,5%
Правление национального банка Украины (НБУ) повысило учетную ставку на 1 п.п. – до 7,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.
«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1 п.п. – до 7,5% годовых. Этот шаг направлен на постепенное замедление инфляции во втором полугодии 2021 года и возвращение ее к цели 5% уже в первом полугодии 2022 года», – говорится в сообщении нацбанка Украины.
Указывается, что прогноз нацбанка предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 7,5% до конца года, так как, учитывая текущую инфляционную динамику, этого должно быть достаточно для приведения инфляции к цели 5% в первом полугодии 2022 года.
При этом НБУ ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2021 году с 4,2% до 3,8% из-за потерь экономики, связанных с усилением и продлением карантинных ограничений. По словам главы регулятора, в 2022-2023 годах рост экономики Украины будет близким к 4%.
Также регулятор прогнозирует к концу года инфляцию на уровне 8% и ее возвращение к цели в 5% в первой половине 2022 года.
«Во втором полугодии текущего года инфляционный тренд развернется в сторону снижения. Этому будет содействовать ряд факторов – поступление на рынки нового урожая, исчерпание эффекта низкой базы сравнения для отдельных товаров, эффект от повышения учетной ставки Национальным банком Украины. В результате, по итогу года инфляция снизится до 8% и вернется к цели 5% в первой половине следующего года, где будет держаться в дальнейшем», – сказал Шевченко.
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что экономика Украины за последние годы откатилась на 20 лет назад и теперь ее уже не восстановить.
ВСУ вновь обстреляли из гранатометов поселок в ЛНР
Военные Украины открыли огонь из гранатометов по подконтрольному Луганской народной республике поселку Золотое-5, заявил официальный представитель ЛНР Яков Осадчий.
«С начала текущих суток боевики 92-й бригады продолжили обстрел населенного пункта Золотое-5 из ручных противотанковых гранатометов (РПГ-7), подствольных гранатометов (ГП-25) и стрелкового оружия», – передает слова Осадчего РИА «Новости».
По словам представителя ЛНР, украинские силовики продолжают размещать военную технику на территориях, подконтрольных Киеву. В частности, рядом с населенным пунктом Золотое и в районе поселка Трехизбенка замечена бронетехника ВСУ.
Накануне в ЛНР заявили об обстрелах из гранатометов со стороны украинских силовиков.
В четверг специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала всплеск огневой активности в Донбассе.
Зеленский захотел нарастить турпоток в Турцию после ограничений России
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым наращивать туристический поток украинцев в Турцию на фоне приостановки Россией авиасообщения с этой страной.
По словам Зеленского, в ходе визита в Турцию, который состоялся в минувшую субботу, он обсудил с президентом этой страны Реджепом Эрдоганом вопрос создания благоприятных условий для взаимного туризма, передает РИА «Новости».
«Мы с ним (Эрдоганом) говорим об особых условиях для украинского и турецкого туриста. Говорим о том, чтобы можно было увеличивать уровень туризма украинцев и граждан Турции. Особенно сейчас, я думаю, мы должны поддерживать друг друга. Он поддерживает нас, нашу независимость и суверенитет. Вы слышали, что Россия сказала, что они будут ограничивать туризм из России в Турцию. Ну, это их личное дело. А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать и показать, что мы поддерживаем Турцию», – заявил он в видеокомментарии по итогам заседания СНБО Украины в четверг.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
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