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На Украине испугались последствий запуска «Северного потока – 2»
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После запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной, рассказал украинский экономист Олег Пендзин.
Экономист напомнил, что мощность украинской ГТС составляет около 150-170 млрд кубометров газа в год, при этом обычно прокачивалось примерно 120 млрд. «А когда достроили «Северный поток» и другие мелкие «потоки» (имеется в виду, очевидно, «Турецкий поток» – прим.ВЗГЛЯД), то уже по результатам 2020 года Украина прокачивала 70-80 млрд кубометров газа, то есть меньше обычного», – передает РИА «Новости» слова эксперта.
Пендзин добавил, что, по приблизительным оценкам, прокачка газа в объеме менее 40 млрд кубометров в год является убыточной для ГТС. «Та цифра, которая может сохраняться как транзит в украинской ГТС после запуска «Северного потока – 2» в полном объеме, и все, что останется Украине после того, как Россия раскинула по разным газопроводам свои объемы, – около 35 млрд кубометров, а это ниже точки убыточности. Поэтому Украина крайне заинтересована в том, чтобы россияне «Северный поток – 2» не запустили», – добавил экономист.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество.
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
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В Киеве напомнили «психующей» Москве о «непобедимых» украинских ракетах
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Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что противодействия находящимся на вооружении Киева ракетам «Нептун» якобы не существует, и из-за этого якобы «Россия уже психует».
По словам Жданова, противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, противодействия которому на сегодняшний день якобы нет. Он также отметил, что этой «уникальной вещью» даже заинтересовались США, пишет «Царьград».
«Ракета летит над водой на высоте 3–300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость», – цитирует его украинское издание «Главред».
По словам Жданова, испытания показали, что точность попадания этой ракеты довольно высока, до нескольких метров. Кроме того, уверен он, поступление «Нептунов» в ВМС Украины уже заставило «психовать» Россию. По словам Жданова, если командование решит расставить эти ракеты вдоль побережья, Россия побоится предпринимать наступательные действия, о которых, к слову, безосновательно заявляют седьмой год в Киеве.
Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун». Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы.
Крылатая ракета Р-360 весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска – до 280 км, скорость – около 900 км в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Депутат Бундестага: У Германии есть моральный долг перед Россией, а не перед Украиной
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Заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии, прокомментировал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт призыв посла Андрея Мельника к Берлину сделать все для «возвращения» Крыма Украине, поскольку немцы его дважды оккупировали.
«Мне трудно даже комментировать это заявление Мельника, настолько оно вне нормальной логики и отдает маразмом. Я сначала, было, подумал, что это какой-то фейк», – признался депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в среду заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». Во время Второй мировой войны у полуострова была особенно трагичная судьба, о чем в нынешнем немецком обществе не принято вспоминать, передает РИА «Новости».
«Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие», – пишет Мельник в статье для Berliner Zeitung. Отметим, что в обоих случаях оккупации полуострова немецкими войсками – в 1918 году и в 1941-1944 годах, Крым не имел отношения к какому-либо украинскому государственному образованию.
«Заявление Мельника недостойно не только посла и политика, но и любого человека. Ну как можно связать две этих вещи в таком контексте?» – подчеркнул депутат Гердт. Он предположил, что такие заявления делаются послом только для того, чтобы «как-то отрабатывать свой пост», а также продемонстрировать новой администрации США, что Украина, «несмотря на то, что она поделилась с Трампом информацией о сыне Джо Байдена, все-таки любит нового президента Соединенных Штатов». «Каждый выпрыгивает из рубашки, чтобы показать какой он крутой и еще больше разругаться с Россией», – комментирует собеседник.
Депутат считает, что правительство Германии никак не будет реагировать на подобные высказывания «и только ухмыльнется». Он также напомнил, что ФРГ ежегодно направляет Украине 1,8 млрд евро «на поддержку демократических реформ».
«Я полагаю, что у Германии есть моральный долг перед Россией, которая во времена СССР дала добро на объединение ГДР и ФРГ безо всяких условий, несмотря на скептическое отношение Великобритании и США, – продолжает Гердт. – Почему бы Германии не вернуть этот долг, приложив все усилия для мирного воссоединения всех, кто говорит, пишет по-русски и считает себя русским? Я считаю, что это закономерная постановка вопроса и он гораздо более обоснован, чем этот маразм посла Украины Мельника».
«С какого это времени Россия вдруг стала врагом для Германии, а те, кто противодействовал объединению нашей страны, теперь считаются ее друзьями? – задается вопросом германский депутат. – Были ли они вообще когда-нибудь нашими друзьями? Они говорят теперь: «Вы «Северный поток» закройте и нам плевать, чем вы будете отапливать свои школы».
«Украина населена единым с Россией славянским народом и они всегда жили в мире и братстве. Сегодняшней войны в Донбассе и противостояния ее России просто не было бы, если бы Европа не повела себя так, как она повела себя с Украиной, когда еще в 2013 году гнула через колено тогдашнего президента Януковича и в итоге догнула до майдана, а потом и узаконила госпереворот», – рассуждает собеседник.
«Я пытаюсь здесь объяснить, откуда этот процесс пошел: вы же знали, что там единая граница, таможенные соглашения – зачем вы раскалывали Украину и Россию? Теперь логично было содействовать движению в обратную сторону. Давайте способствовать объединению двух народов и прекращению кровопролития. Это стало бы только маленькой частью возврата морального долга Германии в благодарность за объединение двух своих половин», – заключил Гердт.
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Российские ракетчики оценили украинский «Нептун»
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«Ракета «Нептун» – изобретение еще советских времен. Возможно, на Украине задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев. Так он прокомментировал заявление украинского военного эксперта о том, что Россия бессильна против «Нептунов».
Российские корабли второго и третьего поколения сегодня имеют новейшие ракетные и пушечные средства вооружения, радиолокационные станции и системы навигации, отметил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. «Кроме того, мы постоянно работаем над их усовершенствованием. Это значит, что ракета «Нептун» для России – это несложная цель, которую мы можем своевременно обнаружить и уничтожить», – констатировал эксперт.
Ранее бывший сотрудник оперативного отдела Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник запаса Олег Жданов заявил, что противодействия находящимся на вооружении Киева ракетам «Нептун» якобы не существует, и из-за этого якобы «Россия уже психует».
По словам Жданова, противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, противодействия которому на сегодняшний день якобы нет. Он также отметил, что этой «уникальной вещью» даже заинтересовались США. «Ракета летит над водой на высоте 3-300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость», – цитировало Жданова украинское издание «Главред».
«Ракета «Нептун» – не новая разработка украинских специалистов, а старое изобретение еще советских времен. Это оружие достаточно известное, никаких секретов для России в нем нет. Возможно, на Украине эту ракету усовершенствовали, задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы», – отметил Хатылев.
Как, в свою очередь пояснил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Айтеч Бижев, бывший зам главкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ, «Нептун» – это модернизированная противокорабельная многофункциональная советская ракета К-35, которой вооружали самолеты Ту-22, корабли и береговые ракетные комплексы «Бал».
«В советское время это действительно была передовая разработка, предназначенная для уничтожения авианосцев и корабельных группировок, – сказал Бижев. – Система заключала ноу-хау: ракета могла выходить на атаку сверху, но у самой воды становилась горизонтально, атакую корабль на высоте 30-50 метров над уровнем воды, что затрудняло ее обнаружение и уничтожение. Понятно, что украинцы усовершенствовали ее, возможно увеличили дальность полета с прежних 300 километров, но кардинально изменить тактико-технические характеристики, в частности, скорость они не в состоянии».
«Изделие разработано киевским КБ «Луч». Вся информация по нему приходит только с украинской стороны, но доверия этому источнику информации нет, – сказал военный эксперт, сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев. – Изделие создано не на ровном месте. Задел существует еще с советского времени, аналоги ракеты разрабатываются и в Китае и в Индии и в Пакистане. Это не говорит о каком то сумасшедшем уровне высоких технологий. Ракета дозвуковая, летит на небольшой высоте, что уже давно не новость. Заявленная дальность в 300 километров, но непонятно на какой высоте достигается».
По оценке Бижева, испытания ракеты Украина может проводить только на Черном море – полигонов у нее нет – и как только такие испытания пройдут средства разведки Черноморского флота, получат и проанализируют все характеристики «Нептуна».
Ожидаете ли вы начало новой полномасштабной войны на юго-востоке Украины в этом году?
Теоретически, ракету можно использовать и для защиты и для нападения, например на черноморский сухогруз, в свою очередь указал Денисенцев. «Можно попытаться атаковать и российские военные корабли, но нужно думать о последствиях и вероятностях успеха этой акции», – добавил эксперт АСТ.
Но, отметил Денисенцев, одно дело – создать один экземпляр вооружения, другое – развернуть большую серию. Есть большие сомнения в возможностях Украины наладить производство «Нептунов», отметил военный эксперт. «Существует значительная проблема с носителями данных ракет, – указал Денисенцев. – Изначально предполагалось и береговое, и морское базирование. Осталось только береговое. Производственные возможности для выпуска носителей ограничены». Также есть сомнения в том, что «Нептун» будет востребован на внешнем рынке, заметил эксперт. «У американцев есть противокорабельная ракета Harpoon, и в целом, предложений в этой нише вооружений достаточно», – напомнил Денисенцев.
Что касается противодействия «Нептунам», то не стоит также забывать об эффективности средств радиоэлектронной борьбы, в свою очередь отметил Хатылев. «У России есть возможность создавать помехи ракетам противника, что значительно повышает результативность ведения боевых действий. Однако самое главное не то, насколько эксклюзивная и модернизированная техника на вооружении у страны, а то, кто ей управляет. В России и боевые расчеты, и командование, их уровень подготовки и способность выполнять задачи в сложной обстановке находятся на высочайшем уровне», – подчеркнул он.
«На Украине же часто забывают об этом важном факторе. Каким бы современным не было оружие, если один из командиров побежит, всей системе конец. Мы уже молчим о том, что такое вооружение нужно поставить на серийное производство, а этот процесс занимает годы, а не пару месяцев. Для этого нужен высокий уровень кооперации на всех стадиях, который на Украине оказался просто уничтожен», – заключил Хатылев.
Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретных» вооружений. Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы.
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Названы сроки укладки «Северного потока – 2» в водах Дании
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» присоединится к строительству «Северного потока – 2» в исключительной экономической зоне Дании в конце марта и продолжит работы до конца сентября, сообщили в Датском энергетическом агентстве (DEA).
«Планируется, что укладка труб возобновится в конце марта и продлится в период до конца третьего квартала 2021 года», – сообщил регулятор на вопрос о графике строительства первой ветки, передает РИА «Новости».
Ранее в DEA поясняли, что «Академик Черский» в марте должен приступить к прокладке первой ветки «Северного потока – 2» (Line A). В то время как «Фортуна» сейчас строит вторую ветку газопровода (Line B).
Тем временем глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс пригрозил санкциями участникам строительства газопровода. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций против участников проекта «Северный поток – 2», в том числе в отношении компании Nord Stream 2 AG.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию.
Москва выразила протест временному поверенному в делах Украины
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Министерство иностранных дел России выразило решительный протест временному поверенному в делах Украины в России Василию Покотило в связи с провокацией в Киеве против российских дипломатов.
«17 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов посольства России на Украине», – говорится в сообщении на сайте министерства.
Отмечается, что российская сторона рассматривает провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которых содержится обязательство принимающей стороны о предотвращении всякого нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства.
В МИД России потребовали от украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования и привлечь виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных провокаций.
«Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом», – заключили в ведомстве.
16 марта рядом со зданием посольства и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и комментариями оскорбительного характера. Кроме того, были повреждены четыре служебных автомобиля российской дипмиссии, находившихся на стоянках в городе.
Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина должна быть готова к разрыву дипломатических отношений с Россией.
Иран назвал виновных в крушении украинского Boeing под Тегераном
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Иранские силы противовоздушной обороны ошибочно приняли за вражескую цель сбитый в 2020 году под Тегераном украинский лайнер, сообщается в отчете Организации гражданской авиации Ирана по расследованию инцидента.
«Самолет был ошибочно принят за вражескую цель подразделением противовоздушной обороны, были запущены две ракеты», – говорится в отчете, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию документа иранским агентством Tasnim.
Согласно отчету, причиной ошибки не могли быть техническое состояние самолета, траектория и высота полета. В документе также изложены несколько рекомендаций для предотвращения подобных происшествий в дальнейшем.
Напомним, Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. 21 января 2020 года Иран признали, что в самолет попали сразу две ракеты.
Литва предложила заморозить «Северный поток – 2»
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Строительство газопровода «Северный поток – 2» необходимо заморозить и использовать вопрос реализации проекта в качестве рычага давления на Россию, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Северный поток – 2» – досадный проект», – заявил Ландсбергис в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает РИА «Новости».
По его мнению, трубопровод наносит ущерб Европе и ее единству. «Я понимаю, что это сложный вопрос в Германии. Но мы должны о нем говорить», – заявил глава МИД Литвы.
Он предложил наложить мораторий на проект и заморозить его, «это может быть сильным рычагом против России».
Ранее глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс пригрозил санкциями участникам строительства газопровода. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций против участников проекта «Северный поток – 2», в том числе в отношении компании Nord Stream 2 AG.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию.
Украина назвала «возвращение» Крыма «моральной обязанностью» Германии
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Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов».
По его мнению, именно на Германии лежит «моральная обязанность» сыграть решающую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов. Посол отметил, что полуостров в этой ситуации имел особенно трагичную судьбу, о чем в нынешнем немецком обществе не принято вспоминать, передает РИА «Новости».
«Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие», – пишет Мельник в статье для Berliner Zeitung.
Поэтому, считает дипломат, Германия, учитывая ее «колониальное прошлое в Крыму» и миллионы украинских жертв фашистского террора, должна использовать все политические и экономические инструменты для «возвращения» полуострова в состав Украины.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Киев заявлял о планах обсудить вопрос «возвращения» полуострова на саммите «Крымской платформы», запланированном на 23 августа.
В ДНР заявили о резком ухудшении ситуации в Донбассе
За последние сутки на линии соприкосновения в Донбассе резко ухудшилась ситуация, сообщило управление Народной милиции Донецкой народной республики.
«За сутки с 16 на 17 марта обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».
По его словам, за минувшие сутки украинские военные провели 21 обстрел территории ДНР.
«Наибольшая огневая активность украинских боевиков отмечена на Мариупольском направлении (на юге ДНР – прим. ВЗГЛЯД)... Примечателен тот факт, что морпехи значительно увеличили обстрелы территории ДНР сразу же, после прибытия в расположение бригады комиссии командования военно-морских сил Украины в количестве 15 человек», – сказал он.
Представитель ведомства указал, что украинские военные усилили группировку войск в контролируемых Киевом населенных пунктах в Донбассе. «Выявлено размещение 42 единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – сообщил он.
По его словам, технику зафиксировали в восьми населенных пунктах, в числе вооружений – БМП-1, зенитно-ракетные комплексы «Оса-10», РСЗО БМ-21 «Град» и танки Т-65.
Также об обострении ситуации в Донбассе сообщали накануне, 16 марта. Представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров отмечал, что участились обстрелы территории Донбасса минометным оружием различных калибров.
В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.
Грызлов: Киев пытается создать предлог для военной авантюры в Донбассе
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Украина подтягивает к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и средства, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов, отметив, что Киев пытается создать предлог для военной авантюры.
«Вооруженные силы Украины подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства, нарушая все прежние обязательства по разведению [сил]. Киевские обстрелы территорий Донбасса происходят ежедневно», – сказал он по итогам очередного заседания группы, передает ТАСС.
Также, как отметил Грызлов, «очевиден выход Украины из мер по усилению режима прекращения огня». «Киев обстреливает жилые районы, гражданскую инфраструктуру. При этом циничный расчет при обстрелах строится на том, чтобы вызвать ответный огонь по украинским войскам и создать таким образом предлог для военной авантюры», – добавил он.
Ранее в ДНР заявили, что за последние сутки на линии соприкосновения в Донбассе резко ухудшилась ситуация.
Также об обострении ситуации в Донбассе сообщали накануне, 16 марта. Представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров отмечал, что участились обстрелы территории Донбасса минометным оружием различных калибров.
В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.
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МИД отреагировал на призыв Украины к Германии помочь «вернуть» Крым
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала статью украинского посла в Германии Андрея Мельника с призывами к Берлину «приложить усилия для «возвращения» Крыма Украине».
«Раз посол Украины воззвал к «моральной ответственности» Берлина, то не должен был оставлять свою мысль, как всегда, недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.
По ее словам, если «говорить о современной моральной ответственности Берлина перед Киевом, то лучше было бы отнести ее к поддержке антиконституционного переворота на Украине, невыполнению украинским руководством своих обязательств по Минским договоренностям, нарушению свободы слова и ущемлению прав коренных народов». «Поскольку Берлин сносит подобные и далеко не первые исторические аллюзии посла Украины, так значит их можно развивать и нам? Услышали. Будем», – добавила дипломат.
В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя в ходе дискуссии со своим немецким коллегой Кристофом Хойсгеном выразил сомнение, что Германии удастся «вернуть» Украине Крым, передает РИА «Новости». «Я прочитал в новостях, что украинский посол в Германии сказал, что это долг Германии – вернуть Крым на Украину. Думаю, вам следует серьезно это рассмотреть. Я хотел бы знать, что он имел в виду и каких действий он требовал от вас, чтобы добиться этого. Я сомневаюсь, что они будут успешными, но это говорящий пример», – сказал Небензя в ходе неформального заседания СБ ООН по Крыму. «Прочитайте также аргументацию, которую он привел», – добавил постпред.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Украине «вернуть» Крым. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации
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Специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала всех участников конфликта в Донбассе воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности.
«Хочу подчеркнуть, что всем участникам конфликта необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности», – приводит ТАСС заявление спецпредставителя председателя ОБСЕ на Украине после встречи Контактной группы (КГ) в формате видеоконференции.
«Согласно оценкам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, приверженность режиму прекращения огня в зоне конфликта и дополнительным мерам по его усилению в целом сохраняется. Число нарушений режима прекращения огня продолжает оставаться значительно ниже среднего уровня в 2020 году до вступления в силу дополнительных мер», – цитирует Грау пресс-служба представительства ОБСЕ на Украине.
Однако, по мнению спецпредставителя, «с ноября 2020 года наблюдается постепенный рост числа нарушений режима тишины, что, к сожалению, негативно влияет на население в зоне конфликта». Кроме того, считает Грау, в информационном пространстве в последнее время участились сообщения, содержащие взаимные обвинения касательно готовности сторон к силовому решению конфликта. «Все это, несомненно, отрицательно сказывается на деятельности ТКГ (трехсторонней Контактной группы) и ее рабочих подгрупп», – отметила спецпредставитель.
Накануне полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина стягивает к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе новые силы, пытаясь создать предлог для военной авантюры. Во вторник и в среду в ДНР заявляли о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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В Госдуме назвали верхом цинизма требование Киева к Берлину обеспечить «возвращение» Крыма
Попытки Киева упрекнуть Берлин в фашистском прошлом для того, чтобы Германия повлияла на возвращение Крыма Украине, превзошли самые циничные ожидания, заявила член думского комитета по международным делам Елена Панина.
«Заявления украинских властей часто отличались повышенной долей цинизма, однако попытки попрекать Германию фашистским прошлым с целью возврата контроля над Крымом превосходят все, что было сказано по этому поводу прежде», – заявила Панина РИА «Новости».
Она отметила, что на Украине с 2014 года проводится реабилитация фашизма.
«Пособники рейха из УПА* (Украинской повстанческой армии*, запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) объявлены героями, в ВСУ введено фашистское приветствие «Слава Украине – героям слава». В ООН Украина регулярно голосует против резолюций, осуждающих восхваление нацизма. Откровенные неонацисты из бандформирования «Азов» и его клона «Национальный корпус» находятся под личным контролем министра внутренних дел Украины, выполняют его приказы», – пояснила депутат.
По ее мнению, людям, у которых осталась историческая память, нужно защищаться от такого режима, опирающегося на ультраправых экстремистов, и дать им отпор. «Именно это и сделали жители Крыма семь лет назад», – сказала Панина.
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в среду заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов».
Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Путину собрались представить «газовый маневр»
Президиум госсовета разработал проект «газового маневра» для финансирования газификации в российских регионах, сообщают СМИ.
Правительство России продолжает искать средства, для того чтобы оплатить программу социальной газификации в российских регионах до 2030 года, пишет газета «Ведомости».
Одним из вариантов финансирования, дефицит которого в феврале вице-премьер Александр Новак оценивал как минимум в 500-600 млрд рублей, является так называемый газовый маневр, следует из доклада президиума госсовета по вопросу газификации в регионах.
По словам источника, знакомого с подробностями подготовки президиума, до 15 марта текст доклада должен был уйти в администрацию президента.
Суть маневра заключается в том, что часть затрат на газификацию домовладений граждан, которая для населения должна стать бесплатной (то есть не будут, как на данный момент, взиматься средства за доведение трубы до участка), переложат на крупных потребителей газа – предприятия, объекты энергетики, организации и другие юрлица.
Напомним, в январе президент Владимир Путин на онлайн-встрече с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером попросил рассказать об итогах работы за год, прохождении зимнего максимума и планах по газификации России.
Украина решила продать с аукциона до 25 тюрем
Украина рассчитывает продать 22-25 тюрем, два лота будут выставлены на продажу до конца марта, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.
«Где-то 22-25 [тюрем] мы в конце концов и продадим. За какое время – это зависит от нормативного регулирования», – сообщил Малюська в интервью агентству «Украинские новости».
По словам министра, продажа начнется уже в марте, планируется до конца месяца выставить на продажу два лота. «Это Одесса и Львов. И еще в течение года как минимум несколько также запустим в продажу», – отметил он.
Глава минюста уточнил, что распределения средств от продажи планируется по следующей схеме: «30% выручки от продажи мы перечисляем в бюджет, 70% – оставляем себе».
Также он напомнил, что на Украине планируется продажа СИЗО, часть Лукьяновского СИЗО в Киеве намерены переделать в отель. По словам Малюськи, людей из самого старого и крупного корпуса изолятора перевезут в другое СИЗО в Киевской области, а часть камер сделают платными с улучшенными условиями.
Ранее Малюська сообщил, что первый в стране аукцион по продаже тюрьмы не состоялся. Торги даже не начались, поскольку не было подано ни одной заявки – покупателей не устроила высокая цена объекта.