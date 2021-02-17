Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2»

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17 февраля, среда | Последнее обновление — 13:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Лозунг «Россия для русских» вредит русским и России
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Сама природа и физика в частности как бы говорят нам, что зеленые любители бюджетиков – идиоты. Но никому от этого не легче. Они продолжат бубнить про потепление, даже если на дворе будут громоздиться айсберги. Это люди без стыда и совести.
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Команда президента Зеленского пошла в широкое наступление против внутренней оппозиции. Закрытием телеканалов дело не ограничится. Бить будут не по картинке на экране, а по лицу. Поставлена задача подорвать экономическую базу оппозиции.
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Формальным победителем выборов в Каталонии стала выступающая за федерализацию Соцпартия – подразделение испанской партии власти. Такое случилось впервые в постфранкистской истории страны. Это серьёзный удар по позициям сепаратистов.
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В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2»
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Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Госдумы, передает ТАСС.
«Почему так все крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине», – считает глава государства.
Ранее западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода, в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций.
При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект.
До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2».
В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Шарий назвал Зеленского сволочью
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Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него о госизмене, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью.
Шарий на своем канале в YouTube сообщил, что 16 февраля в Днепре был арестован его однофамилец Виктор Шарий, который ранее подавал иск на Партию Шария, но отозвал его. Блогер напомнил, что ранее Виктор Шарий заявлял о шантаже со стороны СБУ и «Нацкорпуса», которые вынудили его подать иск против партии.
«СБУ попытались съехать на то, что сегодня в Днепре было задержание группы воров. И даже попытались это распространить в стиле «Шарий врет». Но теперь устали брехать и признались, что сегодня ими задержан Виктор Шарий. Задержан за то, что... у него фамилия Шарий и «на него зарегистрирована партия». Идиоты вы ничтожные, на него не зарегистрирована партия. Хватит позориться, отпустите человека», – написал Шарий в Facebook.
Он назвал происходящее тотальным беспределом со стороны «фашистского государства».
«Я думаю, что когда-нибудь Служба безопасности Украины будет просто признана преступной организацией, а те, кто в ней состоял, получат волчий билет для устройства на работу. (…) Потому что после всех преступлений, что они совершили и сейчас совершают по указанию этого карлика, который обещал посадить совсем других людей. Но он нашел самого главного изменщика родине, который распродал всю Украину, сдал Крым, вывел с Украины миллиарды», – сыронизировал Шарий.
«Сволочь ты, Зеленский, сволочь. Ничего, люди все больше и больше видят, кто ты на самом деле», – заключил блогер.
Как сообщал «Коммерсант», лидера Партии Шария, блогера Анатолия Шария обвинили в госзимене и разжигании национальной вражды. По версии Службы безопасности Украины (СБУ), он якобы способствовал российским структурам в проведении «информационных операций», в частности занимался дискредитацией политики государства через СМИ.
«Служба безопасности Украины предъявила обвинение в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», – говорится в сообщении СБУ.
Расследование ведется по двум уголовным статьям: госизмена (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161 УК Украины). Доказательства основаны на интервью и выступлениях Анатолия Шария, в которых, по версии СБУ, содержатся «факты его подрывной деятельности против Украины».
По данным СБУ, Шарий покинул Украину 24 января 2012 года и больше не возвращался. В 2013 году Литва сообщила, что ему предоставлено политическое убежище и вид на жительство на территории ЕС. Партия Шария в октябре 2020 года приняла участие в местных выборах. В Харькове, Одессе, Мариуполе и других городах смогли избраться их депутаты. В некоторых регионах партия набрала от 5% до 9%.
США назвали Россию угрозой для всех стран НАТО
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Представители США намерены обсудить тему России на видеоконференции министров обороны НАТО, заявил Пентагон.
Высокопоставленный представитель ведомства пояснил, что «первая сессия встречи министров обороны будет сфокусирована на альянсе, на прочности сдерживания и обороны». «Я думаю, что это неразрывно связано с тем, как мы воспринимаем Россию, конечно же», – приводит его слова ТАСС.
Как заявили в Пентагоне, «вполне очевидно, что Россия является угрозой для всех союзников по НАТО», используя «военную силу для достижения своих целей». Представитель Пентагона заявил, что США не раз наблюдали, «как Россия пытается подорвать безопасность и стабильность», но фактически уклонился от ответа на вопрос о том, как конкретно Москва, с его точки зрения, угрожает Вашингтону.
При этом США хотят сотрудничать с Россией в областях, представляющих взаимный интерес. «Мы будет работать с Россией для продвижения наших собственных интересов, привлекая их в то же время к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия», – сказал он.
США также рассчитывают на то, что тема Китая будет обсуждаться на видеоконференции министров обороны НАТО, в которой примет участие глава Пентагона Ллойд Остин, и альянс внесет политику в отношении этой страны в список своих приоритетов. В Пентагоне заявили, что «у Пекина взгляд на глобальную среду безопасности отличается от того, который НАТО по сути продвигала последние 72 года».
Напомним, генсек организации Йенс Столтенберг сообщил, что на видеоконференции министров обороны стран НАТО 17–18 февраля начнется подготовка новой стратегической концепции альянса.
В США предложили считать выход из ДОН недействительным
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Решение администрации Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу было нарушением американского закона, заявил экс-дипломат США Говард Стоффер.
Как пояснил Стоффер, в принятом оборонном бюджете США на 2020 год указывалось, что Белый дом должен за 120 дней проинформировать Конгресс о намерении выйти из договора, но не сделал этого. Стоффер сказал, что новый президент США Джо Байден мог бы рассматривать выход из ДОН «как недействительный, незаконный, неподходящий». «Почему бы нам не счесть, что Договор по открытому небу по-прежнему действителен для наблюдений США? Тогда можно надеяться, что Россия и другие стороны примут тот факт, что США вернулись в договор», – приводит слова Стоффера РИА «Новости».
Стоффер также заявил, что продление договора СНВ-3 между Россией и США и последующие переговоры дают сторонам возможность сократить свои стратегические арсеналы еще на треть. Он предложил «продолжать попытки найти путь к тому, чтобы сделать (договор) более всеобъемлющим в будущем». По его мнению, «процедуры верификации, скорее всего, не придется так уж сильно менять, но они будут необходимы для последующих шагов».
Бывший дипломат заявил, что стороны уже неформально обсуждали это. Стоффер полагает, что «дальнейшие шаги, которые нужно будет обсудить, будут включать противоракеты наступательного плана». Также он обратил внимание, что СНВ-3 не ограничивает нестратегическое ядерное оружие, поэтому следует изучить подход к данной области. Он заявил, что «гиперзвуковые вооружения нужно включить» в договоры, ведь «это оружие только и делает, что сокращает время предупреждения».
Стоффер раскритиковал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности: «Есть обвинения со стороны США, что Россия нарушала договор… но должен быть способ запретить эти вооружения и вернуть договор к исполнению».
Стоффер в 1980–2005 годах работал на различных должностях в Госдепе, затем на протяжении семи лет занимал старшие посты в структуре Совета Безопасности ООН.
15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
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Лавров упрекнул США за подозрительность к «Спутнику V»
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Глава МИД Сергей Лавров, комментируя призывы представителей новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», заявил, что Россия никогда не «дружила» с другими странами против кого-то.
«Кстати, недавно представители уже новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», поскольку, дескать, опять же это геополитический замысел Кремля, и надо быть осторожнее, не попасть в зависимость от РФ. Ну что сказать… Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами, и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления – ну печально», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с тоголезским министром иностранных дел, передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что Россия никогда ни с кем не дружила «против кого бы то ни было». «Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и ее зарубежных партнеров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся», – добавил глава МИД.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене.
На прошлой неделе Казахстан одобрил применение российской вакцины, став 27-й страной, в которой разрешен препарат. По данным РФПИ, «Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее «Спутник V» одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах.
В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР.
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Депутаты Рады отметили День независимости Кубани
Ряд депутатов Верховной рады, члены межфракционного объединения «За Кубань», отметили «день независимости Кубани». В связи с этой датой, они надели тематические футболки с надписью «Kuban».
Член фракции «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко опубликовал в Facebook фотографию, на которой семеро депутатов стоят в зале Рады в белых футболках с надписью «Kuban», при этом в слове буквы UA выделены желтым и голубым цветами, повторяя расцветку украинского флага.
«Сегодня отмечаем день независимости Кубани. 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики», – написал депутат.
По его словам, Кубань якобы как государство было создано украинцами. «Нам важно помнить об этой дате, ведь Кубань – это еще одно государство, которое создали украинцы», – написал депутат. Он добавил, что считает, что Кубань в будущем станет «островом свободы».
Друзі, сьогодні відзначаємо День незалежності Кубані!
16 лютого 1918 року було проголошено незалежність Кубанської...Опубликовано Олексій Гончаренко Вторник, 16 февраля 2021 г.
Ранее Гончаренко обосновал украинские претензии на Кубань тем, что в гимне Украины есть строчка «от Сяна до Дона».
В 2019 году в Раде создали межфракционное объединение «Кубань», члены которого собираются заниматься возвращением в социальное поле «украинских этнических территорий и этнических украинцев». Газета ВЗГЛЯД писала об этих фантастических идеях Киева.
Россия увеличила вложения в госдолг США
В декабре Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги, сообщил минфин США.
Российские вложения в госдолг США в декабре составляли 6,011 млрд долларов. Из них 1,2 млрд долларов приходились на долгосрочные бумаги, 4,8 млрд долларов – на краткосрочные, передает РИА «Новости».
Напомним, в ноябре Россия сократила объем вложений с октябрьских 6,1 млрд долларов до 4,9 млрд долларов. Таким образом, в декабре показатель почти вернулся к октябрьскому уровню. Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году. Прежде Россия была в числе 16 крупнейших держателей госдолга США. Пик пришелся на 2010 год – тогда Россия одолжила американцам более 175 млрд долларов.
Путин назвал неприемлемой модель приватизации 1990-х годов
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Модель приватизации 1990-х годов неприемлема, поскольку нельзя распродавать за копейки то, что стоит миллионы, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.
«Приватизация сама по себе, как ранняя приватизация, особенно так, как это делалось в 1990-е годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики и улучшать ее структуру», – передает слова главы государства ТАСС.
Приватизацию, по словам Путина, следует проводить «в условиях определенной конъюнктуры, чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может быть, и миллиарды».
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, предложил остановить приватизацию муниципальных и федеральных государственных унитарных предприятий. «В этой связи у нас нарастают угрозы, о которых мы с вами говорили, обсуждали – безработица, приватизация. Я бы на вашем месте остановил попытки приватизировать МУПы и ФГУПы», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Зюганова, КПРФ будет максимально поддерживать стратегические инициативы Путина по защите суверенитета. «У нас есть время ответить на вызовы», – заявил он.
Названы фатальные последствия для Германии в случае отказа от «Северного потока – 2»
Германии в случае отказа от «Северного потока – 2» придется отказаться от множества рабочих мест, завышать цены на газ и электроэнергию, что может стать для нее фатальным, заявил глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес.
«Для Германии как промышленного региона было бы фатальным искусственное сокращение дешевого трубопроводного газа до того, как появятся альтернативы. Следствием этого будет завышение цен на газ и электроэнергию для потребителей и потеря рабочих мест», – заявил Гермес в своей статье для издания Handelsblatt, передает РИА «Новости».
Он добавил, что ослабление немецкой экономики также ударит по Евросоюзу, так как Германия платит налоги на пакеты помощи от последствий коронавируса.
Гермес добавил, что даже если отказ от угля и ядерной энергетики в Германии не повысит потребление газа, добыча этого топлива в Нидерландах, которая прекратится в 2022 году, «должна быть компенсирована». Дорогой американский СПГ может привести к негативным последствиям для экологии из-за способа производства, маршрута и доставки.
«В пользу «Северного потока – 2» говорит как раз экологический аспект: этот современный трубопровод лучше защищен от утечек газа, чем старые трубопроводы. А благодаря современной стали «Северный поток – 2» может быть даже заполнен до 70% водородом», – отметил он.
Существующие погодные условия снижают уровень заполнения газовых хранилищ в Германии, что говорит о важности надежного газоснабжения, подчеркнул Гермес. «В частности, на рынке отопления все большую роль играет газ. «Северный поток – 2» – это самый прямой путь к месторождениям в Северной Сибири и, следовательно, важный компонент в обеспечении газоснабжения Германии и Европы», – полагает политик.
На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Зеленского попросили вернуть Бандере звание Героя Украины
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Львовский областной совет призвал президента Украины Владимира Зеленского предоставить лидеру украинских националистов Степану Бандере звание Героя Украины.
Депутаты призвали главу государства и парламент страны изменить закон «О государственных наградах Украины» в части «возможности присвоения статуса «Герой Украины» лицам, не имеющим или не имевшим гражданства Украины». По мнению депутатов, действия Бандеры «символизируют целую эпоху борьбы Украины за свое независимое соборное государство», передает РИА «Новости».
Указ о посмертном присвоении Бандере звания Героя Украины издал в 2010 году Виктор Ющенко, который тогда возглавлял страну. При президентстве Виктора Януковича Бандеру лишили звания. Указ признали противоправным, так как соответствующее звание присваивается только гражданам Украины, Бандера же умер в 1959 году, когда такой страны еще не было.
В декабре вернуть Бандере звание Героя Украины попросил Тернопольский областной совет. Отметим, что Зеленский уклоняется от ответа на вопрос о своем отношении к лидеру Организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России) Степану Бандере.
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Западные СМИ: Байден готов к переговорам о смягчении санкций против «Северного потока – 2»
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Администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2», в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций, сообщают СМИ.
В материалах британского издания The Financial Times и американского The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники говорится, что готовность к таким переговорам выразил новый госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Deutsche Welle.
В свою очередь, правительство Германии намерено заключить новое соглашение с Вашингтоном, чтобы завершить и ввести в эксплуатацию газопровод.
Британское издание пишет, что рассматриваются две возможные стратегии для осуществления этого плана: создать механизм, позволяющий прерывать поставки газа, чтобы не дать Москве использовать «Северный поток – 2» для давления на Украину, или не запускать уже достроенный газопровод до тех пор, пока российская сторона не согласится изменить в определенной степени свою политику.
О том, что администрация Байдена уже начала переговоры о будущем газопровода с Берлином, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного германского чиновника. Среди прочего, речь идет об угрозе санкций против компаний, участвующих в строительстве.
Отмечается, что политика нового американского лидера в отношении «Северного потока – 2» еще не сформулирована, однако он стремится улучшить связи с Берлином, пострадавшие в период правления Дональда Трампа.
При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект.
До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2».
В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
США обещали искать способы продвигать стратегическую стабильность с Россией
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Россия бросает «вызов» интересам США, но Вашингтон продолжит искать пути продвижения стратегической стабильности с Москвой, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Он заявил о ряде претензий к России, включая бездоказательно приписываемые Вашингтоном Москве «вмешательство в выборы» и кибератаки, а также ситуацию на Украине. Однако, заявил глава Госдепа, удалось «очень быстро продолжить договор» СНВ-3, «поскольку это в интересах» США. Он заверил, что американская сторона «будет искать другие способы продвигать стратегическую стабильность с Россией, даже несмотря на то», что действия Москвы «являются вызовом интересам и ценностям» США. Блинкен подчеркнул, что нужно «работать на обоих фронтах», передает РИА «Новости» со ссылкой на NPR.
Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года.
Путин отреагировал на закрытие телеканалов на Украине
На Украине три ведущие телекомпании «прихлопнули» одним росчерком пера, это является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова, заявил президент Владимир Путин.
«Что касается свободы слова, то для нас ясно все: здесь так называемые двойные стандарты настолько ясно проявились в последнее время, что нет никаких сомнений в том, как в отношении нас работают наши так называемые оппоненты», – цитирует ТАСС главу государства.
Он напомнил, что на Украине закрыли три ведущих телеканала. «Прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», – констатировал Путин.
По его словам, это использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей. Президент указал, что данный принцип касается и Украины.
Также Путин в качестве еще одного примера привел Латвию. «Взяли в один удар 16 наших средств массовой информации прихлопнули и тишина... Где же оценки правдоискателей наших западных по этому поводу и оценки того, что там происходит в Европе со свободой слова? Нет, никаких оценок нет. Вроде как так и надо, потому что это якобы борьба с пропагандой. А то, что они делают, – это не пропаганда», – отметил он.
В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.
Напомним, в Латвии запретили с 10 февраля ретрансляцию 16 российских телеканалов. 1 февраля кабельный оператор Латвии Tet прекратил ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала России в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».
В декабре сообщалось, что Россия рассмотрит возможность ответных действий на притеснение российских СМИ в Латвии.
США и Германия обсудили введение санкций по «Северному потоку – 2»
Американская администрация изучает возможность введения санкций по «Северному потоку – 2» и проводит переговоры с Германией по этому вопросу, пишут СМИ со ссылкой на источники в немецком правительстве.
Переговоры Вашингтона и Берлина включают в себя «угрозы санкций против компаний, вовлеченных в строительство «Северного потока – 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Во вторник у администрации США заканчивается срок, когда она должна огласить список компаний, с большой вероятностью попадающих под санкции. Также США могут отказаться от введения санкций.
Члены Совета нацбезопасности страны проводили встречу, на которой обсуждался газопровод, в том числе готовность Германии ввести мораторий на проект.
Ранее министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что не изменил позицию по проекту газопровода «Северный поток – 2», а постоянно ставить новые вопросы по проекту неверно.
На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Оригинал телеграммы Кеннана о планах США в отношении СССР передали библиотеке РВИО
Оригинал «Длинной телеграммы» посольства США в СССР, отправленной Джорджем Фростом Кеннаном в Вашингтон 22 февраля 1946 года, передан в фонд библиотеки Российского военно-исторического общества на открытии второй очереди библиотеки при штаб-квартире Российского военно-исторического общества (РВИО).
«Сегодня в библиотеку поступит новый ценный экземпляр – знаменитая телеграмма на тот момент советника американского посланника в СССР Джорджа Фроста Кеннана от 22 февраля 1946 года. Телеграмма была отправлена в государственный департамент с подробным описанием состояния и, главное, перспектив и планов относительно политики США в отношении поствоенного Советского Союза в условиях окончания Второй Мировой войны», – рассказал помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский.
Документ передал библиотеке директор Музея техники, почетный член РВИО Вадим Задорожный. «Этот документ – артефакт, содержащий взгляды американского истеблишмента на то, что происходило в США, их отношение к СССР. С большим удовольствием хотел бы передать данный документ, который будет доступен как членам РВИО, так и нашим коллегам - военным историкам», – сказал он, передает ТАСС.
В телеграмме говорится о необходимости занять к советскому правительству жесткую политику. Копии телеграммы были направлены членам кабинета министров и высшим военачальникам, госдепартамент разослал текст во все посольства США.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кеннан за один заход фактически изложил некое видение и концепцию будущих отношений с СССР, которые потом получили свое развитие буквально через месяц в «Фултонской речи» Уинстона Черчилля. «Вместе эти два видения объединились и стали фундаментом, на котором уже было сформировано мировоззрение США по отношению к нашей стране», – пояснил он.
Песков добавил, что Кеннан был блестящим дипломатом, который по-своему искренне любил СССР и советский народ. «С этим можно спорить, но оно так и было. Чтобы любить народ, его нужно очень хорошо знать, а он его очень хорошо знал, он обладал уникальными для американца знаниями о России, блестяще говорил по-русски. Но во многом заблуждался», – рассказал Песков.
В Раде начали сбор подписей за импичмент Зеленского
Сбор подписей в поддержку импичмента президента Украины Владимира Зеленского начался среди депутатов Верховной рады, сообщил парламентарий от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
«Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского», – написал он в Telegram. При этом Кива назвал данный процесс «историческим моментом».
Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента главы государства Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины».
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» пытается таким образом спровоцировать кризис на Украине и расколоть общество.
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