Меркель призвала ПАСЕ оставаться в диалоге с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила о необходимости оставаться в диалоге с Россией, несмотря на конфликты.

«В целом, у нас очень много конфликтов с Россией, которые, к сожалению, осложняют наши отношения. Но я остаюсь тем человеком, который все время говорит: мы должны разговаривать друг с другом», – сказала Меркель, добавив, что «мы должны оставаться в диалоге».

Меркель также заявила о желании продолжить торговлю с Россией, в том числе в энергетической сфере. В частности, она указала, что в Европе есть противоречия по «Северному потоку 2», но газ по «Северному потоку – 1» не хуже, чем транзитный из Украины, передает РИА «Новости».

«Я знаю о противоречиях в связи с «Северным потоком – 2», знаю позицию многих стран-членов (ПАСЕ). Как ЕС мы нашли общую позицию путем изменения газовой директивы для разрешения для этого трубопровода. Во всяком случае хочу указать, что газ не «Северного потока – 2», который пока не прокачивается, а газ «Северного потока – 1» не хуже того, что идет транзитом через Украину или газ, который приходит из России через Турцию», – сказала Меркель.

Она добавила, что Германия «приняла решение о строительстве «Северного потока – 2», это политическая борьба, которые многие видят иначе».

Ранее в Бундестаге заявили о недоверии аргументам США и Украины по «Северному потоку – 2». Так, депутат Бундестага Вальдемар Гердт, комментируя газете ВЗГЛЯД заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что отказ от строительства «Северного потока – 2» может привести к эскалации на Украине, заявил, что «реализация «Северного потока – 2» позволит избежать конфликта между Россией и Украиной, а не наоборот, как утверждают в Киеве и Вашингтоне».