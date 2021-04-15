В Бундестаге заявили о недоверии аргументам США и Украины по «Северному потоку – 2»

«Я согласен с Маасом в том, что реализация «Северного потока – 2» позволит избежать конфликта между Россией и Украиной, а не наоборот, как утверждают в Киеве и Вашингтоне», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт, комментируя заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что отказ от строительства «Северного потока-2» может привести к эскалации на Украине.

«Маас выразил мнение, которое базируется на прагматических постулатах, а не на идеологических. «Северный поток – 2» ни в коем случае не ограничивает поступление газа через Украину. Наши американские квази-партнеры думают, что «Северный поток – 2» – это труба трехметровой толщины, на которой сидит медведь, и он зальет нас газом. Но даже если «Северный поток – 2» будет работать на полную мощность – он не обеспечит в полной мере нашу энергетическую безопасность», – считает депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

По его словам, Германия заинтересована в мощностях как «Северного потока – 2», так и в мощностях украинской газотранспортной системы, «но в США этого не хотят понимать».

«Вашингтон и Киев опасаются потери транзита через территорию Украины из-за того, что это нивелирует ее значимость в вопросе доставки российского газа в Европу, и вынудит ее соглашаться на общерыночные условия, где нельзя будет пробивать свои интересы путем шантажа», – пояснил депутат.

«Таким образом США выступают против «Северного потока – 2», во-первых, потому что проект помешает им усиливать напряженность между Россией и Европой; а во-вторых, зачистить европейский рынок от конкурентов и сбывать свой дорогой газ», – добавил собеседник.

«Единственные, кому нужен больше всего «Северный поток – 2» – это ЕС в целом и Германия в частности. Потому я очень рад тому, что правительство ФРГ настаивает на реализации этого проекта, ведь он является символом суверенитета Германии», – подчеркнул Гердт.

Гердт также добавил, что Хайко Маас в своем заявлении, вероятно, имел ввиду то, что Украина теряет возможность шантажировать Россию. «Я не знаю, насколько у России хватит терпения. Возможно когда-то оно закончится, и тогда Москва может принять некие контрмеры в борьбе с транзитным шантажом, вплоть до вооруженного конфликта. Потому я согласен с Маасом в том, что реализация «Северного потока – 2» позволит избежать конфликта между Россией и Украиной, а не наоборот, как утверждают в Киеве и Вашингтоне. В этом плане Германия не доверяет аргументации ни Вашинтона, ни Киева», – резюмировал депутат.

В четверг глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что прекращение строительства «Северного потока – 2» как мера воздействия на Москву на фоне ситуации с Украиной не будет эффективной. Министр добавил, что опасается противоположного развития событий.

Ранее глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином предложила увязать заполняемость «Северного потока – 2» с действиями России. До этого Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва якобы должна объяснить передвижения своих войск.

Президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.

Отметим, со стороны Киева постоянно звучат заявления о том, что реализация «Северного потока – 2» якобы нанесет удар по безопасности Украины. Так, например, руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода является вопросом жизни и смерти для украинцев: завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией».

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