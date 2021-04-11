Министр обороны Германии захотела узнать, куда перемещаются войска России

Эрдоган высказался в поддержку минских соглашений

Президент Турции Тайип Эрдоган после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским высказался в поддержку минских соглашений по Донбассу.

«Мы обменялись мнениями о ситуации на Восточной Украине. Верим, что существующий кризис можно решим политическим, дипломатическим путем и в рамках международного права. Мы хотим, чтобы быстрее была снижена эскалация, напряженность, и в рамках минских договоренностей снова был установлен мир. Мы готовы поддерживать этот процесс», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

«Продолжает свою работу миссия ОБСЕ, которая наблюдает за ситуацией на Донбассе. Мы считаем важным, чтобы она работала бесперебойно. Мы продолжим поддержку этой миссии ОБСЕ, в которой с самого начала работали турецкие дипломаты», – отметил президент Турции.

Он добавил, что главная цель Турции – «сохранить Черном море как море мира, покоя и стабильности, и мы ни в коем случае не хотим увеличения градуса напряжения в нашем регионе».

Президент Турции также выразил надежду, что конфликт на востоке Украины будет урегулирован политическим путем при помощи минских договоренностей, передает ТАСС.

Также Эрдоган подчеркнул, что сотрудничество Турции и Украины в сфере оборонной промышленности не направлено против третьей стороны.

«Мы начали новые консультации в формате 2+2 (переговоры глав МИД и Минобороны двух стран – прим. ВЗГЛЯД), таким образом мы укрепляем координацию между нашими странами. Наше сотрудничество в оборонной промышленности ни в коем случае не является инициативой, направленной против третьих стран», – сказал президент Турции.

Ранее президент Владимир Путин в ходе переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность тем, что Киев уклоняется от реализации Минских соглашений, и в последнее время возобновляет «опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения».

Напомним, Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.

В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало реальной причиной этого заявления и как оно отразится на урегулировании в Донбассе.