Музыкантов «Коррозии металла» оштрафовали за нацистскую символику

Tекст: Вера Басилая

Суд установил, что Буренков и Зейналов 16 ноября 2023 года на концерте в Нижнем Новгороде демонстрировали футболки с изображением свастики, передает РИА «Новости».

В ходе судебного заседания Буренков заявил, что «идеи нацизма не поддерживает, о наличии запрещенной символики на футболке не знал». Зейналов пояснил, что футболку со спорным рисунком ему выдали в Нижнем Новгороде для концерта, а «нечто вроде мальтийского креста в районе живота» он не заметил.

Стоит отметить, что ранее солист группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий также был оштрафован на 1 тыс. рублей.

Напомним, лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий и другие участники коллектива были задержаны правоохранительными органами в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде.