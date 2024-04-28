Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.9 комментариев
Музыкантов «Коррозии металла» оштрафовали за нацистскую символику
Солист группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий, а также гитаристы Даниил Буренков и Рамиль Зейналов оштрафованы на 1 тыс. рублей каждый за демонстрацию нацистской символики, сообщили в суде.
Суд установил, что Буренков и Зейналов 16 ноября 2023 года на концерте в Нижнем Новгороде демонстрировали футболки с изображением свастики, передает РИА «Новости».
В ходе судебного заседания Буренков заявил, что «идеи нацизма не поддерживает, о наличии запрещенной символики на футболке не знал». Зейналов пояснил, что футболку со спорным рисунком ему выдали в Нижнем Новгороде для концерта, а «нечто вроде мальтийского креста в районе живота» он не заметил.
Стоит отметить, что ранее солист группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий также был оштрафован на 1 тыс. рублей.
Напомним, лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий и другие участники коллектива были задержаны правоохранительными органами в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде.