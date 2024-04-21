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    Хотят ли европейцы войны с Россией

    @ IMAGO/Frank Sorge/Reuters

    21 апреля 2024, 12:32 Мнение

    Хотят ли европейцы войны с Россией

    Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв

    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ

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    В последнее время европейские социологи провели целый ряд исследований, которые так или иначе связаны с отношением к России и поставками оружия на Украину. И из них вырисовывается достаточно противоречивая картина. Так готовы ли европейцы напрямую воевать с Россией и вылезти из всех штанов и рубашек, чтобы поддерживать Украину? Или наоборот – там существует огромный разрыв между воинствующей русофобской элитой и миролюбивыми гражданами, желающими с Россией дружить?

    Посмотрим, например, опросы в Германии. 62% поддерживают вооружение Украины, а 43% настаивают на ужесточении санкций в отношении России. И столько же готовы передать Украине тяжёлое вооружение. Однако в то же время 71% немцев не видят в России военной угрозы, а 64% полагают, что не надо передавать ВСУ истребители и ракеты Taurus. Во Франции цифры схожие: с одной стороны, порядка двух третей одобряет военную помощь Украине, но вот с идеей собственного президента послать войска на Украину не согласны аж 79% французов.

    Пожалуй, наиболее разносторонне подошли к теме в Чехии. С одной стороны, 68% заявили об осуждении политики России и примерно столько поддержали антироссийские санкции. С другой, только 43% высказались за безудержные поставки оружия Украине, а 54% полагают, что этого делать нельзя. Только 21% относится к Украине хорошо, а 46% – откровенно плохо. В Австрии в поддержку Украины высказался 51% опрошенных, но в то же время 78% сказали о необходимости восстановить отношения с Россией.

    По всей Европе провели опрос об отношении к Владимиру Зеленскому. Большинство опрошенных не принимает его в наиболее лояльных России странах – Венгрии, Словакии, Болгарии и Греции. Но в то же время в Италии, Австрии и Чехии преобладает отрицательное отношение к нему, а в Германии и Румынии положительное едва-едва перевешивает. Правда, в Северной Европе и Португалии он нравится более чем двум третям опрошенных. В Польше, Хорватии, Испании и Голландии – более чем половине.

    Однако посмотрим на Данию, где традиционно относятся к России плохо. За вооружение Украины тут выступает почти 80% опрошенных. Но как только спросили о передаче ей истребителей – поддержка тут же упала до 18%, и до 41% – если такое же решение примут союзники по НАТО. Да что уж там – даже в самой русофобской стране мира – Польше – более 80% говорят о поддержке Украины и неприязни к России, но как только поляков прямо спросили о желании повоевать с Россией – откликнулось только 10%.

    В случае со Словакией можно не особо смотреть на опросы – всё показали парламентские и президентские выборы. Большинство проголосовало за партии, выступающие против вооружения Украины – хотя пророссийские силы набрали всего 11%. В Голландии явные противники вооружения Украины набрали в сумме только 27%. Однако партии правящей коалиции, выступающие за почти безудержную поддержку Украины, получили только 35%. А самые воинственные из них – всего 10%.

    Как интерпретировать подобные цифры? Во-первых, Европа очень разная. К группе жёстко антироссийских стран можно отнести Польшу, Финляндию, Швецию, Данию, Хорватию, Португалию, Голландию. Не столь плохо, но тоже критично, относятся к нам Германия, Франция, Чехия. Добавим сюда ещё Испанию, Румынию, Бельгию, Словению, Норвегию… Более-менее нейтральны к нам Италия, Австрия, Швейцария, Словакия. Наконец, в Болгарии и Греции народ не разделяет антироссийский курс властей. Венгрия – разговор особый.

    Но при всей разнице между отдельными государствами, вырисовывается общая картина. Начнём с плохого. Те, кто поддерживает действия России и относится к нам по-доброму, составляют явное меньшинство даже в странах, где население более-менее нам симпатизирует. На выборах такие партии кое-где проходят в парламент, но остаются в явном меньшинстве. Поддержка санкций в отношении России пока что абсолютна и незыблема, а запрос на восстановление отношений с нами – ограниченный.

    С вооружением Украины картина выглядит уже сложнее. Здесь многое зависит от конкретной страны. Но в целом всё зависит от того, какое именно оружие передавать ВСУ. На ограниченную военную помощь в большинстве европейских стран пока готовы. Но как только дело доходит до поставок самолётов и дальнобойных ракет – соотношение резко меняется в пользу противников таких действий. Воевать же с Россией даже в Польше готово всего 10%. В других государствах данная цифры и вовсе приближается к статистической погрешности.

    Картина вырисовывается достаточно противоречивая. С одной стороны, Россия большинству европейцев явно не нравится. Мы – далёкая и «дикая» страна, которая не хочет жить по европейскому «уставу». Она (в глазах европейцев, конечно) нарушает определённые правила игры, и потому её необходимо наказать. И здесь совершенно не имеет значения, воспринимают ли Россию как другую цивилизацию или как часть Европы. Среди наших критиков (и даже жёстких) имеются сторонники обеих точек зрения.

    Однако у Украины образ получается тоже не самый светлый. Её многие от Европы тоже отделяют. Она хороша, как средство наказания «зарвавшейся» России. Но передавать ей слишком передовое и сильное вооружение европейцы не хотят. Видимо, боятся, что ВСУ будут злоупотреблять его применением. И объяснить европейцам, ради чего им и их близким надо прощаться с жизнью где-то под Харьковом или Запорожьем, пока не удаётся. Несмотря на всю силу западной пропаганды. 

    И уж тем более не готовы европейцы воевать с Россией. Это обрушит их образ жизни, они будут получать тысячи гробов еженедельно, и сотни – ежедневно. В Европе не та демография, чтобы население хотело отправляться на (фактически) мировую войну. Политики, готовые на такой шаг, с треском проиграют любые выборы. Да даже и без войны – безудержная поддержка Украины приведёт к резкому сокращению социальных расходов и падению уровня жизни. Стоит ли игра таких свеч? Явно нет.

    Потому дозированная военная помощь Украине вкупе с сохранением санкционного давления на Россию представляется на ближайшую перспективу наиболее вероятной линией поведения Евросоюза и большинства европейских стран. Она запросу общества в целом отвечает. А вот подключение к прямым боевым действиям армий хотя бы одной из европейских стран маловероятно. Этого не оценят даже в Польше.

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