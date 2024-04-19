Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.0 комментариев
Лавров счел чистосердечным признанием слова Борреля о «войне» Европы против России
Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Европа «воюет не за Украину, а против России», является чистосердечным признанием, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Он отметил, что недавнее заявление Борреля из серии чистосердечных признаний звучало так: «Мы воюем не за Украину, а воюем против России». Лавров подчеркнул, что подобных высказываний очень много, передает радио Sputnik.
Лавров также добавил, что страны Запада, помимо страха утраты гегемона, дали понять, что США являются главными. «Все легли» под Вашингтон, подчеркнул он.
При этом нагнетание темы необходимости нанести России поражение отражает агонию и истерику западных стран.
Говоря о возможности переговоров по Украине, Лавров отметил, что Россия всегда предпочитала диалог «дракам и войнам».
Ранее Боррель заявил, что единственный путь урегулирования украинского конфликта – это реализация плана Владимира Зеленского.