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    России надо следить за Голландией как за «зеркалом» Запада

    @ Friso Gentsch/DPA/Global Look Press

    27 ноября 2023, 12:00 Мнение

    России надо следить за Голландией как за «зеркалом» Запада

    Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв

    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ

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    Итоги выборов в Нидерландах, триумфатором которых стал эпатажный правый политик Герт Вилдерс и его Партия свободы, вызвали живой отклик в России. Еще бы – такое в развитой стране Западной Европы происходит чуть ли не впервые. Жесткий противник мусульманской эмиграции и поставок оружия на Украину получил почти 24% голосов. А если приглядеться к результатам голосования подробнее – выяснится, что за в той или иной мере евроскептиков и вовсе проголосовало более половины голландцев.

    Голландия никогда не принадлежала к числу стран, хорошо относящихся к России. Тем ценнее, что ее народ отказал в доверии тем, кто был готов вооружать Украину до последнего – в том числе и ценой качества жизни собственного населения. Те, кто больше других пугали избирателей «русской угрозой», получили около 20% на всех. Обращает на себя внимание и провал тех, кто голосовал за пресловутый «мультикультурализм». Победили те, кто в той или иной степени выступал за закручивание миграционных гаек.

    Между тем интерес к голландским выборам возник в России только в последний момент, словно речь идет о какой-то третьестепенной стране. Как будто ее многолетний премьер Марк Рютте не является сегодня едва ли не самым опытным и влиятельным политиком в Европе. Именно он в 2014 году инициировал пакет санкций, лежавший в основе отношений РФ и ЕС до 2022 года. И как будто не он активно вооружал Украину, торпедируя любые инициативы по налаживанию диалога с Россией. И вот он, наконец-то, должен уйти – пусть, возможно, и в генсеки НАТО.

    Однако одним Рютте важность Нидерландов явно не ограничивается. Именно российско-голландские отношения до 2022 года, пожалуй, лучше всего отражали суть наших связей с Западом. С одной стороны, имелся огромный товарооборот – до 2022 года Страна тюльпанов входила в пятерку крупнейших торговых партнеров России и инвесторов в нашу экономику. С другой – голландские руководители в резкой форме критиковали Россию и за ее внутренние дела, и за внешнюю политику.

    Еще предшественник Рютте Ян-Петер Балкененде ставил под сомнение наличие в России экономических свобод, указывая на дело ЮКОСа. А сам Рютте жестче всех других европейских лидеров ругал Россию за «отсутствие прав у ЛГБТ-сообщества». Голландцы (наряду со шведами) наиболее откровенно высказывались по поводу «общего недостатка» демократии. По сути дела, обвал двусторонних отношений случился весной еще 2013 года. Что было дальше уже на уровне Россия–ЕС и Россия–НАТО – напоминать излишне.

    Собственно говоря, это неудивительно. Голландию вполне можно считать своего рода «зеркалом» западного мира. Достаточно сказать, что она играет роль своего рода «моста» между США и Великобританией, с одной стороны, и континентальной Европой – с другой. Те же американцы допускают голландцев в круг «особо приближенных» при выработке решений по линии НАТО. В то же время Нидерланды – одна из стран-основательниц европейской интеграции, теснейшим образом сотрудничающая с Германией и Францией.

    Голландия – одна из богатейших стран Европы, где доходы населения даже выше, чем в Германии. Она располагает крупнейшей сетью банков и страховых компаний, на ее территории имеется производство микрочипов, которым даже большие страны не всегда могут похвастаться. Роттердам – главные морские ворота Европы. Королевство располагает крупным военным производством, производством электроники. Наконец, местное сельское хозяйство – одно из самых развитых в мире.

    18-миллионную страну, безусловно, нельзя назвать большой, и уже поэтому из первого ряда стран Запада ее надо исключить. Однако и на роль маленькой, особенно учитывая ее экономику, она тоже не тянет. Вследствие этого перед нами еще одна роль Голландии как «моста» – на сей раз между малыми и крупными странами Запада. К тому же она имеет большую колониальную историю, и в этом смысле ей присущи и «моральное превосходство», и все комплексы, которые связаны с этой страницей европейской истории.

    Если же вспомнить о пресловутых «передовых» западных ценностях – то мы опять приходим к тому, что именно Голландия здесь во многом была первопроходцем. Именно она первой узаконила однополые браки, проституцию и эвтаназию. Именно она больше всех отошла от религии – большинство голландцев прямо называют себя атеистами. Естественно, что «экспорт ценностей» именно в ней стал занимать особое место. А учитывая вес Нидерландов в Евросоюзе, он укоренился в итоге и на уровне всей единой Европы.

    Голландия – страна, в которой нет ни одной АЭС. Здесь много воды и ветра, и потому вся она издревле заставлена ветряными мельницами. Потому голландцы активнее других продвигают «зеленый переход». Наконец, именно в Нидерландах, первой из европейских стран, еще в 2002-2004 годах проявились проблемы, связанные с несовместимостью культур коренных европейцев и выходцев из мусульманских стран. И опять же – голландцы одними из первых начали (как раз при Рютте) миграционные гайки закручивать.

    В какой-то степени можно сказать, что Голландия превратилась в поле для идейных экспериментов для современных леволибералов и «зеленых». Тот же Вилдерс является единственным из заметных европейских политиков правого толка, кто положительно отзывается об ЛГБТ-сообществе. Даже в весьма «вольной» Швеции подобные партии придерживаются консервативных взглядов. Но это исключение лишь подчеркивает важность того, что творится в этой стране.


    И если голландцы, живя в стране – оплоте ЕС и НАТО, начинают голосовать за евроскептиков – значит, руководству Евросоюза есть о чем задуматься. И даже если Вилдерс не станет премьером – с его точкой зрения придется считаться. Или не считаться – но тогда это подчеркнет большой отрыв политической элиты от народа, чем Нидерланды, к слову, не славились. Тем интереснее будет смотреть, какие изменения претерпит голландская внешняя политика после формирования нового правительства.

    А это уже будет не бедные Словакия и Венгрия. Отмахнуться от голландского премьера (как бы его ни звали) не выйдет. И по тому, как будет вести себя Голландия, станет понятно, стоит ли России ожидать какого-то поворота в отношениях с коллективным Западом в целом. Будет ли продолжаться безудержная поддержка Украины? Будут ли дальше голландцы блокировать любые попытки предметного диалога с Россией? Ответы на эти вопросы мы наверняка получим уже в следующем году.

    Пока от излишнего оптимизма можно предостеречь – действительно лояльная России партия «Форум за демократию» набрала всего 2% голосов. Другие, включая Вилдерса, к ряду антироссийских компромиссов наверняка будут готовы. Однако провал любителей «наказать Россию любой ценой» все-таки вселяет определенный оптимизм. И если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.

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