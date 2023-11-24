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    24 ноября 2023, 14:53

    Погромы в Дублине обострили миграционный кризис в Европе

    Эксперты назвали последствия протестов в Дублине для Евросоюза

    Погромы в Дублине обострили миграционный кризис в Европе
    @ Brian Lawless/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Дублине прошла массовая акция протеста, вызванная нападением мигранта на троих детей у католической школы. Это произошло на фоне роста популярности правых сил в Европе, где тысячи граждан стран ЕС все чаще голосуют за антимигрантские партии. Как произошедшее в Дублине отразится на самой Ирландии и что подобные протесты сулят остальной Европе?

    В столице Ирландии были прекращены массовые беспорядки, сообщил каналу RTE главный суперинтендант полиции Патрик МакМинамин. По его словам, центр города постепенно возвращается к «нормальной жизни». Он отметил, что ни один сотрудник правоохранительных органов серьезных травм не получил.

    В настоящий момент столицу Ирландии патрулируют 400 полицейских. За ситуацией в Дублине ведется пристальный контроль. О получении тяжелых травм или повреждений среди гражданских не сообщалось. Напомним, причиной стихийных волнений стало нападение неизвестного мужчины на детей у католической школы.

    От рук злоумышленника пострадали три ребенка и 30-летняя женщина. В настоящее время за жизнь пострадавшей девочки борются врачи. Как сообщает издание Irish Times, демонстранты собрались у площади Праннел, неподалеку от которой и произошло преступление. Участники акции подожгли автомобиль полиции и повредили несколько других транспортных средств.

    Из-за действий собравшихся центр Дублина был закрыт для посещений до момента завершения протеста. Подозреваемый в покушении оказался уроженцем другой страны, прожившим в Ирландии два последних десятилетия. Нападавший действовал осознанно: перед атакой он какое-то время провел перед школой.

    О преднамеренности действий свидетельствует то, что он был вооружен ножом. Между тем армия страны опровергла слухи о присутствии своих подразделений в Дублине. В пресс-службе военного ведомства уточнили, что фотографии автомобилей Сил обороны относятся к отдельной плановой операции, не имеющей отношения к прошедшим беспорядкам.

    Примечательно, что в это же время в Евросоюзе постепенно растет популярность правых антимигрантских политических сил. Так, на парламентских выборах в Нидерландах победу одержала «Партия свободы», настаивающая на ограничении потока мигрантов в страну. Кроме того, «Альтернатива для Германии» недавно укрепила свои позиции в Баварии и Гессене, что также свидетельствует о недовольстве немцев в части миграционной политики ЕС.

    В экспертном сообществе отмечают, что граждане стран Евросоюза в целом испытывают колоссальную усталость от ошибок миграционной политики своих государств. По мере обострения межэтнических конфликтов общественное напряжение перерастает в протесты. При этом недовольство постепенно разрастается по всей Западной Европе.

    «Ирландию по-настоящему всколыхнуло. Нападение мигранта на троих детей и женщину, пытавшуюся их защитить, стало спусковым крючком для начала массового протеста. Однако недовольство граждан текущей миграционной политикой государства копилось не один день. Ситуация с беженцами давно вызывает опасения у местных жителей», – сказал британист Василий Егоров.

    «Преступления с участием приезжих периодически потрясают всю Ирландию.

    Долгое время государство занимало весьма дружелюбную политику по отношению к мигрантам, прибывающим сюда из Северной Африки или других регионов мира. Им упрощали процедуру въезда, квоты на прием беженцев регулярно увеличивали», – отмечает эксперт.

    «В общем, как такового дискурса об ограничении потока прибывающих в страну иностранцев в большой политике Ирландии практически не было. Все это вылилось в первую по-настоящему масштабную акцию протеста в Дублине», – подчеркивает собеседник.

    «Не думаю, что произошедшее серьезно повлияет на положение дел в государстве. Все-таки в Ирландии устоялся достаточно прочный консенсус по поводу взаимодействия с беженцами. Разрушить его и пересобрать в соответствии с текущими потребностями граждан с помощью одного массового протеста не удастся», – акцентирует он.

    «Однако в недалекой перспективе в Ирландии может сформироваться партия, которая будет отстаивать интересы правых избирателей. Думаю, эта политическая сила заявит о себе уже к выборам 2025 года. Общественный запрос на ужесточение миграционного законодательства никуда не уйдет и будет лишь укрепляться», – считает эксперт.

    «В принципе, такие движения характерны для многих европейских государств. Отмечу, что происходят они, как правило, из-за резонансных событий, не отреагировать на которые местные жители попросту не могут. Однако ситуация до сих пор остается напряженной, и руководство ЕС, пожалуй, не сможет ее игнорировать», – уточняет Егоров.

    В свою очередь политолог Владимир Корнилов связывает масштабы протестов с действиями полиции Дублина. «Местные силовики до последнего скрывали личность преступника, в то время как граждане уже успели увидеть фотографии с места событий», – сказал он.

    «В ситуации, когда достоверная информация со стороны властей попросту отсутствовала, местные жители решили, что их обманывают. Разумеется, у людей появилось желание самостоятельно восстановить справедливость. И это особенно опасно для Ирландии, поскольку страна на протяжении долгих лет была достаточно открытой для мигрантов», – акцентирует собеседник.

    «В государстве создана колоссальная инфраструктура по приему беженцев. После 2022 года сюда же стали стекаться и выходцы с Украины. Их селили в уютные гостиницы, выделяли пособия. Разумеется, местным такое положение дел пришлось не по душе. Общество постепенно меняло свое отношение к приезжим», – считает эксперт.

    «Однако эта ситуация характерна для многих европейских стран. Постепенно здесь формируется волна недовольства чересчур либеральным миграционным законодательством. С помощью таких настроений реализуется «правый поворот», который набирает все больше силы внутри ЕС. Игнорировать изменения общественного мнения бюрократам из Брюсселя уже не удастся», – уточняет Корнилов.

    Беспорядки, прошедшие в Дублине, могут повториться в любом другом западноевропейском городе, добавляет немецкий политолог Александр Рар: «Происшествия такого рода стали результатом неправильной миграционной политики, царившей в регионе на протяжении долгого времени.

    Ситуация с беженцами рискует обостриться даже сильнее, чем в 2015 году».

    «Граждане ЕС видят все новые и новые волны мигрантов из Африки, арабских стран и Украины. Европейцы на собственной шкуре чувствуют ухудшение благосостояния. Они наблюдают за тем, как тают деньги в социальных бюджетах, как растет неприязнь к чужеземцам. Их ужасает уровень преступности, распространенной в среде приезжих», – отмечает эксперт.

    «Постепенно власти утрачивают контроль над целыми районами крупных городов. Местные жители пребывают в полном недоумении: они требуют защиты от руководства страны и желают возвращения стабильности. В связи с этим так много людей начинают голосовать за ультраправые партии, которые обещают покончить с мигрантским безумием», – подчеркивает собеседник.

    «Ситуация усугубляется повсеместно. В Германии, например, среди беженцев исламского происхождения заметно растут антисемитские настроения. Выгнать из Европы мигрантов не получится, поскольку большинство приезжих защищены правовым статусом в соответствии с законодательством страны пребывания. Однако их поведение отличается полной неприязнью к царящим порядкам в государствах, которые открыли для них свои двери», – уточняет политолог.

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