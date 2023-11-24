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Напавшим на женщину и трех детей в Дублине оказался выходцем из другой страны
RTE: Напавшим на женщину и трех детей в Дублине оказался выходцем из другой страны
Подозреваемый в нападении на трех детей и женщину в столице Ирландии мужчина – это уроженец другой страны, но последние два десятилетия он прожил на ирландской территории, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявления полиции.
Подозреваемый приехал в Ирландию из другого государства, он прожил в республике свыше 20 лет, он имеет ирландское гражданство, сообщили источники Ирландской телерадиовещательной компании (RTE) в полиции, передает ТАСС.
При этом официального подтверждения этим данным пока нет, нет и данных о национальности подозреваемого.
По данным телеканала, нападавший действовал осознанно, перед атакой он провел какое-то время перед школой, о преднамеренности действий свидетельствует то, что он был вооружен ножом.
Между тем армия Ирландии опровергла слухи о присутствии своих подразделений в Дублине, где после нападения на детей начались беспорядки, передает РИА «Новости».
В армейской пресс-службе уточнили, что фотографии автомобилей Сил обороны в центре города относятся не к вечеру четверга, а к отдельной плановой операции, не имеющей отношения к этим событиям.
Напомним, погромы в Дублине начались после того, как три ребенка и женщина подверглись нападению. В ходе беспорядков правоохранителей закидали пиротехническими средствами.