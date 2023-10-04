Германский политолог Рар: Партия Шольца и «Зеленые» потерпят крах на выборах в Баварии и земле Гессен

Tекст: Евгений Поздняков

«Региональные электоральные кампании всегда имели колоссальное значение в ФРГ. Поэтому к выборам в Баварии и Гессене сейчас приковано много внимания. Интересно, что в обеих землях Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), к которой принадлежит Олаф Шольц, имеет крайне низкие шансы на победу», – сказал германский политолог Александр Рар.

«В Баварии еще с начала существования на выборах традиционно побеждает Христианско-социальный союз (ХСС). Скорее всего, ситуация повторится и в этот раз. Однако сохраняется интрига по поводу того, с какой именно фракцией эта партия решит создать правящую коалицию, ведь абсолютного большинства она совершенно точно не получит», – подчеркивает собеседник.

«На мой взгляд, партнерами ХСС станут «Свободные избиратели», чьи взгляды достаточно схожи с программой «Альтернативы для Германии» (АдГ). Бавария – консервативный регион, в связи с чем СДПГ и потерпит здесь сокрушительное поражение», – считает эксперт.

«Что касается Гессена, то здесь, согласно всем прогнозам, лидирует Христианско-демократический союз (ХДС), однако по итогам кампании мы, скорее всего, увидим продолжение их коалиции с «Зелеными». Что касается АдГ, то в обоих землях за нее проголосуют достаточно много избирателей, но ни одна из системных партий не захочет сформировать с этой фракцией коалицию», – уточняет собеседник.

«В целом, выборы в этих регионах не особо отразятся на внутриполитической ситуации в ФРГ. Главная интрига будет иметь место в рамках аналогичных голосований в Восточной Германии, где наблюдается тенденция резкого роста популярности АдГ. В связи с этим, электоральная кампания 2024-2025 годов может стать началом политического сдвига в Берлине», – резюмирует Рар.

Ранее в Германии предрекли Олафу Шольцу и СДПГ историческое фиаско на выборах в Баварии и Гессене. Об этом сообщает N-TV. Подчеркиваются, что оба региона считаются политическими «тяжеловесами» с общим населением в 19 млн человек. В статье указывается, что канцлера по результатам электоральной кампании ждет «настоящий разгром».

По мнению автора публикации, в партии канцлера, «скорее всего, будет пожар». Уточняется, что СДПГ рискует занять пятое место в Баварии и четвертое в Гессене. При этом обогнать фракцию может не только оппозиционный блок ХДС/ХСС, но и «Зеленые» с АдГ.

Издание добавляет, что крах партии напрямую отражается на результатах опросов об удовлетворенности населением работой Шольца и его «светофорным» (коалиционным) правительством. Согласно последним данным, около 79% немцев низко оценивают деятельность руководства страны.

Кроме того, в статье отмечается, что итоги выборов могут привести к возобновлению споров внутри блока союзников Шольца. Подчеркивается, что давление со стороны общества в пользу политических перемен в Берлине постепенно возрастает. «Это начало борьбы за выживание» для канцлера, сообщает издание.

У Шольца, как считает N-TV, есть три варианта действий. Первый – использовать «разгром» на выборах для перезагрузки кабинета министров. Второй – сделать «политический разворот» по ключевым вопросам: миграции, промышленности и энергетики.

Третий вариант: «Промолчать и кое-как перебиваться». Такая стратегия, как отмечается в статье, могла бы продолжать работать для него еще несколько месяцев и позволила бы просто сохранить власть до 2025 года, когда его пребывание на посту канцлера подойдет к концу.

Напомним, в сентябре сообщалось, что число поддерживающих правящую коалицию немцев в Германии достигло очередного минимума со времен выборов 2021 года.